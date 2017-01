Knight dispose des actions de Pediapharm inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 13 jan. 2017) - Ce communiqué de presse est diffusé par Thérapeutique Knight inc. (TSX:GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée et chef de file au Canada, à l’adresse 3400, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 1055, Montréal, Québec, H3Z 3B8, comme l’exige le Règlement 62-103 sur le système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés relatifs à la disposition de titres de Pediapharm inc. (« Pediapharm ») à l’adresse 1, Place du Commerce, bureau 225, Verdun, Québec, H3E 1A2.

Depuis le 16 juillet 2016, Knight a disposé d’un total de 1 454 500 actions de Pediapharm (les « actions ») à la Bourse de croissance TSX à un prix moyen unitaire de 0,28 $ pour des produits bruts totaux de 407 851 $. Les actions représentent environ 2 % des actions ordinaires en circulation de Pediapharm.

Avant la disposition des actions, Knight détenait 13 418 920 actions ordinaires de Pediapharm et 757 500 bons de souscription (les « bons de souscription »), convertibles en 757 500 actions ordinaires de Pediapharm, représentant 19,3 % des actions ordinaires émises et en circulation de Pediapharm, présumant l’exercice des bons de souscription détenus par Knight seulement. Immédiatement après la disposition des actions, Knight détient 11 964 420 actions ordinaires de Pediapharm ainsi que les bons de souscription, représentant 17,3 % des actions ordinaires émises et en circulation de Pediapharm, présumant l’exercice des bons de souscription détenus par Knight seulement.

Knight a acquis les actions ordinaires à des fins d’investissement. Knight pourrait, à l’avenir, acheter ou vendre les actions de Pediapharm ou échanger de quelque façon que ce soit les titres, ou conclure d’autres transactions relativement à Pediapharm, selon un certain nombre de facteurs, incluant, mais sans s’y limiter, la situation financière de Pediapharm, le cours des actions ordinaires de Pediapharm, les conditions prévalant sur les marchés des valeurs mobilières, les conditions économiques générales ou celles de l’industrie, les conditions commerciales ou financières de Pediapharm, ou d’autres facteurs et conditions que Knight jugerait appropriés.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions de Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2015. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.