InnovMetric et un partenaire d’affaires lancent PolyWorks Scandinavia

QUÉBEC, QC, CANADA, March 07, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — InnovMetric Logiciels inc., le principal fournisseur de solutions logicielles universelles de métrologie 3D, est fière d’annoncer le lancement de PolyWorks Scandinavia, une coentreprise créée avec un partenaire d’affaires local de Suède afin de commercialiser la plate-forme logicielle universelle de métrologie 3D PolyWorks® dans l’industrie manufacturière de la Scandinavie.

« Les industries de l’automobile et de l’aérospatiale sont très présentes dans cette région. De grands manufacturiers internationaux y créent un marché très actif et solide. En Suède, l’industrie de l’automobile représente 12 % des exportations, ce qui en fait le plus important secteur d’exportation. Un certain nombre de personnes utilisent déjà PolyWorks dans les usines de cette région, et la prochaine étape stratégique est d’y renforcer notre présence afin de tirer pleinement avantage de ces industries en croissance », explique Marc Soucy, président de InnovMetric. Pour atteindre cet objectif, InnovMetric Logiciels inc. a décidé de créer une coentreprise avec un partenaire suédois de longue date, Martin Elf, dont les compétences allient une excellente connaissance des industries manufacturières locales et une solide expertise en métrologie 3D.

PolyWorks Scandinavia fournira du soutien technique, de la formation et du soutien aux ventes aux partenaires d’InnovMetric de la Scandinavie qui œuvrent dans le domaine des dispositifs de métrologie. De plus, PolyWorks Scandinavia commercialisera PolyWorks auprès de clients VIP qui exercent leurs activités dans les diverses industries manufacturières de la région et qui souhaitent normaliser leurs activités de métrologie sur une seule plate-forme logicielle. PolyWorks Scandinavia fournira également des services de pointe aux clients de PolyWorks, y compris de la consultation pour les processus de métrologie et de la personnalisation de logiciels par l’intermédiaire d’une macroprogrammation.

« Les clients du secteur de la fabrication industrielle en Scandinavie sont très impressionnés par la puissance, la robustesse, la convivialité et la flexibilité de la plate-forme de métrologie universelle PolyWorks. Je suis très fier de faire équipe avec InnovMetric pour développer davantage sur ce marché les activités liées à PolyWorks », indique Martin Elf, qui s’attend à connaître une première année très fructueuse à la tête PolyWorks Scandinavia.

PolyWorks Scandinavia a commencé à exercer ses activités le 1er mars 2017.

À propos d’InnovMetric Logiciels

Fondée en 1994, InnovMetric Logiciels inc., dont le siège social est situé à Québec, au Québec, au Canada, et qui possède des filiales partout dans le monde, est le principal fournisseur de solutions logicielles universelles de métrologie 3D. Les plus grandes sociétés de fabrication industrielle au monde (Toyota, GM, Volkswagen, Honda, BMW, Daimler, Ford, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Boeing, Embraer, Bombardier, Apple et de nombreuses autres) comptent sur les solutions logicielles PolyWorks® et les services techniques connexes d’InnovMetric pour maximiser les avantages des technologies de mesure 3D pour leurs applications d’ingénierie et de fabrication.

Avec ses filiales et ses coentreprises, InnovMetric emploie plus de 250 personnes dans 14 pays : Canada, États-Unis, Mexique, Brésil, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suède, Turquie, Inde, Thaïlande, Chine et Japon.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur InnovMetric Logiciels, veuille visiter le site www.innovmetric.com.

