La Corporation Hydropothecary annonce la conclusion de la transaction admissible

TORONTO, ON–(Marketwired – 17 mars 2017) – La Corporation Hydropothecary (TSX VENTURE: THCX) (anciennement BFK Capital Corp. (” BFK “)) (l'” Entreprise “), est fière d’annoncer qu’elle a conclu son regroupement d’entreprises précédemment annoncé (la ” Transaction “) avec The Hydropothecary Corporation (” THC “) en vigueur le 15 mars, 2017. La Transaction a consisté en l’acquisition par l’Entreprise de toutes les actions ordinaires émises et celles en circulation dans le capital de THC au moyen d’une fusion triangulaire en vertu de laquelle une filiale de l’Entreprise en propriété exclusive s’est fusionnée à THC et chaque actionnaire de THC a reçu six (6) actions ordinaires post-regroupement dans le capital de l’Entreprise pour chaque action ordinaire détenue. Dans le cadre de la Transaction, l’Entreprise a abandonné le nom de ” BFK Capital Corp. ” pour devenir ” The Hydropothecary Corporation “, les directeurs et l’administration de THC devenant les directeurs et l’administration de l’Entreprise.

À la suite de la réalisation de la Transaction, THC est à présent une filiale de l’Entreprise en propriété exclusive et l’Entreprise poursuivra les activités de THC qui, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, 167151 Canada inc., est autorisée en vertu du Règlement sur l’accès à du cannabis à des fins médicales à cultiver et vendre des graines et des plantes de marijuana et des produits de marijuana séchée ainsi qu’à produire des huiles de marijuana, des résines de marijuana et des produits frais de marijuana dans ses installations situées à Gatineau, au Québec.

Avant la Transaction, BFK était une société de capital de démarrage (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX, (la ” Bourse “)) et n’avait pas commencé ses opérations commerciales et ne détenait aucun actif autre que des fonds en espèces. Lors de la Transaction, immédiatement avant la conclusion, BFK a consolidé ses actions ordinaires à raison d’une (1) action ordinaire post-regroupement pour chaque action et demie (1,5) ordinaire de pré-regroupement. La Transaction a constitué la ” Transaction admissible ” de BFK, le terme en question étant défini par la politique 2,4 de l’Échange.

L’approbation finale de la Transaction se fera dès la publication du Bulletin final de la Bourse par la Bourse. Dès la publication du Bulletin final de la Bourse, l’Entreprise cessera d’être une société de capital de démarrage et recommencera ses opérations à la Bourse à titre d’émetteur de valeurs des sciences de la vie du ” groupe 1 “. Soumise à l’approbation finale, la négociation des actions ordinaires de l’Entreprise est prévue commencer à la Bourse le 21 mars 2017, ou très près de cette date, sous le symbole ” THCX “.

” La conclusion de cette transaction est une étape marquante dans la croissance continue de Hydropothecary “, a déclaré Sebastian St-Louis, président-directeur général de l’Entreprise.

Dans le cadre de la transaction, THC a complété un placement privé avec courtier par l’intermédiaire de Corporation Canaccord Genuity de 3 335 000 actions ordinaires au prix unitaire de 4,50 $ pour un produit brut de 15 millions de dollars, incluant 2 919 507 actions ordinaires vendues par THC le 22 décembre 2016 tel qu’il avait été annoncé, et 415 493 actions ordinaires vendues par THC le 9 mars 2017 lors de l’exercice final de l’option d’un agent d’augmenter le montant du placement. Avant l’exécution de la Transaction, THC a aussi émis 714 286 actions ordinaires dans le cadre d’un placement privé au prix unitaire de 3,50 $ pour un produit brut de 2,5 millions de dollars par suite de l’exercice du droit de tout actionnaire de THC d’acquérir de telles actions avant l’exécution de la mise en Bourse par THC.

Dans le cadre de la Transaction, les bons de souscription d’actions ordinaires, les options sur actions et les débentures garanties de THC ont été remplacés par les bons de souscription d’actions ordinaires, les options sur actions et les débentures garanties de l’Entreprise avec des ajustements de leur exercice ou de leurs conditions de conversion pour refléter le ratio d’échange des actions ordinaires de THC en vertu de la Transaction.

À la suite de l’exécution de la Transaction (sur une base post-regroupement post-acquisition), l’Entreprise détient maintenant un total de 70,266,594 actions ordinaires en circulation de même que : (i) des bons de souscription d’actions ordinaires pouvant être exercés pour acquérir jusqu’à 12,342,822 actions ordinaires à des prix d’exercice variant entre 0,67 $ et 1,04 $ ; (ii) des options sur actions pouvant être exercées pour acquérir jusqu’à 5,051,673 actions ordinaires à des prix d’exercice variant entre 0,16 $ et 0,90 $ ; (iii) 3 275 000 dollars américains en tant que montant principal de débentures convertibles garanties convertibles en actions ordinaires à un prix unitaire de 0,70 dollar américain ; (iv) 345 000 $ en tant que montant principal de débentures convertibles non garanties convertibles en unités de l’Entreprise à un prix unitaire de 0,75 $, chaque unité consistant en une action ordinaire et un bon de souscription d’action ordinaire pouvant être exercé contre une action ordinaire au prix d’exercice de 0,83 $ l’action.

Un total de 25,356,180 actions ordinaires sont entiercées en vertu des exigences en matière d’entiercement de l’Échange.

Au terme de la conclusion de la Transaction, les directeurs et les autorités exécutives de l’Entreprise sont à présent :

Sebastien St-Louis Président-directeur général et directeur Ed Chaplin Directeur des finances Adam Miron Directeur de la promotion de l’image de marque et directeur Dr Michael Munzar Directeur Jason Ewart Directeur Vincent Chiara Directeur

Plus de détails au sujet de la Transaction et de l’Entreprise en tant qu’émettrice résultante de la Transaction sont disponibles dans la déclaration de dépôt de BFK (28 février 2017) faite en vertu de la Transaction qui a été déposée sous le profil de BFK sur le site Web SEDAR au www.sedar.com. Le résumé de la Transaction expliquée dans la présente est énoncé dans son intégralité sous réserve de la description de la Transaction apparaissant dans la déclaration de dépôt.

Information prospective

Ce communiqué de presse contient de l’information prospective basée sur les projections actuelles. Les déclarations au sujet de la date des opérations sur actions ordinaires de l’Entreprise à la Bourse et l’approbation finale des mesures règlementaires, entre autres, constituent des informations prospectives. Ces déclarations ne devraient pas être prises comme garantissant une performance prochaine ou traduites en résultats. De telles déclarations comprennent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les accomplissements soient matériellement différents de ce qu’impliquent ces déclarations. L’Entreprise n’assume aucune responsabilité en matière de mise à jour ou de révision de l’information prospective pour refléter des circonstances ou des événements nouveaux, sauf si la loi l’oblige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont tenus responsables quant au caractère adéquat ou exact du présent communiqué.