Komutel acquiert les produits Targa de C.T.M.

SAINT-GEORGES, QUÉBEC–(Marketwired – 13 juillet 2017) - Aujourd’hui, Komutel, Inc. a annoncé l’acquisition des activités et actifs liés à Targa Air et Targa GPS de Centre de téléphonie Mobile (C.T.M.); produits et services reconnus depuis plus de 10 ans en matière de solutions de notifications et de traçages (GPS / « Logbook ») pour les marchés des incendies et du camionnage.

« Cette acquisition est le début d’une consolidation de marché qui sera bénéfique pour les utilisateurs qui gagneront en efficacité et rapidité par l’évolution des solutions. De plus elle viendra s’ajouter à notre portfolio de solutions de communication et de gestion des processus des premiers répondants pour nos activités en Amérique du Nord. » déclare Richard Poulin, CEO de Komutel.

« Je suis motivé par la synergie entre les deux entreprises, les clients seront les gagnant dans cette transaction » affirme Richard Tremblay, président de C.T.M.

Les clients existants ainsi que les nouveaux bénéficieront du même service de qualité et auront accès à un portfolio bonifié de solutions intégrées. En outre, les clients et les partenaires profiteront d’ajouts de fonctionnalités et options tels :

Nouveaux médias de notification via courriel et voix : filaire, cellulaire, satellite & radio;

Utilisation des appareils mobiles personnels;

L’activation via Réponse vocales interactives;

L’activation via FaceBook (Média sociaux);

Le géo positionnement mobile et radio;

Le ‘ PTT ‘ sur mobile;

Enregistrements radio P25 & autres;

« Logbook » électronique & télémétrie;

Analyse via rapport et graphique améliorés.

qui seront ajouté aussitôt qu’au prochain trimestre en plus d’offres de migration avantageuses.

À propos de Komutel Inc.

Komutel est une entreprise de haute technologie qui se spécialise dans le développement et la mise en marché de solutions de télécommunications et d’interopérabilité (TI, VoIP, Data, TDM, UC, VM, mobiles, radio, etc.). L’innovante entreprise se démarque par la qualité de son service à la clientèle ainsi que par la convivialité et la flexibilité de ses produits.

Fondée en 2001, Komutel est une compagnie privée servant plus de 2 000 clients des secteurs de la santé, la sécurité publique, les finances & assurances et les entreprises privés.

À propos de C.T.M.

Solidement implanté dans le domaine de la radiocommunication depuis 1960, grâce à sa vision et à la qualité de son service à la clientèle, C.T.M. occupe une position de leader dans son industrie au Canada.

Au cours des dernières années avec les acquisitions réalisées ainsi qu’avec l’arrivée de nouvelles plates-formes numériques, CTM a su assurer une croissance tant au niveau des ventes que de sa réputation. CTM est aussi supportée par Motorola le manufacturier le plus imposant sur la scène internationale.