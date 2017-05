La Société financière IGM Inc. nomme Rhonda Goldberg à la tête d’Affaires réglementaires et clientèle

WINNIPEG, MANITOBA–(Marketwired – 3 mai 2017) -

La Société financière IGM Inc. (TSX:IGM) a annoncé aujourd’hui la nomination de Rhonda Goldberg au poste de vice-présidente principale, Affaires réglementaires et clientèle, où elle s’emploiera à promouvoir une vision centrée sur le client dans toutes les fonctions de la Société, y compris les initiatives de la direction, la planification d’entreprise et les stratégies. Ce nouveau rôle, atypique dans le secteur des services financiers au Canada, constitue une première à la Société financière IGM.

Avant cette nomination, Rhonda Goldberg, une avocate en valeurs mobilières, était vice-présidente, Affaires réglementaires, à la Société financière IGM, poste qu’elle a occupé depuis qu’elle s’est jointe à la Société en 2015.

La Société financière IGM est l’une des principales sociétés de services financiers au Canada et gérait un actif d’environ 150 milliards de dollars au 30 avril 2017. Elle chapeaute : le Groupe Investors, riche d’une histoire de 91 ans, qui compte quelque 4 700 conseillers financiers, plus de détenteurs du titre de planificateur financier que toute autre société de services financiers au Canada, et qui procure une planification personnelle complète à environ un million de Canadiens en misant sur les relations à long terme avec sa clientèle; Placements Mackenzie, qui fournit des services de gestion de placements sous forme d’un éventail de produits grâce à des services exclusifs de recherche en placements et à 30 000 conseillers externes; et Investment Planning Counsel, qui offre des produits, conseils et services financiers de grande qualité par l’entremise de son réseau de 850 conseillers financiers.

Dans le cadre de son nouveau rôle, Rhonda siégera aux comités d’exploitation du Groupe Investors et de Placements Mackenzie. En outre, elle apportera son soutien à Investment Planning Counsel, selon les besoins. Elle relèvera de Jeffrey R. Carney, président et chef de la direction de la Société financière IGM. « L’expérience de Rhonda du domaine réglementaire nous permettra de mieux nous adapter aux changements du cadre réglementaire et de la concurrence, et ce, pour le bénéfice de nos clients, de nos conseillers et de nos sociétés », s’est réjoui M. Carney.

Depuis l’arrivée de Rhonda Goldberg au sein de la Société financière IGM, elle s’est engagée à fournir conseils et soutien généralisés en matière de réglementation et d’affaires juridiques dans l’ensemble des entreprises de la Société financière IGM, et s’est ainsi imposée comme un intermédiaire clé auprès des organismes de réglementation et d’autres parties prenantes. Avant d’intégrer les rangs de la Société financière IGM, Rhonda Goldberg était à l’emploi de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario de 1999 à 2015, où elle a progressivement été appelée à assumer des responsabilités croissantes. De 2010 à 2015, elle y a exercé la fonction de directrice, Fonds d’investissement et produits structurés.

Rhonda Goldberg est diplômée de l’Université Western Ontario et de l’Osgoode Hall Law School de l’Université York. Elle a également suivi des cours de deuxième cycle destinés aux cadres supérieurs à la John F. Kennedy School of Government de l’Université Harvard, à la Kellogg School of Management de l’Université Northwestern, ainsi qu’à la Rotman School of Management de l’Université de Toronto.

