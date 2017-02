Integra Gold obtient 40,43 g/t d’or sur 2,80 m, 36,86 g/t d’or sur 5,55 m, et 22,06 g/t d’or sur 7,85 m dans le secteur ciblé pour l’échantillonnage en vrac sur la structure C2 à Triangle (teneurs non coupées)

VANCOUVER, BC–(Marketwired – 1 février 2017) –

Points saillants du communiqué

Les résultats du programme de forage de mise en valeur sur la structure C2 (” C2 “) comprennent aussi une valeur de 17,29 g/t d’or (” Au “) sur 2,65 mètres (” m “) (teneur non coupée, longueur dans l’axe de forage).

Les résultats du programme de forage de mise en valeur sur la structure C4 (” C4 “) comprennent aussi des valeurs de 13,33 g/t Au sur 7,70 m et 8,17 g/t Au sur 5,75 m dans C4, ainsi que 28,49 g/t Au sur 2,10 m dans la structure subsidiaire C4-50 (teneurs non coupées, longueurs dans l’axe de forage).

C2 a été rencontrée dans une aire de service électrique souterraine transversale à la rampe d’exploration du gîte Triangle à 75 m à l’ouest des limites connues de la zone C2. L’échantillonnage de la zone C2 dans ce secteur a livré des teneurs de 6,25 g/t Au sur 4,00 m (front ouest) et 6,30 g/t Au sur 2,30 m (front est); les fronts sont espacés de 15 m l’un de l’autre selon un axe est-ouest (longueurs horizontales; aucune teneur de coupure supérieure nécessaire).

Le programme de forage 2017 est en cours avec trois foreuses mobilisées à Triangle, deux foreuses assignées à la Cheminée n°4 et une foreuse sur la Cible profonde Lamaque.

Jusqu’à présent, 900 m de travaux d’exploration souterraine ont été complétés sur le gîte Triangle : 582 m dans la rampe d’exploration principale et 318 m de développement secondaire.

Integra Gold Corp. (TSX VENTURE: ICG) (OTCQX: ICGQF) (” Integra ” ou la ” Société “) a le plaisir d’annoncer de nouveaux résultats d’analyse provenant de son programme de forage réalisé en 2016 sur le gîte Triangle (” Triangle “), dans le cadre du projet aurifère Lamaque (” Lamaque “), à Val-d’Or au Québec. Les résultats communiqués aujourd’hui proviennent de sondages réalisés en 2016 d’une longueur totale forée de 16 800 m (42 sondages). Les résultats d’analyse de 9 750 m de forage supplémentaires (28 sondages) réalisés à Triangle en 2016 et 2017 restent à venir.

” Un travers-banc sur la structure C2, à environ 75 m à l’ouest des limites connues des ressources, démontre encore une fois le potentiel de croissance qui existe à Triangle. C’est la première fois qu’une structure C à Triangle est accessible aux géologues de la Société et visible sur un front de taille souterrain, ce qui a permis à l’équipe d’inspecter visuellement la structure et la veine. Les résultats d’analyse positifs obtenus pour les échantillons en rainures prélevés sur la structure, et la géométrie des filons par rapport au modèle des ressources, valident clairement ce que la Société a modélisé en se basant sur ses travaux de forage intensifs à Triangle “, a commenté le président et chef de la direction de la Société, Stephen de Jong.

Sommaire des résultats de forage sur le gîte Triangle

Le tableau suivant présente quelques intersections sélectionnées parmi les nouveaux résultats de forage. D’autres résultats pour les sondages dont il est question dans le présent communiqué sont présentés dans le tableau affiché à l’aide du lien ci-dessous. Les valeurs composites individuelles sont présentées avant et après l’application (au besoin) d’une teneur de coupure supérieure de 34,3 g/t Au.

Sondage De (m) À (m) Intervalle (m)(1) Teneur en or (g/t)(2) Zone interprétée TM-16-211AM01 811,00 813,10 2,10 7,89 s.o. TM-16-211AW01M02 756,50

Coupé 758,60 2,10 28,49

17,31 C4-30

C4-50 TM-16-213W01M02 854,90 855,55 0,65 33,72 s.o. TM-16-216 707,55

885,80

930,20 714,35 888,00 932,30 6,80

2,20

2,10 5,65

5,10

7,89 C4 C5

C5-30 TM-16-216W01M01 705,00

Coupé

870,00 712,70

874,20 7,70

4,20 13,33

13,17

13,96 C4

C5 TM-16-217 179,60 180,10 0,50 33,47 s.o. TM-16-220W01 312,70 313,30 0,60 29,96 s.o. TM-16-221M02 166,40 169,70 3,30 7,15 C1 TM-16-222A 233,30

Coupé

incluant 235,40 2,10

0,50 53,70

10,85

214,29 C2-30 TM-16-222AM01 616,40

703,10

772,40

Coupe 616,90 707,00 774,70 0,50

3,90

2,30 53,87

6,38

19,19

16,10 s.o.

C4-40

C5 TM-16-222AW01M01 443,90 445,90 2,00 8,65 C3-40 TM-16-222AW01M02 619,25

Coupé 625,00 5,75 8,17

7,75 C4 TM-16-224BW01 386,00

Coupé 388,65 2,65 17,29

13,70 C2 TM-16-225 184,00

Coupé

incluant 186,80 2,80

0,90 40,43

18,04

102,90 C2 TM-16-226 167,80

Coupé

incluant 175,65 7,85

3,85 22,06

18,05

38,13 C2 TM-16-228 516,90 519,90 3,00 6,97 C2 TM-16-229A 153,10

160,35

Coupé

incluant 155,10 165,90 2,00

5,55

0,95 13,22

36,86

14,88

163,23 C1-20

C2 TM-16-234 276,00

Coupé 279,30 3,30 12,73

10,55 C1 TM-16-238 97,90 102,10 4,20 5,92 C2

s.o. – aucune zone assignée pour l’instant

Longueur dans l’axe de forage; l’épaisseur réelle varie selon l’inclinaison du sondage; la plupart des sondages visent à recouper les structures filoniennes à un angle proche de la perpendiculaire; il s’ensuit que les épaisseurs réelles se rapprochent des longueurs dans l’axe de forage (selon un ratio de conversion d’environ 85 % à 90 %); l’épaisseur réelle des minéralisations recoupées dans les structures C est présentée sur les sections longitudinales. En ce qui concerne les zones minéralisées connues, les intervalles ont été déterminés en fonction des observations géologiques, c’est-à-dire la quantité de filons de quartz et un seuil de coupure de 1,00 g/t Au pour le calcul des composites; les valeurs composites individuelles sont présentées avant et après l’application (au besoin) d’une teneur de coupure supérieure de 34,3 g/t Au; aucune épaisseur minimale prise en compte.

Pour afficher le tableau des résultats d’analyse complets pour les sondages dont les résultats sont communiqués aujourd’hui, veuillez cliquer sur le lien suivant (les nouveaux résultats sont identifiés en rouge) :

http://www.integragold.com/i/pdf/2016_CompCompilation_Triangle_01Feb2017.pdf

Pour afficher une section transversale du gîte Triangle et du gîte Cheminée n°4, veuillez cliquer sur le lien suivant :

http://www.integragold.com/i/maps/Triangle_Longsection_Feb2017.pdf

Les forages de mise en valeur sur la structure C2 recoupent de la minéralisation significative à haute teneur dans le secteur ciblé pour l’échantillonnage en vrac

Le programme de forage de mise en valeur sur la structure C2 et les structures subsidiaires associées a pour but de mieux définir la continuité interne de la minéralisation aurifère, tout en recueillant des renseignements supplémentaires qui permettront de guider le développement de la rampe d’exploration souterraine présentement en cours. La rampe d’exploration souterraine a maintenant progressé de 582 m et atteindra les premiers secteurs sélectionnés pour l’échantillonnage en vrac au cours des prochains mois.

Les récents résultats de forage de mise en valeur au sein du secteur ciblé pour l’échantillonnage en vrac sont très significatifs et comptent plusieurs intersections à haute teneur. Les nouveaux résultats de forage obtenus dans la structure C2 et ses subsidiaires comprennent les résultats suivants (teneurs non coupées, longueurs dans l’axe de forage, consultez le tableau des résultats d’analyse pour de plus amples détails) :

53,70 g/t Au sur 2,10 m (C2-30 – TM-16-222A)

40,43 g/t Au sur 2,80 m (C2 – TM-16-225)

36,86 g/t Au sur 5,55 m (C2 – TM-16-229A)

22,06 g/t Au sur 7,85 m (C2 – TM-16-226)

17,29 g/t Au sur 2,65 m (C2 – TM-16-224BW01)

6,97 g/t Au sur 3,00 m (C2 – TM-16-228)

5,92 g/t Au sur 4.20 m (C2 – TM-16-238)

Comme l’illustre la section longitudinale pour la structure C2 ci-jointe (voir le lien ci-dessous), les résultats de plusieurs sondages ayant recoupé cette structure restent à venir. Il est à noter que l’épaisseur réelle des intervalles est indiquée sur toutes les sections longitudinales et qu’elle diffère des longueurs dans l’axe de forage indiquées dans les tableaux des résultats de forage.

http://www.integragold.com/i/pdf/-LS_C2-DDH_20170201_with%20class.pdf

La structure C2 rencontrée sous terre à 75 m à l’ouest des limites connues

La structure C2 a été rencontrée sous terre dans une aire de service électrique foncée vers le sud à partir de la rampe d’exploration du gîte Triangle, à une élévation de 260 m au-dessus du niveau de la mer ou environ 65 m sous la surface. Ce travers-banc dans la structure C2 est situé environ 75 m à l’ouest des limites définies antérieurement pour les ressources de la structure C2, suggérant donc qu’un potentiel de croissance des ressources pourrait exister dans le prolongement vers l’ouest de la structure C2. Des éclats rocheux ont été prélevés dans deux rainures continues couvrant la totalité de la structure exposée sur les fronts de taille est et ouest, les deux fronts étant situés à environ 15 m l’un de l’autre. L’échantillon du front ouest a livré une teneur de 4,34 g/t Au sur 6,00 m (incluant 6,25 g/t Au sur 4,00 m) tandis que l’échantillon de la rainure du front est a livré une teneur de 6,30 g/t Au sur 2,30 m (incluant 11,03 g/t Au sur 1,80 m). Afin de s’assurer que des protocoles de QA/QC adéquats aient été suivis, des blancs et des étalons ont été insérés parmi les lots d’échantillons. Les teneurs des échantillons individuels atteignent un maximum de 18,38 g/t Au.

Pour afficher 4 photos des deux fronts de taille qui ont fait l’objet d’un échantillonnage en rainures, veuillez cliquer sur le lien suivant. Il est à noter que la structure C2 est inclinée jusqu’à 55 degrés vers le sud :

http://www.integragold.com/i/pdf/Photos%20C2%20East-West%20Faces.pdf

Les résultats de forage sur les structures C4 et C5 continuent d’alimenter la confiance quant à la continuité et au potentiel de ces structures

Les résultats de forage publiés aujourd’hui sur les structures C4 et C5 (” C5 “) continuent de démontrer la continuité interne de la minéralisation à Triangle et confirment la fiabilité du modèle géologique et des ressources de la Société. Les excellents résultats de forage d’expansion à C5 indiquent également un potentiel d’accroître davantage les ressources en profondeur.

Le sondage TM-16-211AW01M02 a livré une teneur de 28,49 g/t Au sur 2,10 m dans l’une des structures subsidiaires de l’éponte inférieure (C4-50) et démontre ainsi le potentiel associé à ces structures subsidiaires subparallèles, qui pourraient avoir un impact positif sur l’estimation des ressources globales à Triangle. Les autres résultats annoncés aujourd’hui sur les structures C4 et C5 comprennent aussi les valeurs suivantes :

13,33 g/t Au sur 7,70 m (C4 – TM-16-216W01M01)

8,17 g/t Au sur 5,75 m (C4 – TM-16-222AW01M02)

19,19 g/t Au sur 2,30 m (C5 – TM-16-222AM01)

Comme l’illustre la section longitudinale verticale de la structure C4 ci-jointe (voir le lien ci-dessous), la Société attend toujours les résultats de plusieurs autres sondages de mise en valeur et d’expansion forés à différentes profondeurs, entre 325 m et 825 m sous la surface.

http://www.integragold.com/i/pdf/-LS_C4-DDH_20170201_with%20class.pdf

Pour afficher les sections longitudinales des autres structures C, veuillez cliquer sur les liens suivants :

Structure C1 : http://www.integragold.com/i/pdf/-LS_C1C120-DDH_20170201_with%20class.pdf

Structure C5 : http://www.integragold.com/i/pdf/-LS_C5-DDH_20170201_with%20class.pdf

Structure C6 : http://www.integragold.com/i/pdf/-LS_C6-DDH_20170201.pdf

Sommaire du programme d’exploration au projet Lamaque

Les résultats annoncés aujourd’hui proviennent de 42 sondages (incluant des sondages partiels, des déviations et des sondages abandonnés) totalisant 16 800 m de forage. Les résultats de 28 autres sondages totalisant 9 750 m à Triangle, forés en 2016 et 2017, restent à venir. En date du présent communiqué, tous les échantillons du programme de forage 2016 à Triangle ont été reçus et seront intégrés dans la mise à jour de l’estimation des ressources prévue au T1 2017. La Société continuera à rendre public les résultats dès qu’ils seront connus.

En 2016, 123 230 m de forage ont été réalisés à Lamaque et de ce nombre, 104 820 m ont été forés sur le gîte Triangle. Au 30 janvier 2017, 8 325 m de forage (en 39 sondages complétés ou en cours) avaient été réalisés à Lamaque, dont 7 926 m de forage en 38 sondages à Triangle. Six foreuses sont présentement en service à Lamaque : trois foreuses poursuivent le programme de forage de mise en valeur et d’expansion à Triangle, deux foreuses sont assignées au gîte Cheminée n°4, tandis qu’une foreuse vérifie la Cible profonde Lamaque.

Profil du projet et de la Société

Integra est une société d’exploration aurifère qui possède des projets à Val-d’Or, au Québec, l’une des meilleures régions minières au monde. Les principales activités de la Société concernent le projet à haute teneur Lamaque Sud. À l’automne 2014, en faisant l’acquisition de l’usine et du complexe minier Sigma, Integra s’est dotée d’une installation d’une capacité quotidienne de 2 200 tonnes et d’une installation de stockage des résidus pour lesquelles elle dispose de tous les permis nécessaires. Grâce aux permis fédéraux et provinciaux détenus, aux infrastructures existantes et au potentiel d’exploration significatif, cette acquisition a permis d’éliminer des coûts importants et d’écourter les délais normalement associés aux projets miniers. Integra a pu recueillir plus de 125 millions de dollars depuis 2013 et a vu le cours de son action grimper, malgré le prix de l’or à la baisse. En août 2015, Eldorado Gold a réalisé un investissement stratégique dans Integra et fait l’acquisition de 15 % des actions ordinaires en circulation. Integra a été citée parmi les 50 entreprises les plus performantes en 2015 par la Bourse de croissance TSX, tandis que la Bourse OTCQX a cité Integra comme l’une des 50 meilleures entreprises pour l’année 2015.

Personne qualifiée

Le projet Lamaque est directement supervisé par M. Hervé Thiboutot, ingénieur et premier vice-président de la Société, M. Jacques Simoneau, géologue, directeur de l’exploration de la Société et pour ce qui est des travaux souterrains, par Jessy Thelland, géologue, chef géologue sous terre pour Integra. MM. Thiboutot, Simoneau et Thelland sont des personnes qualifiées au sens du Règlement 43-101. Les personnes qualifiées de la Société ont examiné le contenu technique de ce communiqué.

Assurance-qualité et contrôle de la qualité (” QA/QC “)

Des protocoles stricts de QA/QC sont appliqués, incluant l’insertion de doublons, de blancs et d’étalons dans tous les sondages. Les échantillons de carottes de forage sont soumis directement aux laboratoires d’analyse Bourlamaque et ALS de Val-d’Or, aux fins de leur préparation et de leur analyse. L’analyse est menée sur un échantillon de 30 g. L’analyse de l’or est effectuée par pyroanalyse avec finition par absorption atomique (AA), et avec finition gravimétrique pour les échantillons au-dessus de 5 g/t Au. Les résultats présentés proviennent des analyses gravimétriques pour les échantillons qui dépassent 5 g/t Au; sinon, ils proviennent des analyses avec finition par absorption atomique.

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Stephen de Jong

Président et chef de la direction

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs : Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, incluant notamment le moment de la réalisation d’une estimation des ressources minérales révisée, le moment de la réalisation d’une EEP révisée et la réalisation de la transaction Sigma-Lamaque. Au cours de l’élaboration des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, la Société a appliqué certains facteurs et hypothèses qui sont fondés sur ses convictions actuelles ainsi que sur les hypothèses formulées par la Société et les informations qui lui sont actuellement disponibles, y compris le fait qu’elle soit en mesure d’obtenir les approbations émises par le gouvernement ou toute autre entité de réglementation, qu’elle soit en mesure de se procurer le personnel, l’équipement et les fournitures nécessaires à ses activités d’exploration et de développement en quantité suffisante et en temps opportun, et que les résultats réels s’avèrent conformes aux attentes de la direction. Bien que la Société considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction des informations dont elle dispose actuellement, celles-ci peuvent se révéler inexactes, et les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont assujettis à de nombreux risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats futurs et ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, entre autres, les questions soulevées dans les documents déposés en vue de répondre aux exigences d’information continue, y compris le rapport de gestion de la direction le plus récent. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n’a pas l’intention, et décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si cela est exigé par la loi.

