La Collection Blanc Cashmere annonce la gagnante de la compétition nationale de design étudiant

TORONTO, 29 sept. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — L’initiative annuelle de collecte de fonds et de sensibilisation unique au Canada visant à appuyer la recherche sur le cancer du sein, la Collection Blanc CashmereMC 2017 (lien vers la vidéo), est revenue sur la passerelle hier, le 28 septembre 2017, pour la 14e année consécutive. L’expression par excellence de la mode avec compassion, la collection de cette année a été présentée au Musée royal de l’Ontario, à Toronto, et a mis en vedette une compétition nationale de design étudiant qui a récompensé 16 étoiles du design de mode émergeantes, en provenance des quatre coins du pays, en leur offrant la chance unique de démontrer leur talent en design à l’industrie de la mode d’ici, tout en appuyant la vision collective d’un avenir sans cancer du sein.

La première et seule collection mode confectionnée avec des feuilles duveteuses de papier hygiénique Cashmere, la marque la plus vendue au pays, la Collection Blanc CashmereMC annuelle unit la douceur de Cashmere et des designers de mode canadiens en vue d’appuyer la Société canadienne du cancer. Plus de 150 étudiants en mode, en provenance de 11 écoles à l’échelle du Canada, ont pris part à la compétition. Les 16 finalistes remarquables de cette année ont été mis au défi de créer une tenue haute couture reflétant le vrai style canadien en l’honneur du 150e anniversaire du Canada. La brochette de designers de #Cashmere17 inclut : Lesley Hampton et Juwyriya Hersi (George Brown College, Toronto); Adrian Arnieri et Van Yanez (Ryerson University, Toronto); Charlotte Li et Nagat Bahumaid (Seneca College, Toronto); Chen Chen et Vita Nikitenko (Collège La Salle, Montréal); Marie Pier Bergeron (Cégep Marie-Victorin, Montréal); Chelsea Cox (Kwantlen Polytechnic University, Colombie-Britannique); Asli Katina Bozdag (Blanche Macdonald Centre, Colombie-Britannique); Kel Dumana et Zohre Alipour (Visual College of Art and Design of Vancouver, Colombie-Britannique); Katie Stutheit (Lethbridge College, Alberta); Kayley Champagne (Olds College, Alberta); et Brianna West (Nova Scotia College of Art and Design, Nouvelle-Écosse).

Trois étoiles sont nées

Un panel élite composé de juges estimés s’est joint à la Collection Blanc CashmereMC de cette année afin de continuer à encourager la prochaine génération de designers de mode canadiens émergeants et de couronner trois gagnants, qui ont reçu des bourses d’études en mode Cashmere.

S’étant illustrée parmi 16 finalistes inspirants, l’étudiante à la Kwantlen Polytechnic University, Chelsea Cox, a été couronnée grande gagnante de la compétition de design étudiant 2017 et a remporté une bourse de 4000 $. Pas moins de 9 689 perles tubulaires – qui ont en fait été fabriquées avec des bandes de papier hygiénique Cashmere roulées à la main et scellées avec du ruban transparent – ont servi à Chelsea pour produire l’effet de tissu à chevrons brillant de sa version du fameux manteau de La Baie d’Hudson. Adrian Arnieri, de la Ryerson University, a remporté le deuxième prix de 2000 $ avec sa vision galactique du manteau canadien traditionnel : le manteau de fourrure. Le troisième prix de 1000 $ a été remis à Charlotte Li du Seneca College a présenté sa tenue inspirée d’Annie Edson Taylor, la veuve de 63 ans qui a réussi la descente des chutes du Niagara dans un tonneau en bois en 1901.

Les juges incluaient : Suzanne Rogers, mécène de la mode canadienne; le grand designer de mode et ancien de la Collection Blanc Cashmere, David Dixon; Susan Langdon, directrice principale de l’Incubateur de mode de Toronto; Jeff Rustia, fondateur et directeur principal de la Semaine de la mode de Toronto, éditions masculine et féminine, et Lolitta Dandoy, célèbre blogueuse québécoise et survivante du cancer du sein.

« Je suis vraiment impressionnée par la profondeur et l’étendue du talent des designers que nous avons découverts d’un bout à l’autre du pays. La créativité et le savoir-faire en matière de design ayant été requis pour créer des tenues haute couture en papier hygiénique Cashmere m’ont époustouflée », a affirmé Susan Langdon, directrice principale de l’Incubateur de mode de Toronto. « La décision était difficile à prendre mais, après de longues libérations, notre panel de juges a élu Chelsea Cox de la Kwantlen Polytechnic University grande gagnante de la compétition de design étudiant de la Collection Blanc Cashmere 2017 en raison de son sens artisanal impeccable, de ses compétences techniques exceptionnelles et de son magnifique hommage au 150e anniversaire de notre nation.

Quoi de mieux que faire une différence

Plus de 275 invités, incluant de grands leaders, influenceurs, designers et journalistes de l’industrie de la mode canadienne, ont assisté au défilé #Cashmere17 en direct lors d’un événement très attendu. Produite par Produits Kruger, le fabricant du Cashmere, la collection met en lumière l’engagement de l’entreprise canadienne à appuyer la vision d’un avenir sans cancer du sein et la communauté de designers de mode d’ici.

Lancée en 2004, la Collection Blanc Cashmere a, à ce jour, mis en vedette plus de 165 grands designers de mode canadiens, dont Marie Saint Pierre, Greta Constantine, Denis Gagnon, Joseph Helmer et Paul Hardy, en plus de servir de tremplin pour plusieurs designers aujourd’hui populaires. Donnant le coup d’envoi au Mois de la sensibilisation au cancer du sein, la collection marque le retour du Cashmere en édition limitée en appui à la lutte contre le cancer du sein de la Société canadienne du cancer. Comme vingt-cinq cents par emballage vendu sont directement remis à la cause, le Cashmere en édition limitée donne aux consommateurs canadiens l’occasion d’aider à faire une différence dans la vie des Canadiennes et de leurs familles touchées par le cancer du sein.

« La Collection Blanc Cashmere sert à découvrir, à appuyer et à promouvoir les designers canadiens, au pays et à l’échelle mondiale. La collection d’aujourd’hui est axée sur l’avenir, non seulement celui de la mode au Canada, mais aussi sur un avenir sans cancer du sein », a affirmé Nancy Marcus, vice-présidente Marketing chez Produits Kruger. « Nous connaissons tous ou nous avons tous déjà connu une femme atteinte du cancer du sein, puisqu’une Canadienne sur huit reçoit un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. Notre engagement envers cette cause vitale ne fait que se consolider alors que la collection se tourne vers l’avenir en offrant un soutien continu à la recherche et à la sensibilisation au cancer du sein. »

Faites une différence – Top création. Top cause. Votez. MD

Le concours de collecte de fonds sur les réseaux sociaux, Top création. Top cause. Votez.MD, est de retour au www.Facebook.com/Cashmere et tous les Canadiens d’un océan à l’autre sont invités à voter pour leur création haute couture en papier hygiénique Cashmere préférée. Cashmere fera don de 1 $ pour chaque vote enregistré entre le 28 septembre et le 26 octobre 2017, jusqu’à concurrence de 10 000 $, à la Société canadienne du cancer du sein au nom du designer gagnant. En plus d’appuyer une cause importante, toutes les personnes qui voteront seront admissibles à un tirage de quatre prix hebdomadaires de 250 $, en plus de courir la chance ultime de GAGNER le grand prix de magasinage Cashmere de 1000 $!

Capturer des tenues haute couture époustouflantes en Cashmere

La Collection Blanc Cashmere 2017 a été immortalisée par la photographe haute couture canadienne, Katherine Holland, et les mannequins ont été coiffées et maquillées par des partenaires de longue date de la collection, Marc Anthony Salon et MAC Cosmetics , pour mettre en lumière la beauté et les tendances en coiffure sur les passerelles à l’échelle mondiale. Les chaussures ont été gentiment fournies par Town Shoes, et les bijoux scintillants par Swarovski.

Dernier défilé sur la passerelle

Toutes les tenues de la collection #Cashmere17 feront une apparition spéciale unique au Musée royal de l’Ontario, le vendredi 29 septembre, à compter de 19 h. Le coup d’envoi officiel de la 12e saison de la Fièvre du vendredi soir @ ROM (#FNLROM). Pour plus de renseignements ou pour acheter des billets, cliquez ici.

À propos de Cashmere et de Produits Kruger

Cashmere, le papier hygiénique le plus vendu au pays, reflète l’engagement continu de Produits Kruger à offrir aux consommateurs le summum des produits en papier de première qualité. Produits Kruger est le plus important fabricant de papiers hygiéniques et domestiques au pays. Il dessert les marchés québécois et canadien avec des marques populaires telles Cashmere, Purex, SpongeTowels et Scotties, ainsi que des produits hors foyers à usage commercial et industriel à l’échelle nationale et aux États-Unis.

À propos du cancer du sein et de la Société canadienne du cancer

Cette année, on estime que 26 300 Canadiennes recevront un diagnostic de cancer du sein, si on considère qu’une Canadienne sur huit recevra un tel diagnostic au cours de sa vie.

La Société canadienne du cancer (SCC) est un organisme communautaire national composé de bénévoles dont la mission est d’éradiquer le cancer et d’améliorer la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes.

À ce jour, la SCC a investi plus de 100 millions de dollars dans la recherche sur le cancer du sein. Ces investissements en recherche, combinés à une détection précoce, à des taux de dépistage plus élevés et à l’amélioration des traitements, a permis de diminuer de 44 % le taux de mortalité due au cancer du sein depuis la fin des années 80. Mais il y a plus à faire, puisque le cancer du sein reste le cancer le plus couramment diagnostiqué et la deuxième cause de mortalité chez les Canadiennes. L’argent recueilli grâce à ce partenariat aidera à financer des activités de recherche, d’éducation et de sensibilisation. Pour plus de renseignements, veuillez visiter cancer.ca/cancerdusein.

Les matériels médiatiques, les photos du défilé de mode et les photos éditoriales sont disponibles pour téléchargement ici!

La Collection Blanc Cashmere 2016 est présentée à Cashmere.ca. Jetez un coup d’oeil à la page fan de Cashmere sur Facebook à Facebook.com/Cashmere et tweetez la Collection Blanc Cashmere sur Twitter à l’aide du mot-clic #Cashmere17.

Nancy Marcus, vice-présidente Marketing chez Produits Kruger; et Farley Chatto, directeur artistique de la Collection Blanc Cashmere 2017, sont disponibles pour des entrevues.

