La société « Canadian Centre for Aging and Brain Health Innovation » accorde 1,4 million de dollars aux innovateurs du secteur des soins de santé pour appuyer les innovations à un stade précoce chez les personnes atteintes de démence

La société Canadian Centre for Aging and Brain Health Innovation (CC-ABHI) en collaboration avec Baycrest Health Sciences, a annoncé aujourd'hui un financement d'un montant total de 1,4 million $ accordé aux trente-et-un bénéficiaires de subventions par l'entremise de son programme Spark. Ce financement permettra d'appuyer le développement d'innovations à un stade précoce dans le domaine du vieillissement et de la santé du cerveau par des idées issues des travailleurs de la santé au point d'intervention.

L’honorable Jane Philpott, ministre de la Santé du gouvernement du Canada, a fait l’annonce officielle lors d’un événement tenu à Baycrest Health Sciences. L’honorable Reza Moridi, ministre de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences pour le gouvernement de l’Ontario était présent.

Les innovateurs au point d’intervention du système de santé, notamment les infirmières, les médecins et les cliniciens, ont présenté la proposition pour des projets visant à améliorer le soutien aux personnes dans le monde entier qui sont touchées par la démence et d’autres problèmes cognitifs. Les personnes sélectionnées seront désormais attribuées chacun 50 000 $ pour augmenter proportionnellement leurs idées en démonstration de faisabilité ou prototypes.

Les exemples d’innovations qui seront financés par le programme Spark comprennent :

L’utilisation de la réalité virtuelle pour calmer les personnes atteintes de démence

Les interventions de pleine conscience pour les soignants des patients atteints de la maladie d’Alzheimer

L’amélioration d’une application qui aide les soignants à suivre et à gérer les comportements difficiles associés à la démence

Le développement d’un système d’éclairage conçu pour réduire les chutes dans les établissements de soins de longue durée

Dans l’ensemble, les projets se prêtent à aborder le déclin cognitif chez les personnes âgées, avec un accent sur le maintien des personnes âgées à la maison, ce qui réduit les visites aux services d’urgence, réduit les chutes et améliore la condition physique cognitive.

” Notre gouvernement est heureux d’appuyer l’innovation et les progrès dans le domaine du vieillissement et de la santé du cerveau. Le travail en finançant les bénéficiaires du programme Spark grâce au société Canadian Centre for Aging and Brain Health Innovation aura des impacts réels, en aidant à améliorer la qualité de vie des Canadiens atteints de démence “, a déclaré l’honorable Jane Philpott, ministre de la Santé du Canada.

” Notre gouvernement est déterminé à trouver de nouvelles façons d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées en Ontario. Soutenir le travail de pointe que font les innovateurs dans le domaine des soins de santé au moyen du programme Spark est un important investissement dans le développement du domaine du vieillissement et de la santé du cerveau “, a déclaré Reza Moridi, ministre de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences.

” Canadian Centre for Aging and Brain Health Innovation, dirigé par Baycrest, finance des solutions innovantes par les travailleurs au point d’intervention qui fournissent directement des soins à la population vieillissante. Nous sommes impatients de voir l’impact de ces bénéficiaires de financement sur ce qu’ils feront avec leurs idées innovantes “, a déclaré le Dr William E. Reichman, président et PDG de Baycrest Health Sciences.

CC-ABHI reconnaît le généreux financement fourni par le gouvernement du Canada par l’intermédiaire de l’Agence de la santé publique du Canada, le gouvernement de l’Ontario par l’intermédiaire du ministère de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences; et la Fondation Baycrest.

Fiche d’information médias

The Canadian Centre for Aging and Brain Health Innovation (CC-ABHI) est un accélérateur de solution pour le secteur du vieillissement et de la santé cérébrale, fournissant du financement et du soutien aux innovateurs pour l’élaboration, la mise à l’essai et la diffusion d’idées et de technologies nouvelles qui répondent aux besoins non satisfaits en matière de santé cérébrale et de soins des personnes âgées. Fondé en 2015, il est le résultat du plus important investissement en santé cérébrale et en vieillissement de toute l’histoire canadienne. Le CC-ABHI est une collaboration unique entre des partenaires des domaines des soins de santé, de la science, de l’industrie, du secteur sans but lucratif et du gouvernement, qui a pour but de contribuer à améliorer la qualité de vie de la population vieillissante de la planète, permettant aux adultes plus âgés de vieillir en toute sécurité à l’endroit qui leur convient, tout en maintenant leur bien-être cognitif, psychologique et physique. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le CC-ABHI, rendez-vous sur www.ccabhi.com

Baycrest Health Sciences

Baycrest Health Sciences est un chef de file mondial de la vie résidentielle, des soins de santé, de la recherche, de l’innovation et de l’éducation en gériatrie, avec un accent particulier sur la santé cérébrale et le vieillissement. Entièrement affilié à l’Université de Toronto, Baycrest fournit d’excellents soins pour les personnes âgées combinés à un vaste programme de formation clinique pour la prochaine génération de professionnels de la santé et l’un des meilleurs instituts de recherche au monde en neurosciences cognitives, le Rotman Research Institute. Baycrest abrite le Canadian Centre for Aging and Brain Health Innovation financé par le gouvernement fédéral et provincial, un accélérateur de solution axée sur la promotion de l’innovation dans le secteur du vieillissement et de la santé cérébrale, et est le développeur de Cogniciti – une évaluation de la mémoire gratuite en ligne pour les Canadiens 40+ qui s’inquiètent de leur mémoire. Grâce à ses centres dédiés, l’organisation offre l’échange de connaissances mondial inégalé et la capacité de commercialisation. Fondé en 1918 sous le nom de Jewish Home for Aged, Baycrest continue d’adopter la tradition de longue date de tous les excellents établissements juifs de soins de santé, visant à améliorer le bien-être des personnes dans leurs communautés locales et dans le monde entier. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.baycrest.org.

