La nature et les communautés grandes gagnantes des nouvelles subventions Libérez votre nature

TORONTO, Aug. 03, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Les récipiendaires de l’édition 2017 des subventions Libérez votre nature, récompensés aujourd’hui, proposent des solutions aux enjeux de conservation qui affectent leurs communautés et la nature à travers le pays. Parmi les projets sélectionnés, une « École en mer » pour l’exploration de l’habitat essentiel de l’épaulard et des enjeux de conservation dans la mer des Salish, le développement d’une trousse de suivi de l’état de l’eau douce afin d’habiliter des groupes à travers l’Ontario à protéger leurs lacs et rivières, et le projet d’une école primaire du Grand Montréal sur l’interconnectivité de la nature et l’impact des vers de terre sur la santé du sol et des autres insectes.

Présenté par TELUS et soutenu par le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada), le programme des subventions Libérez votre nature aide des milliers de citoyens à se connecter davantage à la nature en la faisant profiter des subventions allant de 1 000 $ à 7 000 $. Douze projets, déployés de la Colombie-Britannique à l’Île-du-Prince-Édouard, seront mis en œuvre cet été et se poursuivront jusqu’en novembre 2017.

Sarah Winterton, directrice, Communautés engagées pour la nature du WWF-Canada :

« Il est important de reconnaître le rôle fondamental de la nature dans notre vie, puis de s’engager à faire notre part pour qu’elle puisse s’épanouir. Le WWF-Canada est fier de soutenir les efforts de ces 12 récipiendaires des subventions Libérez votre nature pour la sauvegarde de nos richesses naturelles et nos écosystèmes à travers le pays, et pour permettre à des milliers de citoyens de se connecter davantage à la nature. Lorsque la nature fleurit, les communautés s’épanouissent. »

PROJETS LIBÉREZ VOTRE NATURE ÉTÉ 2017

Laval, Qc., École primaire Twin Oaks – Abeilles sympathiques aux vers de terre

Le projet Abeilles sympathiques aux vers de terre (Bee Nice to Worms) enseignera aux élèves l’interconnectivité de la nature en leur démontrant comment un sol en santé créé par la présence des vers de terre aide les autres insectes et, à leur tour, les humains.

Québec, Qc., Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau – Jeunes en action pour la protection des milieux humides au Centre de plein air de Beauport

Ce projet sensibilisera les visiteurs du Centre de plein air de Beauport à la conservation des milieux humides, incluant les marécages, tourbières, marais et eaux peu profondes.

Medicine Hat, Alb., Society of Grasslands Naturalists – Qui est votre voisin?

La Society of Grassland Naturalists encouragera les gens à sortir et à rencontrer leurs voisins –les humains autant que les espèces, par des pique-niques, des rassemblements publics et des marches exploratoires.

Tofield, Alb., Beaverhill Bird Observatory – Les jeunes améliorent l’habitat des hiboux

Le Beaverhill Bird Observatory doublera le nombre de nichoirs pour les hiboux dans une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO).

Sidney, B.C., Rainforest Conservation Foundation – Gardiens de la mer des Salish

Un périple de plusieurs jours à bord d’un navire de 68 pieds permettra de connecter les Premières Nations et les jeunes à risque avec la nature et les écosystèmes uniques de la mer des Salish – de la forêt pluviale aux zones intertidales en passant par les rivières à saumons et l’habitat de l’épaulard menacé.

Victoria, C.-B., Green Teams of Canada – Apprentissage pratique sur la restauration pour les jeunes de la région du Grand Victoria

Green Teams of Canada offrira une opportunité pour les résidents de la région d’apprendre sur les enjeux environnementaux et d’agir en groupe par la restauration d’habitat. En plus de prendre soin des espaces verts, le projet a pour objectif d’améliorer le bien-être mental et d’augmenter l’estime de soi en connectant les gens à la nature et entre eux.

Saint John, N.-B., ACAP Saint John Inc. – Revitaliser les espaces urbains

ACAP créera des foyers d’expériences nature dans la majorité des zones urbaines du Nouveau-Brunswick qui non seulement connecteront les gens à la nature, mais offriront des solutions durables.

Hamilton, Ont., Hamilton Naturalists’ Club – Bâtir un corridor pour les pollinisateurs à Hamilton

Les membres de la communauté du secteur nord de Hamilton créeront un habitat d’un kilomètre pour les pollinisateurs sur une bande de terres publiques, participant à la mise sur pied du corridor pour les pollinisateurs de la ville.

Midland, Ont., Severn Sound Environmental Association (SSEA) – Trousse de surveillance environnementale communautaire

À travers la création d’une Trousse de surveillance environnementale communautaire (CEM Kit), la SSEA encouragera les groupes communautaires de Severn Sound à jouer un rôle actif dans la surveillance et la protection de leur bassin versant local.

Niagara Falls, Ont., Heartland Forest Nature Experience – Projet de pollinisation d’une prairie humide

En restaurant une prairie humide de 25 acres et les terrains transitoires, le projet a pour but d’augmenter les populations de pollinisateurs sauvages et de cibler les espèces à risque.

Toronto, Ont., Park People – Faire pousser un morceau de parc dans votre cour

Park People travaillera avec les communautés et les groupes d’intervenants des parcs pour améliorer la connectivité des habitats entre les parcs et les espaces verts privés, en encourageant les résidents à faire pousser des plantes indigènes dans leurs cours.

Charlottetown, PE, Island Nature Trust – Surveillance des colibris à gorge rubis

À travers l’Île-du-Prince-Édouard, les citoyens scientifiques collecteront des données sur la population de colibris à gorge rubis de la province, ses habitudes de migration et ses activités de reproduction.

Pour plus de renseignements, visitez wwf.ca/fr/agir/votre_nature.



À propos des subventions communautaires Libérez votre nature présentées par TELUS

En collaboration avec TELUS, les subventions communautaires Libérez votre nature du WWF-Canada appuient des idées créatives de Canadiens souhaitant protéger, restaurer, surveiller, éduquer et célébrer la nature. Pour plus d’informations, visitez wwf.ca/fr/agir/votre_nature.

À propos du WWF-Canada

Le WWF propose des solutions aux grands défis de conservation qui nous tiennent tous à cœur. Nous menons des projets dans des lieux uniques et de grande valeur environnementale afin que la nature, les espèces et les communautés puissent cohabiter en toute harmonie. wwf.ca/fr.

