Komet intercepte la zone sud-ouest de Kabaya au Mali; Intersections de 2,63 g/t Au sur 35 m

QUÉBEC, QUÉBEC–(Marketwired – 26 juillet 2017) - Les Ressources Komet Inc. (« Komet » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:KMT) est heureuse d’annoncer de nouveaux résultats de son programme de forage sur son permis de Dabia Sud (anciennement connu sous le nom de Moussala) situé au Mali. Ces résultats de forage RC (l’épaisseur réelle ne peut pas être déterminée) proviennent d’une nouvelle zone située à moins de 30 m au sud-ouest de la structure minéralisée principale de Kabaya, qui est orientée nord-sud et déjà reconnue sur 500 m par 230 m. Les sondages 51 et 52 interceptent cette nouvelle zone qui est maintenant reconnue sur 200 m de long et sur 50 m de large, elle demeure ouverte dans toutes les directions. Les résultats incluent, entre autres, une intersection de 35 m à 2,63 g/t Au et une de 11 m à 4,84 g/t Au. Ces résultats s’ajoutent à ceux déjà annoncés dans le communiqué du 27 mars et dans le communiqué du 2 mai 2017.

Tableau sommaire des résultats :

Sondage De (m) À (m) Intervalle (m) g/t Au Km2017rc51 2 37 35 2,63 incl 23 34 11 4,83 Km2017rc51 50 52 2 0,92 Km2017rc51 58 74 16 0,83 incl 58 59 1 1,83 incl 66 69 3 1,40 Km2017rc52 10 13 3 1,38 Km2017rc52 31 37 6 3,62 incl 33 34 1 11,70 Km2017rc52 41 46 5 0,62 Km2017rc52 50 60 10 1,41 Km2017rc52 68 80 12 1,42

M. André Gagné, président et chef de la direction déclare : « Cette nouvelle zone sur le permis de Dabia Sud, confirme le potentiel incroyable de la cible de Kabaya qui demeure ouverte dans toutes les directions. »

Les échantillons ont été analysés par fusion plombeuse sur des aliquotes de 50 g avec finition par absorption atomique (ppm pour l’or) au Laboratoire SGS, à Bamako au Mali. L’échantillonnage et la supervision des travaux ont été effectués sur le site par des techniciens qualifiés. Le programme d’assurance et de contrôle qualité et l’interprétation des résultats sont faits par des géologues qualifiés selon un programme de QA/QC conforme aux normes 43-101 et aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’introduction d’échantillons de référence, d’échantillons stériles et de duplicatas à chaque lot de 20 échantillons analysés.

De plus amples renseignements sur Komet sont disponibles à : http://kometgold.com.

Jacques Marchand, ing. géo., est la personne qualifiée qui a révisé le présent communiqué de presse et est responsable de l’information géologique qui y est présentée.

Énoncé prospectif



Ni la Bourse de croissance TSX ni le fournisseur de services de règlementations (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou l’exactitude de ce communiqué. Le présent communiqué de presse contient des énoncés pouvant constituer de l’« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Cette information prospective est assujettie à de nombreux risques et incertitudes, dont certains échappent à la volonté de Komet. Les résultats ou les réalisations réelles peuvent différer considérablement de ceux qui sont formulés, ou suggérés, dans cette information prospective. Il existe de nombreux facteurs qui pourraient causer une telle disparité, notamment l’instabilité des prix du marché des métaux, les répercussions des fluctuations des cours de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, des ressources mal estimées, les risques pour l’environnement (règlementations plus sévères), les situations géologiques imprévues, les conditions défavorables à l’extraction, les risques politiques entrainés par l’exploitation minière dans des pays en voie de développement, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales (lois et politiques), le défaut d’obtenir les permis nécessaires et les approbations des instances gouvernementales, ou tout autre risque lié à l’exploitation et au développement. Rien ne garantit que les évènements projetés dans l’information prospective se produiront ou, s’ils se produisent, quels en seront les bienfaits pour Komet. L’information prospective est fondée sur les estimations et les avis de la direction de Komet au moment de la publication de l’information et Komet n’assume aucune obligation d’effectuer une mise à jour publique ou une modification de l’un des énoncés prospectifs, que ce soit en conséquence de renseignements nouveaux, d’évènements futurs ou de toute autre cause, sauf si cela est exigé par les lois applicables en valeurs mobilières.