Integra Gold augmente et clôture un placement privé au moyen d’actions accréditives

VANCOUVER, BC–(Marketwired – 22 décembre 2016) –

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE TRANSMIS AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS ET IL NE CONSTITUE NI UNE OFFRE DE VENTE NI LA SOLLICITATION D’UNE OFFRE D’ACHAT VISANT LES TITRES MENTIONNÉS DANS LA PRÉSENTE

Integra Gold Corp. (TSX VENTURE: ICG) (OTCQX: ICGQF) (” Integra ” ou la ” Société “) est heureuse d’annoncer qu’elle a augmenté et clôturé le placement privé sans courtage par l’émission d’un bloc total de 7 600 000 actions ordinaires super accréditives de la Société au Québec (les ” actions “) au prix unitaire de 1,00 $ (le ” placement “), en contrepartie d’un produit brut de 7 600 000 $.

Les actions émises dans le cadre du placement seront assujetties à un délai de conservation de quatre mois qui prendra fin le 22 avril 2017. Ce placement est par ailleurs assujetti à l’autorisation finale de la Bourse de croissance TSX.

La Société entend utiliser le produit brut du placement pour faire progresser son programme d’exploration dynamique en surface, axé sur l’expansion ou l’établissement de la minéralisation sur plusieurs cibles de gisements connus, y compris entre autres le gisement Triangle, le gisement de la Cheminée no. 4, les cibles déterminées par le concours Défi Ruée vers l’or, et Aumaque. Toutes les dépenses financées par le produit brut issu du placement sont admissibles aux frais d’exploration au Canada (au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada) liés aux concessions minières que possède la Société au Québec. La Société acceptera de renoncer à ces frais d’exploration au Canada à la date de prise d’effet qui surviendra au plus tard le 31 décembre 2016, et dont le montant global ne sera pas inférieur à la somme totale du produit brut tiré de l’émission des actions accréditives en vertu du placement.

Les titres offerts n’ont pas été inscrits et ne seront pas inscrits en vertu de la U.S. Securities Act de 1933 (la ” U.S. Securities Act “) ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État américain, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou encore pour le compte ou au profit d’une personne des États-Unis absente au moment de l’inscription ou de toute dispense des exigences d’inscription de la U.S. Securities Act et de toute loi sur les valeurs mobilières en vigueur dans un État américain. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières aux États-Unis, ou dans n’importe quel autre pays.

Profil du projet et de la Société

Integra est une petite société d’exploration de gisements aurifères qui réalise des projets à Val-d’Or, au Québec, l’une des meilleures régions minières au monde. Les principales activités de la Société concernent le projet à haute teneur Lamaque Sud. À l’automne 2014, par l’acquisition relutive de l’usine et du complexe minier Sigma, Integra s’est dotée d’une installation d’une capacité quotidienne de 2 200 tonnes et d’une installation de stockage des résidus pour lesquelles elle dispose de tous les permis nécessaires. Grâce aux permis fédéraux et provinciaux détenus, aux possibilités de l’infrastructure et d’exploration existantes, cette acquisition a permis d’éliminer des coûts importants et de réduire les délais normalement associés aux projets miniers. Integra a pu recueillir plus de 120 millions de dollars depuis 2013, et ce, à un prix progressivement plus élevé pour ses actions et malgré le fléchissement des cours de l’or. En août 2015, Eldorado Gold Corporation a réalisé un investissement stratégique dans Integra et acquis 15 % de ses actions ordinaires en circulation. Integra a récemment été citée parmi les 50 entreprises les plus performantes en 2015 par la Bourse de croissance TSX, tandis que la Bourse OTCQX a cité Integra comme l’une des 50 meilleures entreprises pour l’année 2015.

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Stephen de Jong

Président et chef de la direction

La Bourse de croissance TSX ainsi que son Fournisseur de services réglementaires (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à l’adéquation ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs. Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, ce qui comprend le moment de la préparation d’une estimation révisée des ressources, le moment de la préparation d’une EEP révisée et la conclusion de la transaction Sigma-Lamaque. Au cours de l’élaboration des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, la Société a appliqué certains facteurs et hypothèses qui sont fondés sur ses convictions actuelles ainsi que sur les hypothèses formulées par la Société et les informations qui lui sont actuellement disponibles, y compris le fait qu’elle soit en mesure d’obtenir une approbation du gouvernement ou de tout autre organisme de réglementation, qu’elle soit en mesure de se procurer le personnel, l’équipement et les fournitures nécessaires à ses activités d’exploration en quantité suffisante et en temps opportun, et que les résultats réels des activités d’exploration s’avèrent conformes aux attentes de la direction. Bien que la Société considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction des informations dont elle dispose actuellement, celles-ci peuvent se révéler inexactes, et les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont soumis à de nombreux risques, de nombreuses incertitudes et autres facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats futurs et ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, entre autres, les questions soulevées dans les documents d’information continue, y compris le rapport de gestion de la direction le plus récent. Le lecteur ne doit pas se fonder indûment sur les énoncés prospectifs. La Société n’a pas l’intention, et décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l’exige.