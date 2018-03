Komet – Prolongation d’un placement privé

QUÉBEC, 28 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Les Ressources Komet Inc. (TSX CROISSANCE:KMT) (« Komet » ou la « Société ») annonce la prolongation du délai jusqu’au 26 avril 2018 pour compléter un placement privé d’unités de la Société à 0,37 CAD par unité. Chaque unité est composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription permet au porteur d’acquérir une action ordinaire additionnelle de la société au prix de 0,45 CAD pendant 12 mois à compter de la date de clôture du placement privé (la « date de clôture »). Une première tranche de 592 585 CAD a été clôturée le 25 janvier 2018 et une seconde tranche de 1 244 680 CAD a été clôturée le 15 février 2018.

Les titres émis dans le cadre du placement privé sont assujettis à une période de détention de quatre mois à compter de la date de clôture.

Komet utilisera le produit du placement privé afin d’accélérer l’exploration de ses propriétés au Burkina Faso et au Mali.

Le placement privé est effectué en vertu des dispenses de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables et est assujetti à l’approbation définitive de la Bourse de croissance TSX.

De plus amples renseignements sur Komet sont disponibles à : http://kometgold.com.

Relations avec les investisseurs / renseignements : André Gagné, Président et Chef de la direction 581-300-1666 / a.gagne@kometgold.com / Skype : andregagne11

Énoncé prospectif

Ni la Bourse de croissance TSX ni le fournisseur de services de règlementations (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou l’exactitude de ce communiqué. Le présent communiqué de presse contient des énoncés pouvant constituer de l’« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Cette information prospective est assujettie à de nombreux risques et incertitudes, dont certains échappent à la volonté de Komet. Les résultats ou les réalisations réelles peuvent différer considérablement de ceux qui sont formulés, ou suggérés, dans cette information prospective. Il existe de nombreux facteurs qui pourraient causer une telle disparité, notamment l’instabilité des prix du marché des métaux, les répercussions des fluctuations des cours de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, des ressources mal estimées, les risques pour l’environnement (règlementations plus sévères), les situations géologiques imprévues, les conditions défavorables à l’extraction, les risques politiques entrainés par l’exploitation minière dans des pays en voie de développement, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales (lois et politiques), le défaut d’obtenir les permis nécessaires et les approbations des instances gouvernementales, ou tout autre risque lié à l’exploitation et au développement. Rien ne garantit que les évènements projetés dans l’information prospective se produiront ou, s’ils se produisent, quels en seront les bienfaits pour Komet. L’information prospective est fondée sur les estimations et les avis de la direction de Komet au moment de la publication de l’information et Komet n’assume aucune obligation d’effectuer une mise à jour publique ou une modification de l’un des énoncés prospectifs, que ce soit en conséquence de renseignements nouveaux, d’évènements futurs ou de toute autre cause, sauf si cela est exigé par les lois applicables en valeurs mobilières.