Hydropothecary remporte un prix prestigieux célébrant la création d’emplois au Québec

GATINEAU, QC–(Marketwired – 6 octobre 2017) – La société Hydropothecary (” THCX ” ou la ” Société “) (TSX CROISSANCE: THCX) a le plaisir d’annoncer qu’elle s’est vu décerner le prix Coup de cœur lors du premier gala des Prix Créateurs d’emplois du Québec.

Ce gala annuel vise à honorer les grands créateurs d’emplois du Québec et de ses 17 régions administratives. Les prix permettent de mettre en lumière les efforts remarquables déployés par les entreprises pour créer de l’emploi, ainsi que leur contribution en matière d’innovation, de stratégie ou d’impact dans la création d’emplois durables dans la province.

Pendant la durée du concours 2015-2016, Hydropothecary a créé 28 emplois qualifiés, qu’il s’agisse de postes de débutants ou de direction, touchant notamment au volet du service à la clientèle, de l’exécution des commandes, des opérations et des ressources humaines dans son établissement de Gatineau. En 2016-2017, Hydropothecary a créé 77 emplois, et ses projets d’expansion prévus en 2018 lui permettront d’en créer 100 de plus au Québec.

” Seul producteur autorisé de cannabis au Québec, Hydropothecary est très touchée de voir son travail ainsi reconnu, nous qui souhaitons participer au développement d’une industrie du cannabis responsable, réglementée et innovante au Québec, tout en étant un moteur de l’économie locale “, a déclaré Sébastien St-Louis, cofondateur et PDG de Hydropothecary. ” C’est également un honneur pour nous de figurer parmi des entreprises lauréates dont le parcours est aussi impressionnant. Nous entendons faire encore partie du tableau d’honneur l’an prochain “.

M. St-Louis a accepté ce prix lors d’un gala présenté au Centre des congrès de Québec, en compagnie de Mme Andrée St-Cyr, généraliste en ressources humaines, et de M. Pierre Killeen, vice-président aux communications intégrées et aux relations avec le gouvernement.

À propos de la société Hydropothecary (THCX)

Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale cultivée sous la lumière solaire et rigoureusement testée d’une qualité exceptionnelle. L’image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l’excellence du positionnement de THCX en tant que marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. De plus, Hydropothecary s’implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d’extraction, l’élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, la Société s’investit dans l’élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/10/6/11G146297/Images/Coup_de_Coeur_marijuana_cannabis_hydropothecary_th-9ca05aaf630fb4a29e20b7d0ec24b9cf.jpg