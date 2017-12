La North West Company Inc. annonce ses résultats du troisième trimestre et un dividende trimestriel

WINNIPEG, Manitoba, 13 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — (TSX:NWC) : La North West Company Inc. (la « société » ou « North West ») a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers non vérifiés pour le troisième trimestre terminé le 31 octobre 2017. Elle a également annoncé que le Conseil d’administration a déclaré un dividende de 0,32 $ par action aux actionnaires inscrits le 29 décembre 2017, qui sera versé le 15 janvier 2018.

« North West a été testée par les événements passés lors du trimestre qui ont démontré la résilience de notre personnel et son dévouement à l’égard du service », a commenté le président et directeur général, Edward Kennedy. « En même temps, d’autres secteurs de notre entreprise, et plus particulièrement nos catégories de commodités dans le nord du Canada et en Alaska, ont continué d’offrir une croissance exceptionnelle et ont aidé à compenser les difficultés que nous avons rencontrées. »

Faits saillants de nature financière

Les ventes ont augmenté de 3,3 % pour atteindre 479,3 millions de dollars, comparativement à 464,0 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice précédent, en raison de l’acquisition de Roadtown Wholesale Trading Ltd. (« RTW ») dans les Îles vierges britanniques et l’acquisition de North Star Air Ltd. (« NSA »). Les gains provenant des ventes des magasins comparables dans les activités internationales ont également été un facteur. Ces gains ont été partiellement contrebalancéspar des fermetures de magasins causées par les ouragans dans les Caraïbes. En excluant l’incidence du taux de change, le chiffre d’affaires consolidées a augmenté de 5,1 % et a été en hausse de 0,4 % pour les magasins comparables. Les ventes de produits alimentaires1 ont augmenté de 3,1 % et ont été en hausse de 0,8 % pour les magasins comparables. Les ventes de marchandises générales1 ont augmenté de 0,2 %, mais ont diminué de 1,2 % pour les magasins comparables.

Le bénéfice d’exploitation a diminué de 18,6 % pour atteindre 31,8 millions de dollars, comparativement à 39,1 millions de dollars au troisième trimestre de l’année dernière. La marge bénéficiaire brute a augmenté de 7,0 %, stimulée par la croissance des ventes reliée à des acquisitions, et de 105 points de base dans le ratio de la marge bénéficiaire brute par rapport à l’an dernier. L’augmentation du ratio de la marge bénéficiaire brute est principalement attribuable aux changements apportés aux mélanges des ventes. Les frais de vente, d’exploitation et d’administration ont augmenté de 17,3 % et ont été en hausse de 284 points de base comme pourcentage des ventes. Cette augmentation est attribuable aux acquisitions de la NSA et du RTW, aux coûts de rémunération basés sur les actions plus élevées et aux nouveaux magasins dans les activités au Canada. Plus d’informations sur les acquisitions du RTW et de la NSA sont fournies dans la note 17 des états financiers consolidés et condensés de la période intermédiaire non vérifiée du troisième trimestre de 2017. L’incidence des fermetures de magasins dans les activités internationales reliées aux ouragans dans les Caraïbes a été contrebalancée par le règlement d’une demande d’assurance-incendie dans les activités canadiennes.

L’augmentation des coûts de rémunération basés sur les actions de 8,6 millions de dollars est en grande partie attribuable aux frais d’options de 2,4 millions de dollars cette année, comparativement à un recouvrement de 4,0 millions de dollars l’année dernière. Une bonne partie de l’octroi d’options est comptabilisée à titre de passif et est réévaluée sur la base du prix de l’action à chaque date de rapport trimestriel. Les frais liés aux options plus élevés ce trimestre sont attribuables à une augmentation du prix de l’action lors du trimestre de cette année, comparativement à une diminution du prix de l’action lors du troisième trimestre de l’année dernière.

Le bénéfice avant intérêts, les impôts et la dépréciation et l’amortissement (BAIIA2) ont diminué de 5,5 millions de dollars ou 10,8 % pour atteindre 45,6 millions de dollars, en raison des coûts de rémunération basés sur les actions plus élevés indiqués ci-dessus en plus de compenser les effets des acquisitions de la NSA et du RTW. En excluant l’incidence des frais d’options d’actions, le BAIIA2 ajusté a été en hausse de 1,7 % par rapport à l’an dernier et, en pourcentage de ventes, a été de 10,0 %, comparativement à 10,2 % l’année dernière.

Le bénéfice net a diminué de 24,5 % à 21,0 millions de dollars et le bénéfice dilué par action était de 0,42 $ par action, comparativement à 0,57 $ par action l’an dernier, en raison des facteurs susmentionnés. En excluant l’incidence des frais de rémunération à base d’options, le bénéfice net ajusté2 a diminué de 2,0 %.

Plus d’informations sur les résultats financiers sont disponibles dans le rapport du troisième trimestre de 2017 aux actionnaires, le rapport de gestion et les états financiers consolidés et condensés de la période intermédiaire non vérifiée, que vous pouvez trouver dans la section Investisseurs du site Web de la société à www.northwest.ca.

Incidence des ouragans Irma et Maria

En septembre 2017, les magasins CUL de la société à Saint-Martin, Saint-Thomas et Sainte-Croix ainsi que les activités du RTW dans les Îles vierges britanniques (« IVG ») ont été touchés par les ouragans Irma et Maria. Ces ouragans de catégorie 5 ont eu un effet dévastateur sur la population et l’infrastructure sur ces îles et d’autres îles des Caraïbes. Voici un sommaire de l’incidence sur nos activités :

Notre magasin de 36 089 pieds carrés à Saint-Martin a subi des dommages et les réparations devraient prendre jusqu’au troisième trimestre de 2018. La partie du magasin représentant environ 35 % de superficie des ventes a rouvert le 17 novembre 2017, offrant un assortiment limité de produits alimentaires et de marchandises générales.

À Saint Thomas, USVI, une reconstruction complète du magasin de 42 535 pieds carrés est requise et devrait prendre environ 18 mois.

Notre magasin à Sainte Croix, USVI, a été fermé pendant sept jours et rouvert en utilisant un générateur.

Dans les IVB, six de nos neuf magasins RTW, y compris notre plus grand supermarché et notre magasin Cash ‘n Carry, sont opérationnels. Ces magasins représentent environ 80 % du total de la superficie de vente. Trois autres magasins doivent rouvrir dans 12 à 18 mois.

Les fermetures de magasins ont eu une incidence négative sur les ventes et le BAIIA du trimestre d’environ 11,5 millions de dollars et 1,6 million de dollars respectivement. Sur une base annuelle, ces magasins représentent environ 92 millions de dollars de ventes et 6,6 millions de dollars de BAIIA. Les réparations des infrastructures, y compris le rétablissement de l’électricité et les efforts de nettoyage, sont en cours, et les délais pour effectuer ce travail et l’incidence sur l’économie sont en ce moment indéterminables.

Les délais pour effectuer les réparations et la reconstruction de nos magasins dépendent de nombreux facteurs, y compris l’état des infrastructures publiques et la disponibilité des matériaux de construction et le personnel de métier qualifié. La société s’attend à ce que ses produits d’assurance soient suffisants pour couvrir les coûts de réparation et de reconstruction. La société dispose également d’une assurance d’interruption qui aidera à atténuer l’incidence sur les gains des fermetures de magasins, mais le règlement de la demande d’interruption devrait prendre environ 12 à 15 mois. Le règlement de ces réclamations et la réception des paiements devraient se traduire par des gains liés à l’assurance dans les états consolidés des résultats.

Avis aux lecteurs

Certains énoncés prévisionnels sont faits dans le présent communiqué, au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de North West et sont basés sur des informations actuellement à la disposition de la direction. Les mots « pouvoir », « devoir », « croire », « s’attendre », « planifier », « envisager », « estimer », « prévoir », « possibilité », « continuer », ou la forme négative de ces termes identifient les énoncés prévisionnels. Ces énoncés n’ont de valeur qu’à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prévisionnels.

On ne devrait pas se fier à ces énoncés prévisionnels, car ils impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats, le rendement, les dépenses en capital ou les réalisations de North West pourraient différer sensiblement des résultats, du rendement, des dépenses en capital ou des réalisations exprimés ou suggérés par ces énoncés prévisionnels. Les facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux indiqués dans les énoncés prévisionnels comprennent, sans s’y limiter, le rendement de la société, les fluctuations des taux d’intérêt et des devises, les évolutions législatives et réglementaires, l’évolution du contexte juridique, l’occurrence de conditions météorologiques et d’autres catastrophes naturelles, les changements dans les lois fiscales, et les risques et incertitudes décrits dans la section intitulée « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion et la notice annuelle de la North West, tant pour l’exercice terminé le 31 janvier 2017. La liste qui précède n’est pas une liste exhaustive des facteurs possibles. Ces facteurs et d’autres doivent être considérés avec soin et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prévisionnels. North West ne s’engage aucunement à mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prévisionnels en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf tel que requis par la loi applicable.

Profil de la société

The North West Company Inc., par le biais de ses sociétés affiliées, est un important détaillant d’aliments et de produits et services courants de consommation aux collectivités rurales et aux quartiers urbains au Canada, en Alaska, dans le Pacifique Sud et dans les Caraïbes. North West exploite 236 magasins sous les noms commerciaux de Northern, NorthMart, Giant Tiger, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets et a annualisé des ventes d’environ 1,8 milliard de dollars canadiens.

Les actions ordinaires de North West sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole NWC.

