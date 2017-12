Khalkos annonce les résultats de son assemblée des actionnaires et la nomination d’un nouveau chef de la direction financière

MONTRÉAL, 12 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — EXPLORATION KHALKOS INC. (« Khalkos » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:KAS) est heureuse d’annoncer les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires. Lors de celle-ci, tenue le 12 décembre 2017, les actionnaires de la Société ont eu l’occasion d’écouter le président de la Société, M. Robert Gagnon, s’exprimer sur la dernière année, qui s’est conclue avec l’acquisition de la totalité des segments aurifères Jolin, Thibodeau et Esteville (collectivement le « Projet Courville »), un grand bloc de claims à potentiel aurifère de l’Abitibi, province de Québec.

Toutes les propositions présentées à l’assemblée ont été entérinées par les actionnaires à la majorité des voix. Ainsi, les cinq administrateurs suivants furent élus : MM. Robert Gagnon, Roger Bureau, Paul Cregheur, Pierre-Hubert Séguin et Alain Bureau. Les actionnaires ont par la suite approuvé la modification des statuts de la Société en vue d’un changement de dénomination sociale et ont procédé à la nomination de Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeurs de la Société. Enfin, les actionnaires de la Société ont approuvé à la majorité des voix le régime d’attribution d’options d’achat d’actions, sujet à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

De plus, lors de la réunion du conseil d’administration tenue après l’assemblée, M. Robert Gagnon a été confirmé au poste de président et chef de la direction de la Société, M. Roger Bureau a été nommé président du conseil d’administration et M. Pierre-Hubert Séguin, secrétaire de la Société. La Société est également fière d’annoncer la nomination de M. Jacques Levesque au poste de chef de la direction financière.

Robert Gagnon, président de Khalkos, déclare : « La grande expertise de Jacques dans le domaine des sociétés minières et publiques sera un apport important pour la croissance de la société et dans la poursuite de nos divers projets d’exploration. »

Avant de joindre la Société, M. Levesque a occupé plusieurs postes importants en gestion financière, et plus spécifiquement dans le domaine minier. M. Levesque est un CPA et CA. Pendant plus d’une dizaine d’années, il était associé et directeur du département de fiscalité pour la firme de comptables agréés Maheu Noiseux de l’Abitibi-Témiscamingue. Depuis, M. Levesque poursuit ses activités professionnelles au sein de sa propre société de services-conseils et s’occupe principalement de financement d’entreprise et de gestion de projets. M. Levesque a été impliqué jusqu’en mai 2017 à titre d’administrateur, président et chef des finances d’Exploration Orex inc. M. Levesque est administrateur d’Anaconda Mining inc. et dirigeant de Ressources minières Radisson inc.

