IRCanada célèbre le succès du Forum des Industries Renouvelables 2017

OTTAWA, ON–(Marketwired – 17 octobre 2017) – Industrie Renouvelables Canada célèbre le succès du Forum des Industries Renouvelables 2017 qui s’est tenu au Fairmont Chateau Laurier les 16 et 17 octobre. L’événement annuel, qui se produit depuis plus d’une décennie, a rassemblé au-delà d’une centaine d’experts du gouvernement, de l’industrie et du milieu universitaire afin d’adresser les priorités du Canada en ce qui concerne l’adaptation et l’atténuation des changements climatiques.

Jonathan Wilkinson, secrétaire parlementaire de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, l’honorable Catherine McKenna, a pris la parole lors du Forum. L’événement a également pu compter sur la participation de panélistes et conférenciers représentant les paliers du gouvernement fédéral et provinciaux, ainsi que le secteur universitaire et ceux de l’énergie renouvelable et bioproduits. De plus, la représentation d’Environnement et Changement climatique Canada incluait la participation de :

Agriculture et agroalimentaire Canada;

Ressources naturelles Canada;

Bureau des changements climatiques d’Alberta;

Ministère de l’Énergie et des Mines de la Colombie-Britannique;

Ministère de l’Énergie de l’Ontario; et

Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles du Québec.

Lors de son allocution, le secrétaire parlementaire Jonathan Wilkinson a souligné l’importante contribution des secteurs des énergies renouvelables et des bioproduits dans le cadre des engagements du Canada sur les changements climatiques sous l’Accord de Paris. M. Wilkinson a également dévoilé l’intention d’Environnement et Changement climatique Canada de publier, au début 2018, son projet de cadre réglementaire pour l’élaboration de la Norme sur les carburants propres, qui sera suivi d’une publication des réglementations finales, en 2019, au moment où le cadre devrait entrer en vigueur.

Dans le cadre de l’implantation de la Norme sur les carburants propres du gouvernement fédéral, IRCanada propose une stratégie à la fois ambitieuse et réalisable afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 4 mégatonnes supplémentaires. Cette proposition nécessiterait que les montants mandatés d’éthanol mélangé au gaz canadien augmentent de 10 % tandis que la teneur de biodiesel dans le carburant diesel augmenterait de 2 % à 5 %. Si adopté, ceci équivaudrait au retrait additionnel d’un million de voitures des routes, ce qui représenterait un montant total de réduction des émissions de gaz à effet de serre de près de 9 mégatonnes.

” En tant que leaders des secteurs renouvelables et des bioproduits, nous sommes encouragés de la reconnaissance que nous recevons de la part du gouvernement et des experts renommés en matière de changements climatiques ainsi que du rôle critique que joue l’industrie nationale des biocarburants afin de contrer les changements climatiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport “, a indiqué Jim Grey, président d’IRCanada, soulignant les accomplissements du Forum cette année. ” C’est avec hâte que nous continuerons ces discussions portant sur les meilleures façons de supporter la transition du Canada vers une économie effervescente et à faibles émissions de carbone, selon la poursuite des normes des carburants renouvelables.

À propos d’IRCanada

Fondé en 1984 sous le nom de l’Association canadienne des carburants renouvelables, IRCanada représente les leaders canadiens de la bioéconomie – des producteurs de biocarburants et de produits à valeur ajoutée qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, tout en créant des opportunités économiques pour les Canadiens. Les membres de IRCanada fournissent à la population des biocarburants renouvelables et propres, tels que l’éthanol et le biodiesel – des carburants qui aident à combattre les changements climatiques, la pollution et le smog. Ils fournissent également des produits à valeur ajoutée provenant de ressources renouvelables et innovent continuellement afin de toujours fournir plus d’avantages économiques et environnementaux.

