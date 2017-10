I-PEN®, I-DROP® et I-LID’N LASH® seront offerts au Danemark, en Suède et en Norvège

MONTRÉAL, 06 oct. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — I-MED Pharma inc., annonce aujourd’hui la nomination de AMWO Farma IVS comme distributeur exclusif du système d’osmolarité lacrymale I-PEN® ainsi que des produits pour la sécheresse oculaire I-DROP® et I-LID ‘N LASH® au Danemark, en Suède et en Norvège.

Daniel Hofmann, président d’I-MED, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir la possibilité d’offrir nos produits novateurs aux professionnels des soins de la vue scandinaves, et de leur proposer de nouvelles options pour un diagnostic rapide et fiable ainsi qu’un soulagement efficace et durable des symptômes de leurs patients. »

Claus Oldenburg, chef de la direction d’AMWO Farma a déclaré : « Nous sommes emballés de notre nouvelle relation avec I-MED Pharma et avons hâte de présenter l’I-PEN® et la gamme de produits pour les troubles de la surface oculaire aux ophtalmologistes, aux optométristes et à leurs patients. Les produits uniques d’I-MED Pharma viennent considérablement faire avancer nos efforts visant à améliorer la vue et la qualité de vie des personnes aux prises avec des problèmes de sécheresse oculaire. »

À propos d’I-MED Pharma

I-MED Pharma est une société privée canadienne situé à Montréal, Québec, desservant les ophtalmologistes et optométristes canadiens ainsi que la communauté globale des soins de la vue. Fondée il y a plus de vingt-cinq ans, I-MED Pharma inc. distribue des produits de soins pour les yeux novateurs dans les domaines médicaux, chirurgicaux et vétérinaires. Elle recherche, conçoit et introduit continuellement les solutions les plus efficaces et avancées pour les troubles de la vue comme les cataractes, les dégénérescences cornéennes, la sécheresse oculaire, le glaucome et les maladies des glandes de Meibomius.

I-MED Pharma est fière d’avoir été parmi les premières à considérer le syndrome de l’œil sec comme une maladie sérieuse, et d’avoir investi dans l’éducation sur la sécheresse oculaire et dans la conception de produits efficaces destinés à la soulager. Récemment, I-MED Pharma a lancé le premier test d’osmolarité lacrymale in vivo portatif au monde : le dispositif d’osmolarité I-PEN®. La gamme de produits d’I-MED Pharma comprend des outils de diagnostic, des produits d’hygiène oculaire et de nutrition, des gouttes pour la sécheresse oculaire ainsi que des dispositifs d’occlusion lacrymale.

Pour plus d’information, veuillez écrire à media@imedpharma.com ou visiter le www.imedpharma.com.