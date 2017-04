InSphero annonce un accord avec Pfizer visant à développer de nouveaux tests pour la prédiction des lésions hépatiques induites par les médicaments

SCHLIEREN, SUISSE–(Marketwired – 28 avril 2017) – InSphero AG, le fournisseur de premier plan de modèles de cultures cellulaires 3D prêts à l’essai, a conclu un accord avec Pfizer Inc. (NYSE: PFE), l’une des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde, visant à développer un nouveau test de toxicologie prédictive utilisant les micro-tissus de foie humain InSphero 3D InSight™. Ce nouveau test mécanique in vitro visera à s’appuyer sur la sensibilité et la longévité accrue des modèles hépatiques 3D d’InSphero, ce qui pourrait permettre le multiplexage de plusieurs critères d’évaluation afin d’aider à détecter et prédire les mécanismes de toxicité des médicaments.

Le Dr Jan Lichtenberg, PDG et cofondateur d’InSphero, a déclaré : ” Notre modèle de foie en 3D permet aux chercheurs de mieux prédire la toxicité et les effets secondaires potentiels en utilisant des tests cellulaires plus pertinents du point de vue biologique. Ces modèles pourraient également aider à réduire la dépendance aux modèles animaux, qui ajoutent des coûts significatifs, retardent les délais de mise sur le marché et ne parviennent souvent pas à refléter avec précision la réponse humaine à un médicament. Nous avons déjà une relation de longue date avec Pfizer et ce nouvel accord va permettre le développement de tests dotés potentiellement d’encore plus d’utilité et de pouvoir prédictif pour le développement précoce de médicaments par Pfizer. “

Le Dr Simon Messner, qui dirigera le projet pour InSphero, a ajouté : ” La longévité et la nature organotypique des micro-tissus de foie humain 3D InSight™ sont en étroite corrélation avec celles du foie natif, exhibant une organisation cellulaire, une réponse à l’enzyme cytochrome P450 et une fonctionnalité métabolique appropriées. L’utilisation de ce modèle 3D pourrait découler sur des niveaux supérieurs d’exactitude et de précision concernant la prédiction in vitro de certains mécanismes de LHIM. “

L’accord en question entre en vigueur en avril 2017 et implique les scientifiques aux États-Unis (Brunswick, Maine) et les installations à Schlieren (Suisse) d’InSphero, avec la contribution des scientifiques de Pfizer.

Pour en savoir plus sur InSphero, veuillez consulter le site www.insphero.com.

À propos d’InSphero

InSphero établit la norme en matière de tests in vitro pour les nouveaux médicaments au sein de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, grâce à des solutions complètes qui procurent davantage de confiance dans le processus décisionnel. Robuste et hautement pertinente du point de vue physiologique, sa suite de micro-tissus et services 3D InSight™ est utilisée par les plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde pour améliorer l’efficacité de leur découverte de médicaments et de leurs tests d’innocuité. Les technologies et méthodes en instance de brevet d’InSphero permettent une production reproductible et à grande échelle de micro-tissus 3D sans échafaudage stimulés exclusivement par l’auto-assemblage cellulaire. La société se spécialise dans la fourniture de modèles 3D sur mesure et prêts à l’essai dérivés du foie, du pancréas et des tissus tumoraux, visant à fournir des données biologiques sans égal dans les domaines de la toxicologie du foie, des maladies métaboliques (ex. : diabètes et maladies hépatiques) et de l’oncologie (en particulier de l’immuno-oncologie). Prêts à l’essai, tous les micro-tissus d’InSphero sont validés de manière approfondie afin d’assurer la plus grande qualité, certifiés pour une utilisation dans une variété de tests et expédiés aux clients de la société à l’échelle mondiale au sein d’une plateforme optimisée par des sphéroïdes brevetée et facile d’utilisation. Forts d’une riche expertise dans le domaine des modèles 3D, les scientifiques d’application sur le terrain et le personnel de recherche de la société aident à assurer une intégration efficace ainsi qu’une formation sur place le cas échéant. Pour les clients qui préfèrent une stratégie d’approvisionnement avec une grande rapidité d’exécution, InSphero propose également des services de recherche sous contrat utilisant ses modèles de micro-tissus 3D.

Les solutions InSphero 3D InSight™ donnent lieu à des conclusions significatives dans les revues à comité de lecture, par le biais d’initiatives industrielles collaboratives telles qu’EU-ToxRisk et HeCaToS, et ont été validées dans les plus grandes institutions gouvernementales et entreprises pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques du monde.

Fondée en 2009, la société privée a son siège social en Suisse et possède des filiales aux États-Unis et en Allemagne. Ses réalisations scientifiques et commerciales ont été reconnues par l’attribution de plusieurs prix nationaux et internationaux.

Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/4/27/11G137148/Images/InSphero_Liver_Microtissue-efcf36f4ca6ba804a9d82ecf66634458.jpg