La Fondation Suncor Énergie continue d’investir dans la Wood Buffalo Community Foundation

FORT MCMURRAY, ALBERTA–(Marketwired – 27 sept. 2017) - La Fondation Suncor Énergie (FSÉ) a annoncé aujourd’hui un investissement d’un million de dollars en tant que partenaire fondateur de la Wood Buffalo Community Foundation (WBCF) récemment mise sur pied. Cet investissement aidera la WBCF à poursuivre son travail de collaboration avec les donateurs, les comités de subventions et les organismes de bienfaisance locaux pour renforcer la collectivité et améliorer la qualité de vie dans la région de Wood Buffalo.

« Nous sommes ravis que la Fondation Suncor Énergie soit l’un des premiers partenaires fondateurs. Grâce à ce généreux don, nous sommes en bonne voie d’atteindre l’objectif de notre collecte de fonds de 10 millions de dollars, a déclaré Maureen Cormier-Jackson, présidente du conseil d’administration de la WBCF. Chacun de cette région pourra tirer avantage de ce don pendant de nombreuses années à venir. Contrairement aux autres organismes de bienfaisance de la région, nous investissons les dons que nous recevons et accordons des subventions aux organisations communautaires admissibles à partir des intérêts perçus sur les placements. C’est notre façon d’investir aujourd’hui dans un avenir meilleur. »

Cet investissement d’un million de dollars vient s’ajouter à un engagement pris par la FSÉ de faire des dons de contrepartie jusqu’à un maximum de 500 000 dollars par année pendant les quatre prochaines années, ce qui porte le soutien total de la FSÉ à la WBCF à trois millions de dollars à ce jour.

« À titre de partenaire fondateur de la WBCF, la FSÉ a travaillé avec les membres de la collectivité et les organisations qui ont compris l’importance de diversifier les sources de financement à Wood Buffalo. Nous sommes déterminés à bâtir une collectivité forte, résiliente, durable et dynamique, aujourd’hui et pour les générations futures, a indiqué Paul Gardner, président du conseil d’administration de la FSÉ. La WBCF, en tant que bâtisseur communautaire, jouera un rôle clé dans l’unification, le renforcement et la promotion de la qualité de vie dans la région. »

La WBCF collaborera avec différents partenaires, jouant un rôle de catalyseur, pour l’amélioration de la collectivité, et de rassembleur pour les personnes, les institutions et les ressources afin de pouvoir relever collectivement les défis de la collectivité.

« Un regard rétrospectif sur les 50 dernières années pendant lesquelles notre Société a exercé ses activités dans cette région vient nous rappeler ce que signifie de contribuer à bâtir la collectivité, a mentionné Bruno Francoeur, gestionnaire directeur, Activités régionales, à Suncor. Suncor et Wood Buffalo ont parcouru un long chemin et, alors que nous avons étendu nos activités, la collectivité a grandi et prospéré avec nous. Lorsque nous devons relever des défis, nous faisons front commun et nous nous soutenons mutuellement. »

La WBCF a pour but de fournir un soutien financier à long terme pour des projets sociaux, de soins de santé, environnementaux, sportifs, artistiques, culturels et d’autres initiatives communautaires valables. Un pourcentage des revenus de placement sera accordé chaque année aux bénéficiaires admissibles. Le lancement officiel de la Fondation a eu lieu à Fort McMurray le 8 juin 2017. La prochaine étape de développement est de constituer le fonds de dotation de manière que la Fondation puisse commencer à offrir du soutien pour répondre aux besoins de la collectivité.

Pour en savoir plus sur la Wood Buffalo Community Foundation, allez à https://www.wbcfoundation.ca/

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu’un portefeuille croissant de sources d’énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights’ Global 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Suncor Énergie et la Fondation Suncor Énergie (FSÉ) sont fières d’aider depuis longtemps à construire des collectivités durables grâce à des partenariats concertés qui améliorent la qualité de vie dans nos principaux secteurs d’exploitation. Au cours des quinze dernières années, Suncor et la FSÉ ont investi plus de 190 millions de dollars dans des organismes caritatifs et à but non lucratif à l’échelle du Canada et à l’étranger. La FSÉ est une organisation caritative privée mise sur pied pour recueillir les contributions de Suncor et appuyer les efforts d’organismes de bienfaisance enregistrés au Canada. Pour plus d’information sur Suncor Énergie et son programme d’investissements dans la collectivité, veuillez visiter notre site Web à http://www.suncor.com/collectivite.

