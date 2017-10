Hydropothecary prévoit l’achèvement de sa nouvelle serre de 250 000 pi2 à temps pour le 1er juillet 2018

GATINEAU, QC–(Marketwired – 12 octobre 2017) – La société Hydropothecary (” Hydropothecary ” ou la ” Société “) (TSX CROISSANCE: THCX) a annoncé aujourd’hui que la construction de sa serre de 250 000 pi2 devrait s’achever d’ici au 1er juillet 2018, date à laquelle le marché de la marijuana récréative pour adultes sera légalisé.

La Société a inauguré les travaux lors d’une cérémonie tenue aujourd’hui à ses installations de Gatineau en présence des dignitaires suivants : Dr Michael Munzar, président du conseil d’administration de Hydropothecary, M. Steven MacKinnon, député de Gatineau et secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, M. Greg Fergus, député de Hull-Aylmer, M. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau et M. Marc Carrière, conseiller municipal de Masson-Angers. L’événement, qui a attiré de nombreux spectateurs, a été couvert par des médias nationaux et provinciaux.

Cet agrandissement, qui repose entièrement sur des financements antérieurs, devrait entraîner la création de plus de 100 emplois dans la région. L’achèvement de cette phase portera l’effectif total de la Société à plus de 200 personnes, et sa capacité annuelle de production de cannabis séché devrait atteindre 25 000 kg. Sous réserve de l’approbation de Santé Canada, la production dans le nouveau bâtiment devrait démarrer à l’été 2018.

” Nous respectons le calendrier et le budget, et nous serons prêts à répondre à la demande dès le 1er juillet 2018 “, a déclaré Sébastien St-Louis, cofondateur et PDG de Hydropothecary.

Hydropothecary est le seul producteur autorisé de cannabis au Québec.

” C’est une période palpitante pour le Québec et l’industrie dans son ensemble, ” a souligné le Dr. Michael Munzar, président du conseil d’administration de Hydropothecary. Et d’ajouter : ” Hydropothecary est un chef de file dans l’industrie du cannabis, et cette expansion témoigne de ses efforts continus pour consolider sa position. “

