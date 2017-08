Knight appuie Synergy par un troisième prêt garanti

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 9 août 2017) - Thérapeutique Knight inc. (TSX:GUD) a annoncé aujourd’hui, par le biais de l’une de ses filiales en propriété exclusive (« Knight »), l’émission d’un prêt garanti supplémentaire de 10 millions de dollars américains en faveur de Synergy CHC Corp. (OTCQB:SNYR) (« Synergy »). Ces sommes serviront à appuyer les acquisitions de produits ainsi qu’à des fins générales de fonds de roulement.

Le prêt garanti supplémentaire de 10 millions de dollars américains portera intérêt au taux de 10,5 % par an et sera échu le 9 août 2020. Dans le cadre de cette transaction, Knight recevra une commission de succès payée à l’échéance, en sus d’autres contreparties. De plus, l’entente prévoit que, sous certaines conditions, Knight pourrait émettre en faveur de Synergy jusqu’à 20 millions de dollars américains supplémentaires en financement par emprunt garanti à des modalités essentiellement semblables, afin d’appuyer de futures acquisitions.

En 2015, Knight avait émis deux prêts garantis en faveur de Synergy, totalisant 11,5 millions de dollars américains afin d’appuyer l’acquisition de FOCUSFactor et Flat Tummy Tea, deux marques réputées de santé grand public. Le solde des prêts émis en 2015 s’élève à 3,1 millions de dollars américains et leur paiement complet est fixé au 20 janvier 2018. Knight détient également 17,6 millions d’actions ordinaires en circulation de Synergy émises en faveur de Knight conjointement avec les prêts de 2015 et en vertu d’un swap de bons de souscription d’actions suivant. Knight est aussi détenteur des droits de distribution exclusive de toutes les marques de Synergy pour le Canada, Israël, la Roumanie, la Russie et l’Afrique subsaharienne.

« Nous sommes à présent bien positionnés pour maximiser nos innovations numériques existantes ainsi que nos relations de distribution afin de poursuivre notre croissance à l’interne et par d’autres acquisitions, a déclaré Jack Ross, chef de la direction de Synergy. Nous sommes aussi très reconnaissants de l’appui incroyable d’un partenaire comme Knight. »

« Nous sommes fiers de notre modeste contribution à la croissance fulgurante de Synergy au cours des deux dernières années, de zéro à plus de 30 millions en revenus, a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Thérapeutique Knight inc. Nous sommes enthousiastes d’appuyer la stratégie éprouvée de Synergy en matière d’acquisition et de développement de haute gamme de produits de consommation de marques de beauté et de santé. »

À propos de Synergy CHC Corp.

Synergy CHC Corp. est une société de soins de santé et de beauté, qui développe actuellement une haute gamme de produits de consommation de marques. Sa stratégie consiste à faire croître son portefeuille tant à l’interne que par de nouvelles acquisitions. Le portefeuille diversifié de Synergy comprend les produits FOCUSFactor®, Neuragen®, Hand MD®, Flat Tummy Tea® Sneaky Vaunt® et Per-fekt Beauty®. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, Synergy a déclaré des revenus de 34,8 millions de dollars. Pour plus d’information, visitez le site www.synergychc.com.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gudknight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Thérapeutique Knight Inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.