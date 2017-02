Investimento de milhões no futuro digital: DB Schenker adquire o patrimônio do Mercado de Internet Global uShip

ESSEN, GERMANY–(Marketwired – Feb 15, 2017) –

A DB Schenker fortalece sua colaboração estratégica com o investimento de milhões no uShip, mercado online de entregas dos EUA, e avança a transformação digital do seu modelo de negócios. Após o aumento de capital, a empresa global de logística está investindo USD 25 milhões (aproximadamente EUR 24 milhões) na plataforma online de serviços de frete e de transportes.

“A expansão da nossa parceria de sucesso irá acelerar e objetivar a gestão de transporte e nos ajudar, como líderes do mercado de transporte terrestre na Europa, a lidar com volumes maiores de frete”, disse Jochen Thewes, CEO da Schenker AG. “Também pretendemos desenvolver a aproveitar rapidamente novas oportunidades de crescimento fora dos nossos modelos de negócios tradicionais. Este é o nosso maior interesse patrimonial em uma empresa digital até o momento e mostra a nossa seriedade com a inovação na DB Schenker. Estamos investindo na modelagem do futuro da logística digital”, continuou Thewes.

“Investimentos sem precedentes em tecnologia de logística está revolucionando o transporte de frete”, disse Mike Williams, CEO do uShip. “Empresas importantes como a DB Schenker estão adotando com inteligência a inovação para automatizar e digitalizar suas operações, tornando-as mais eficientes e lucrativas. Durante o ano passado, o uShip e DB Schenker mostraram ser ideais em termos de liderança da macro transformação, e estamos muito contentes em aprofundar a nossa parceria com este investimento estratégico”. Os participantes minoritários também permitiram que a DB Schenker ocupasse um assento no Conselho Diretor do uShip como proprietário.

O uShip e a DB Schenker fecharam um contrato de cooperação em maio de 2016. A plataforma uShip, que conecta as empresas de transporte e transportadoras de mais de 19 países, é líder da indústria na organização de transporte de frete com o uso de dispositivos móveis. Por enquanto, a DB Schenker usará a plataforma para transporte terrestre por meio de uma plataforma online chamada Drive4Schenker, que usará a tecnologia uShip para conectar os 30.000 parceiros de transportes na rede de transporte terrestre europeia ao seu frete. O novo serviço foi lançado este mês na Alemanha e será expandido gradualmente para outros países.

O interesse patrimonial da DB Schenker no uShip faz parte da campanha de digitalização do DB Group. Uma equipe da Deutsche Bahn Digital Ventures GmbH, que foi estabelecida como parte da campanha, prestou serviços de consultoria para a DB Schenker durante a transação.