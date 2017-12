La technologie 5G offre une connectivité rapide comme l’éclair lors des tests du spectre de 3,5 GHz réalisés dans l’environnement de production de TELUS

EDMONTON, ALBERTA–(Marketwired – 15 déc. 2017) - Un test de connexion large bande utilisant le spectre de 3,5 GHz dans l’environnement de production de TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) a permis à l’entreprise de repousser encore les limites des capacités de son réseau et d’ainsi se rapprocher de la vitesse 5G. Les tests, qui se sont déroulés dans la banlieue nord-ouest d’Edmonton, ont permis d’atteindre une vitesse de téléchargement éclipsant les 2 Gbit/s. Ils aident à démontrer le rôle important du spectre de 3,5 GHz dans l’implantation des futurs réseaux 5G.

Les clients en attendent toujours plus de leur réseau mobile. Les technologies comme celle du spectre de 3,5 GHz permettront aux futurs réseaux 5G d’offrir une vitesse supérieure dans plus d’endroits que jamais auparavant. Accroître la portée du réseau à l’aide d’un signal puissant, omniprésent et fiable aidera aussi à offrir la connectivité nécessaire à l’utilisation de technologies de pointe, comme les voitures autonomes, les appareils de télésoins à domicile et l’Internet des objets (IdO). Apparaissant comme un complément aux technologies locales à débit élevé comme celle du spectre de 28 GHz, lequel a fait l’objet de tests réussis plus tôt cette année selon une annonce de TELUS, le spectre de 3,5 GHz accroîtra la capacité de couverture du fournisseur dans de grandes zones urbaines et à l’intérieur des immeubles et lui permettra d’offrir la vitesse propre à la technologie 5G. Les tests effectués à Edmonton démontrent non seulement qu’il est possible d’offrir une connectivité jusqu’à trois fois plus rapide que celle des réseaux LTE actuels, mais aussi que cette vitesse deviendra la norme d’ici les trois prochaines années.

« Alors que TELUS continue de tester et de démontrer les capacités de technologies comme celle du spectre de 3,5 GHz, elle prépare son réseau pour un futur où vous aurez facilement accès à la connexion 5G pour connecter tous vos appareils, peu importe où vous vous trouvez, a déclaré Ibrahim Gedeon, Directeur de la technologie. Grâce à la capacité du spectre de 3,5 GHz à pénétrer les immeubles et à fournir une couverture élargie dans les régions urbaines et les banlieues, plus de gens que jamais auparavant auront accès à une connexion mobile puissante et rapide. »

« Pour que le Canada conserve sa place parmi les chefs de file mondiaux de l’innovation en matière de technologies mobiles et parmi les pays du G8 qui offrent les vitesses de connexion mobile les plus élevées, l’industrie de la téléphonie mobile et le gouvernement doivent privilégier ce spectre de bande, a souligné Eros Spadotto, vice-président à la direction, Stratégie de technologie. Comme la bande de 3,5 GHz est celle qui est effectivement utilisée à l’échelle mondiale pour mettre en œuvre la technologie 5G et comme la majorité des pays du G8 ont déjà autorisé son utilisation, TELUS s’engage à aider les Canadiens à profiter des avantages de l’ensemble des innovations qui découleront de l’arrivée des services 5G. »

L’annonce de la réussite des tests réalisés à Edmonton s’ajoute à d’autres annonces faites par l’entreprise cette année au sujet de l’établissement d’une connexion mobile 5G à partir du spectre des ondes millimétriques et de la réussite des tests de la technologie Licensed-Assisted Access (LAA) en environnement de production, une autre technologie essentielle à l’obtention d’une vitesse supérieure.

