La Société financière IGM Inc. annonce la formation d’une organisation unique de gestion de placements mondiale

WINNIPEG, MANITOBA–(Marketwired – 19 oct. 2017) - La Société financière IGM Inc. (TSX:IGM) a annoncé aujourd’hui que les fonctions de gestion de placements du Groupe Investors et de Placements Mackenzie ont été réunies en une seule organisation de gestion de placements à l’échelle mondiale pour soutenir les deux sociétés.

« Le Groupe Investors et Placements Mackenzie partagent des services dans un certain nombre de domaines depuis longtemps, et c’est là l’un des grands avantages de faire partie d’une structure commune, déclare Jeff Carney, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. et du Groupe Investors. Nous voulons renforcer notre position de chef de file du secteur pour dégager des rendements encore plus solides sur les placements et offrir une gamme de solutions plus étendue pour répondre aux besoins toujours en évolution des épargnants, de notre clientèle institutionnelle et de nos conseillers. »

L’organisation de gestion de placements combinée relèvera de Placements Mackenzie. Elle maintiendra le modèle multiboutique et la structure par catégories d’actif actuels et offrira des produits diversifiés et exclusifs aux conseillers du Groupe Investors, aux réseaux de distribution de Mackenzie et aux clients qu’ils servent. Le Groupe Investors et Placements Mackenzie conserveront leurs gammes de fonds et leurs marques respectives. De plus, le Groupe Investors continuera d’offrir des produits en s’appuyant tant sur ses experts internes en gestion de portefeuille que sur des sommités en placements d’autres entités. Ces changements entraîneront de modestes gains d’efficience grâce à des économies d’échelle dans l’ensemble de l’organisation combinée.

Tony Elavia, vice-président exécutif et responsable en chef des placements de Placements Mackenzie, sera à la barre de la nouvelle équipe combinée. « Grâce au leadership solide de Tony et aux vastes ressources de cette nouvelle organisation de placements d’envergure mondiale, Mackenzie pourra encore mieux servir ses clients », indique Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie.

Jeff Singer, vice-président exécutif et chef des placements du Groupe Investors, avait indiqué auparavant qu’il souhaitait prendre sa retraite, et c’est ce qu’il fera le 31 décembre 2017. M. Singer et M. Elavia collaborent à ce projet depuis le début et vont continuer de travailler ensemble pour assurer une transition en douceur. « Je tiens à remercier personnellement Jeff Singer pour le dévouement dont il a fait preuve envers son équipe et pour tout ce qu’il a accompli en quatre ans en tant que chef des placements, particulièrement en ce qui concerne l’amélioration du rendement des placements et la formation d’une équipe des plus talentueuses », ajoute M. Carney.

Dynamique et d’envergure mondiale, la nouvelle organisation de placements maintiendra sa présence en Amérique du Nord, à Toronto, à Montréal et à Winnipeg. Elle conservera également des bureaux à l’étranger, à Dublin et à Hong Kong. Cette répartition géographique a été bénéfique dans la gestion des fonds nord-américains, européens et asiatiques des deux sociétés.

« Notre objectif est de nous doter de la meilleure équipe possible pour procurer des résultats inégalés à nos clients, signale M. Carney. Cette nouvelle structure nous permettra de mettre nos meilleures capacités au service de tous les clients, et nous donnera les moyens de tirer profit des occasions à venir. »

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l’une des principales sociétés de services financiers personnels et l’un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs de placement et d’autres produits de gestion d’actif du Canada, et gère un actif total de plus de 150 milliards de dollars CAN au 30 septembre 2017. Elle exerce principalement ses activités par l’entremise du Groupe Investors, de Placements Mackenzie et d’Investment Planning Counsel.

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE LA CORPORATION FINANCIÈRE POWER