La Société financière IGM Inc. déclare ses résultats du premier trimestre

La Société financière IGM Inc. (IGM ou la Société) (TSX:IGM) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre de 2017.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le trimestre clos le 31 mars 2017 était de 177,1 millions de dollars, ou 74 cents par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 167,0 millions, ou 69 cents par action, à la même période en 2016.

Les produits pour le trimestre clos le 31 mars 2017 se sont établis à 789,7 millions de dollars, comparativement à 722,8 millions il y a un an. Les charges se sont chiffrées à 563,0 millions pour le premier trimestre de 2017, comparativement à 512,3 millions il y a un an.

Au 31 mars 2017, le total de l’actif géré s’élevait à 147,1 milliards de dollars, alors qu’il était de 133,4 milliards au 31 mars 2016. L’actif géré des fonds d’investissement s’établissait à 141,7 milliards au 31 mars 2017, alors qu’il était de 127,1 milliards au 31 mars 2016.

Les capitaux propres se chiffraient à 4,8 milliards de dollars au 31 mars 2017, comparativement à 4,6 milliards de dollars au 31 mars 2016. Le rendement des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires fondé sur le bénéfice d’exploitation pour le trimestre clos le 31 mars 2017 s’est établi à 15,3 pour cent, comparativement à 14,7 pour cent à la période correspondante en 2016.

« L’actif géré total des fonds d’investissement de la Financière IGM s’est établi à 141,7 milliards de dollars au 31 mars 2017, ce qui constitue un record pour la Société pour une fin de trimestre, de dire Jeffrey R. Carney, président et chef de la direction de la Financière IGM. Ce résultat découle des rendements élevés des placements durant le trimestre et des ventes nettes de 1,0 milliard de dollars, parmi les plus impressionnantes de la Société. »

Activités du Groupe Investors

« Les ventes brutes de fonds communs de placement se sont élevées à 2,9 milliards de dollars, le montant le plus élevé au Groupe Investors pour un trimestre. Il s’agit d’une hausse de 29 % par rapport à la même période l’année précédente, indique Jeffrey R. Carney, président et chef de la direction du Groupe Investors Inc. Ce niveau record de ventes brutes, conjugué aux rendements élevés des placements, a porté l’actif géré des fonds communs de placement à un sommet de fin de trimestre de 83,9 milliards de dollars. »

Les ventes de fonds communs de placement pour le premier trimestre de 2017 se sont chiffrées à 2,9 milliards de dollars, une hausse de 29,3 pour cent par rapport à 2,3 milliards l’année précédente, et les ventes nettes de fonds communs de placement pour ce trimestre ont totalisé 890 millions de dollars, comparativement à 467 millions de dollars un an plus tôt.

Le taux de rachat en glissement sur douze mois (exception faite des fonds du marché monétaire) s’établissait à 8,8 pour cent au 31 mars 2017, inchangé depuis le 31 décembre 2016.

Au 31 mars 2017, l’actif géré des fonds communs de placement s’élevait à 83,9 milliards de dollars, comparativement à 75,2 milliards au 31 mars 2016. Le total de l’actif géré, qui comprend les comptes gérés à titre de sous-conseiller, les comptes institutionnels et les autres comptes, était de 84,4 milliards de dollars, comparativement à 75,7 milliards au 31 mars 2016.

Activités de Mackenzie

« La force des ventes durant le trimestre a fait en sorte que les ventes brutes de fonds communs de placement ont atteint un niveau trimestriel inégalé de 2,9 milliards de dollars, en plus des créations nettes de parts de FNB de 114 millions, indique Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. L’actif géré des fonds d’investissement s’est établi à 53,1 milliards au 31 mars 2017, un autre record historique de fin de trimestre pour la société. »

Les ventes de fonds d’investissement pour le premier trimestre de 2017 se sont établies à 2,9 milliards de dollars par rapport à 1,8 milliard à l’exercice précédent. Les ventes nettes de fonds d’investissement au premier trimestre ont totalisé 139 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 198 millions il y a un an1.

Le total des ventes nettes pour le premier trimestre de 2017 s’est établi à 428 millions de dollars, comparativement à des rachats nets totaux de 387 millions de dollars il y a un an. Si on exclut les activités de rééquilibrage1, le total des ventes nettes pour le premier trimestre de 2017 s’est établi à 733 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 387 millions de dollars il y a un an.

Au 31 mars 2017, le total de l’actif géré de Mackenzie s’élevait à 66,3 milliards de dollars, comparativement à 60,7 milliards au 31 mars 2016. L’actif géré des fonds d’investissement totalisait 53,1 milliards de dollars au 31 mars 2017, comparativement à 47,6 milliards il y a un an.

Dividendes

Le conseil d’administration a déclaré un dividende de 56,25 cents par action à l’égard des actions ordinaires de la Société et un dividende de 36,875 cents par action à l’égard des actions privilégiées de premier rang de série B à dividende non cumulatif de 5,90 pour cent de la Société. Le dividende à l’égard des actions ordinaires et le dividende à l’égard des actions privilégiées seront versés le 31 juillet 2017 aux actionnaires inscrits au 30 juin 2017.

1 Durant le premier trimestre de 2017, des changements à la répartition des fonds de certains programmes de tierces parties, qui comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, ont été effectués, lesquels ont engendré des rachats nets de 305 millions de dollars.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l’exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l’expression des attentes actuelles de la Société financière IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d’aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l’information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction, et ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d’autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, le rendement, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l’échelle mondiale, pour l’exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, comprennent des termes tels que « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l’intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d’autres expressions semblables, ou se caractérisent par l’emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d’effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l’évolution future prévue ainsi que d’autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l’information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, le rendement et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l’égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l’incidence ou les conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d’intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l’information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l’incidence de l’application de changements comptables futurs, des risques d’exploitation et liés à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d’autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société et ses filiales pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d’examiner attentivement ces facteurs ainsi que d’autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi en vigueur au Canada ne l’exige expressément, la Société n’est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d’événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d’événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes associés aux activités de la Société et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, se reporter aux documents d’information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l’adresse www.sedar.com.

Mesures additionnelles définies par les IFRS

Le présent communiqué contient des mesures additionnelles définies par les IFRS. Les termes se rapportant à des mesures additionnelles définies par les IFRS comprennent les termes suivants : « bénéfice avant impôt sur le résultat » et « bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires ». Les mesures additionnelles définies par les IFRS sont utilisées afin de donner à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles pour évaluer le rendement. Ces mesures sont considérées comme des mesures supplémentaires définies par les IFRS puisqu’elles s’ajoutent aux postes minimum requis par les IFRS et qu’elles sont pertinentes pour comprendre la situation financière de l’entité.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société peuvent être consultés sur le site Web de la Société financière IGM Inc. au www.financiereigm.com.

La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l’une des principales sociétés de services financiers personnels et le plus grand gestionnaire et placeur de fonds communs de placement et d’autres produits de gestion d’actif et gère un actif total d’environ 150 milliards de dollars au 30 avril 2017. Elle exerce principalement ses activités par l’entremise du Groupe Investors, de Placements Mackenzie et d’Investment Planning Counsel.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. Comptes consolidés de résultat (non audité) (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d’actions et les montants par action) Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 Produits Honoraires de gestion 527 701 $ 483 836 $ Honoraires d’administration 108 964 100 350 Honoraires de distribution 105 260 94 968 Produits tirés des placements nets et autres produits 19 757 15 877 Quote-part du résultat de la société affiliée 28 019 27 808 789 701 722 839 Charges Commissions 289 307 261 515 Charges autres que les commissions 246 901 227 867 Charges d’intérêts 26 787 22 913 562 995 512 295 Bénéfice avant impôt sur le résultat 226 706 210 544 Impôt sur le résultat 47 374 41 368 Bénéfice net 179 332 169 176 Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles 2 213 2 213 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 177 119 $ 166 963 $ Nombre moyen d’actions ordinaires (en milliers) - De base 240 542 243 127 - Dilué 240 817 243 211 Bénéfice par action (en dollars) - De base 0,74 $ 0,69 $ - Dilué 0,74 $ 0,69 $

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. Points saillants financiers Aux 31 mars et pour les trimestres clos à ces dates (non audité) 2017 2016 Variation Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (en M$) 177,1 $ 167,0 $ 6,0 % Bénéfice dilué par action 0,74 0,69 7,2 Rendement des capitaux propres 15,3 % 14,7 % Dividendes par action 0,5625 0,5625 - Total de l’actif géré(1) (en M$) 147 060 $ 133 354 $ 10,3 % Actif géré des fonds d’investissement(2) 141 652 $ 127 076 $ 11,5 % Groupe Investors Fonds communs de placement 83 900 75 223 Comptes gérés à titre de sous-conseiller, institutionnels et autres comptes 543 441 Total 84 443 75 664 11,6 Mackenzie Fonds communs de placement 52 937 47 627 FNB 234 - Fonds d’investissement(2) 53 102 47 627 Comptes gérés à titre de sous-conseiller, institutionnels et autres comptes 13 208 13 063 Total 66 310 60 690 9,3 Counsel Fonds communs de placement 4 653 4 229 10,0 .

Pour le trimestre clos le 31 mars 2017 (en M$) Groupe Investors Mackenzie Counsel Total (3) Ventes nettes Fonds communs de placement 890 $ 76 $ 17 $ 983 $ FNB - 114 - 114 Fonds d’investissement(4) 890 139 17 1 046 Comptes gérés à titre de sous-conseiller, institutionnels et autres comptes - 289 - 119 Total 890 428 17 1 165