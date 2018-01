I-PEN®, I-DROP® et I-PLUG® maintenant offerts en Espagne et au Portugal grâce à un partenariat avec IMEX

MONTRÉAL, 08 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — I-MED Pharma inc., une entreprise canadienne spécialisée dans le diagnostic et la prise en charge de la sécheresse oculaire, a annoncé aujourd’hui la signature d’une entente exclusive avec IMEX pour la distribution du système d’osmolarité lacrymale I‑PEN®, des gouttes viscoadaptives pour yeux secs I-DROP®, des bouchons méatiques I-PLUG® ainsi que d’autres produits pour la sécheresse oculaire, en Espagne et au Portugal.

Daniel Hofmann, président d’I-MED Pharma, a déclaré : « IMEX est un partenaire prometteur pour nous en raison de son expertise établie dans le marché ainsi que sa vision unique pour faciliter l’accès à nos produits de pointe tant pour les professionnels des soins de la vue que pour les patients atteints de sécheresse oculaire dans les marchés de l’Espagne et du Portugal. Nous sommes emballés par les possibilités que présentent ces pays et collaborerons étroitement avec IMEX pour le lancement de notre gamme de produits de sécheresse oculaire dans les prochains mois. »

Maite Garcés, directrice des communications d’IMEX, a affirmé : « IMEX est enchantée de travailler avec I-MED Pharma. Depuis 20 ans, IMEX est l’un des principaux fournisseurs dans le secteur ophtalmologique en Espagne. Ce nouveau partenariat avec I-MED vient solidifier notre mission d’offrir la technologie et les solutions les plus avancées pour les troubles oculaires tout en offrant le meilleur rapport qualité-prix à nos clients. Notre collaboration sera précieuse dans le développement du marché de la sécheresse oculaire en Espagne et au Portugal. »

À propos d’I-MED Pharma

I-MED Pharma est une société privée canadienne situé à Montréal, Québec, desservant les ophtalmologistes et optométristes canadiens ainsi que la communauté globale des soins de la vue. Fondée il y a plus de vingt-cinq ans, I-MED Pharma inc. distribue des produits de soins pour les yeux novateurs dans les domaines médicaux, chirurgicaux et vétérinaires. Elle recherche, conçoit et introduit continuellement les solutions les plus efficaces et avancées pour les troubles de la vue comme les cataractes, les dégénérescences cornéennes, la sécheresse oculaire, le glaucome et les maladies des glandes de Meibomius.

Pour plus d’information, veuillez écrire à media@imedpharma.com ou visiter le www.imedpharma.com.