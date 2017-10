Invitation Aux Médias: Bombardier tiendra une conférence de presse et un appel conférence

MONTRÉAL, QUEBEC–(Marketwired – Oct 16, 2017) – Bombardier (TSX: BBD.B) et Airbus ont annoncé que les deux partis ont noué un partenariat pour le programme d’avions C Series. Bombardier tiendra une conférence de presse à 19 h 15, heure de l’Est à l’intention des médias, suivi d’un appel conférence webdiffusé en direct à 20 h 15, heure de l’Est à l’intention des investisseurs et analystes.

Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc.; Romain Trapp, président Canada et chef de la direction des opérations Amérique du Nord, Airbus Helicopters; Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la stratégie numérique; et Dave Chartrand, coordonnateur québécois pour l’Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs et Travailleuses de l’Aérospatiale feront une brève déclaration et répondront aux questions des médias.

DATE : lundi 16 octobre 2017 HEURE : 19 h 15, heure de l’Est EMPLACEMENT : Fairmont Le Reine Elizabeth

900 boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec) H3B 4A5

Salle Saint-Paul

La conférence de presse sera également diffusée en direct à l’adresse suivante :

http://webcast.servicewebdiffusion.com/confrence-de-presse-bombardier

Appel conférence

Alain Bellemare, président et chef de la direction; John Di Bert, vice-président principal et chef de la direction financière; et Patrick Ghoche, vice-président, Relations avec les investisseurs passeront en revue les détails de l’entente ainsi que les bénéfices potentiels pour Bombardier, ses clients et ses actionnaires. Une brève période de question suivra la présentation.

DATE : lundi 16 octobre 2017 HEURE : 20 h 15, heure de l’Est DURÉE : 30 minutes

Cet appel conférence ainsi qu’une présentation détaillée seront disponibles à l’adresse suivante :

www.bombardier.com

Les parties prenantes souhaitant écouter au téléphone la présentation et la période de questions et réponses pourront le faire en composant l’un des numéros suivants :

En français : Numéro local : 514 394 9316 (avec traduction) Numéro sans frais Amérique du Nord : 1 877 395 0279 Numéro d’accès international : https://www.confsolutions.ca/ILT?oss=7P8R8773950279 Code d’accès: 7741341#

En anglais : Numéro local : 514 392 1587 Numéro sans frais Amérique du Nord : 1 866 898 3989 Numéro d’accès international : www.confsolutions.ca/ILT?oss=7P8R8008983989 Code d’accès: 9384604#

L’appel conférence sera disponible en reprise sur le site Internet de Bombardier peu après la fin de la webdiffusion.