La GSA réunit les plus grandes sociétés de jeu en ligne pour collaborer sur sa norme Third Party Interface (TPI)

Apr 17, 2017

La Gaming Standards Association et GSA Europe ont obtenu un soutien significatif de la part de sociétés de jeu en ligne pour leur travail sur une nouvelle norme, la Third Party Interface (TPI). L’Online Gaming Committee (OGC) bénéficiera d’une participation plus vaste de ses membres afin d’accélérer l’achèvement de cette norme. Cette nouvelle norme, conçue spécifiquement pour le secteur du jeu en ligne, simplifiera l’intégration de systèmes entre les fournisseurs de contenus et les fournisseurs de plateformes. En outre, la TPI réduira les coûts d’assistance en fournissant une API unique, soutenue par la GSA, évitant ainsi des interfaces propriétaires multiples.

La Third Party Interface est la dernière preuve que GSA Europe et ses membres tiennent la promesse de leur mission visant à créer des solutions pratiques qui répondent aux problèmes réels auxquels sont confrontés les fournisseurs, les opérateurs et les organismes de réglementation dans les pays de toute l’Europe. D’après les estimations de la GSA, la TPI devrait être lancée avant la fin de l’année 2017, après l’achèvement des tests alpha.

Chris Hobbs, directeur des affaires institutionnelles chez Microgaming, membre Platinum de la GSA, a déclaré : « Nous avons évalué la norme Third Party Interface et sommes convaincus qu’elle a le potentiel de devenir un outil précieux pour Microgaming. En particulier, l’utilisation de la Third Party Interface devrait offrir plusieurs avantages, et nous sommes impatients de travailler au sein du Comité technique de la GSA pour aider à optimiser encore davantage sa fonctionnalité en soutien à nos objectifs commerciaux. »

Francesco Rodano, directeur politique chez Playtech, a ajouté : « En tant que membre Platinum de la GSA, Playtech a joué un rôle prédominant dans le développement de la Third Party Interface. Cette interface simplifiera et multipliera les efforts d’intégration avec les fournisseurs de contenus, tout en réduisant potentiellement la maintenance continue et l’assistance. Nous avons effectué des tests alpha sur cette solution avec des résultats très positifs, et avons hâte de travailler au sein du Comité technique de la GSA pour continuer à optimiser encore davantage sa fonctionnalité en soutien à nos objectifs commerciaux. »

La norme Third Party Interface de la GSA est basée sur les technologies JSON et WebSocket et décrit les interfaces normalisées entre les plateformes de jeu en ligne et les serveurs de jeux à distance, ainsi qu’entre les serveurs de jeux à distance et les contrôleurs de cagnottes progressives. Par ailleurs, la spécification indique comment les URL utilisées pour lancer des jeux sur des serveurs de jeux à distance doivent être formatées. La spécification soutient pleinement les opérations de jeux en ligne qui s’adressent à plusieurs pays, permettant à l’activité associée à chaque pays d’être facilement isolée et de faire l’objet de rapports séparés.

Comme toutes les normes de la GSA, la TPI a été créée grâce à une collaboration entre les sociétés membres de la GSA. Il existe un niveau d’adhésion pour chaque budget. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gamingstandards.com. Devenez membre de la GSA dès aujourd’hui et suivez la GSA sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

Les membres Platinum de la GSA incluent : Aristocrat Technologies Inc., International Game Technology (IGT), Konami Gaming Inc., Microgaming, NOVOMATIC Gaming Industries Gmbh, Playtech, (PTEC.L), Scientific Games International (SGMS) et Sega Sammy Creation, Inc.

