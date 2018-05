La solution FAST(MC) de P&WC offre prévisibilité et pronostics s’appuyant sur les données aux exploitants d’appareils PC-12 NG de Pilatus, propulsés par le moteur PT6A-67P

GENÈVE, Suisse, 28 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Pratt & Whitney Canada (P&WC) a obtenu une homologation de type supplémentaire pour l’intégration de sa solution de pronostics FASTMC à l’appareil monomoteur PC-12 47E NG de Pilatus propulsé par le moteur PT6A-67P. FAST permet de recueillir et d’analyser l’ensemble des données de vol et de moteur, ce qui confère une haute capacité d’analyse d’une multitude de paramètres clés dans les 15 minutes suivant l’extinction du moteur par le pilote. La solution peut être utilisée pour optimiser la planification et les activités de maintenance, favorisant ainsi la disponibilité technique de l’appareil. P&WC est une filiale d’United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

PlaneSense, une société d’avions en propriété partagée, lancera la solution FAST sur sa flotte de 12 appareils PC-12 NG.

” Chez PlaneSense, nous avons toujours misé sur la sécurité, la fiabilité et la facilité d’entretien, affirme George Antoniadis, président et chef de la direction de PlaneSense. Nous sommes ravis à l’idée que la solution FAST puisse mener à l’optimisation de ces trois aspects tout en offrant des économies sur les coûts d’exploitation directs. “

Le PC-12 NG figure parmi les appareils propulsés par le moteur PT6A déjà équipés de FAST. Les capacités évoluées de maintenance prédictive et préventive de la solution permettent d’augmenter la proposition de valeur du moteur PT6A, lequel est une référence dans l’industrie en termes de fiabilité. Le PT6A est le seul turbopropulseur autorisé à voler selon les règles de vol aux instruments applicables aux monomoteurs (SEIFR) pour les activités avec voyageurs générant des recettes en Europe, en Amérique du Nord et en Australie.

” FAST s’est avérée l’une des solutions les plus efficaces de l’industrie pour la gestion prédictive et préventive de l’état des moteurs; les résultats qu’obtiennent nos clients parlent d’eux-mêmes, soutient Tim Swail, vice-président, Programmes clients, P&WC. De plus, nous ouvrons la voie à de nouvelles possibilités d’accroissement de la disponibilité et d’optimisation opérationnelle. FAST est une solution robuste que les avionneurs appuient. Elle consiste en un pipeline de données parfaitement compatible avec l’environnement d’analyse de P&WC, conçu pour répondre aux besoins de nos clients et générer des résultats à haute valeur ajoutée. “

En plus de la plateforme PC-12 NG, la solution FAST est homologuée pour les appareils séries 200 et 300 du King Air de Beechcraft, 208 et 208B Cessna Caravan de Textron Aviation ainsi qu’Air Tractor. P&WC continue d’investir dans l’homologation de types supplémentaires de la solution FAST pour d’autres plateformes, notamment pour les séries PC-12 45 et 47, de manière à répondre à la demande croissante pour la gestion numérique de l’état moteur de quelque 7000 exploitants de moteurs PT6A.

” Nous offrons à nos clients la possibilité de passer à un environnement de maintenance préventive comprenant les programmes selon l’état ainsi que les programmes payables à l’heure à taux réduits soutenant plusieurs plateformes, entre autres la famille Falcon de Dassault, le Cessna Citation Latitude (choisi par NetJets), et des appareils propulsés par le moteur PT6A comme le Cessna Grand Caravan et de nombreuses applications régionales “, conclut M. Swail.

P&WC sera au kiosque 0115A de l'EBACE.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd’hui un leader mondial de l’aérospatiale qui façonne l’avenir de l’aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d’United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l’aérospatiale.

