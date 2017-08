Le Centre for Aging and Brain Health Innovation annonce jusqu’à 3 millions $ de fonds disponibles pour soutenir les innovations de l’industrie dans le domaine du vieillissement et de la santé cérébrale

TORONTO, Aug. 25, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Centre for Aging and Brain Health Innovation (CABHI) a annoncé aujourd’hui une deuxième phase de financement disponible dans le cadre de son Programme de partenariat pour l’innovation de l’industrie (I2P2). Ce programme doit permettre aux sociétés requérantes retenues du monde entier d’accélérer l’évaluation et l’adoption de leurs produits et services innovateurs en mesure de répondre aux besoins des personnes âgées. Au total, jusqu’à 3 millions $ CA de fonds seront disponibles à des fins de vérification et de validation de solutions.

Le CABHI maintient un engagement résolu envers le bien-être cognitif et mental des personnes âgées, tout comme les besoins en matière de soins de santé et de services sociaux des personnes atteintes de démence et des gens qui prennent soin d’elles, en soutenant les innovations visant à trouver des solutions aux priorités en santé suivantes :

Vieillissement chez soi : solutions permettant aux personnes âgées atteintes de démence de maximiser leur choix, leur indépendance et leur qualité de vie pour qu’elles puissent vieillir dans le cadre le plus approprié

solutions permettant aux personnes âgées atteintes de démence de maximiser leur choix, leur indépendance et leur qualité de vie pour qu’elles puissent vieillir dans le cadre le plus approprié Soutien aux soignants : solutions permettant aux soignants (formels et informels) de procurer des soins aux personnes âgées atteintes de démence

solutions permettant aux soignants (formels et informels) de procurer des soins aux personnes âgées atteintes de démence Coordination et orientation des soins : solutions aidant les personnes âgées, les soignants et les fournisseurs de soins de santé à coordonner les soins et les transitions pour les personnes âgées atteintes de démence

solutions aidant les personnes âgées, les soignants et les fournisseurs de soins de santé à coordonner les soins et les transitions pour les personnes âgées atteintes de démence Santé cognitive : solutions portant avant tout sur la promotion de la santé, la prévention, le dépistage précoce et la lente progression de la déficience cognitive chez les personnes âgées

« L’Ontario assume un rôle de chef de file au Canada en faisant progresser l’innovation dans les secteurs du vieillissement et de la santé cérébrale, et en améliorant les vies des personnes âgées et de leurs soignants. L’attention portée par le CABHI à l’innovation est en phase avec les efforts faits par la province pour s’assurer que la main-d’œuvre hautement qualifiée de l’Ontario puisse être concurrentielle à l’échelle mondiale grâce à l’innovation », affirme Reza Moridi, ministre de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences.

« Ce programme donne au secteur des soins aux personnes âgées l’occasion de jouer un rôle actif en travaillant avec les entreprises pour donner forme à des solutions innovatrices qui auront un impact sur la qualité de vie des populations qu’ils desservent », indique le Dr William Reichman, président et PDG de Baycrest Health Sciences. « Baycrest est fière de diriger l’effort visant à apporter une culture de l’innovation à notre secteur et à assurer que les solutions les plus innovatrices en matière de vieillissement et de santé cérébrale soient appliquées à ceux qui en le plus besoin. »

Les sociétés requérantes doivent avoir un produit ou un service arrivé à maturité qu’elles souhaitent mettre à l’essai auprès de personnes âgées dans un site d’essai clinique partenaire admissible en Amérique du Nord. Le CABHI fournira 50 pour cent des coûts du projet, jusqu’à un maximum de 500 000 $ CA, au site d’essai clinique partenaire pour qu’il travaille avec l’entreprise afin de mettre à l’essai et de valider le produit ou service de l’entreprise. Les sociétés requérantes retenues devront assumer 50 pour cent des coûts du projet sous la forme de contributions en espèces et en nature.

Tous les projets doivent être terminés dans un délai de 12 à 18 mois. Les sociétés requérantes admissibles doivent manifester leur intérêt d’ici au 16 octobre 2017 à 17 h 00. Pour de plus amples renseignements et les critères de sélection, veuillez vous rendre sur le site Web du CABHI.

Le financement de ce programme est fourni par le gouvernement du Canada par l’intermédiaire de l’Agence de la santé publique du Canada, par le gouvernement de l’Ontario par l’intermédiaire du ministère de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences, et par la Fondation Baycrest.

Le Centre for Aging and Brain Health Innovation (CABHI) est un accélérateur de solutions pour le secteur du vieillissement et de la santé cérébrale, fournissant du financement et du soutien aux innovateurs pour l’élaboration, la mise à l’essai et la diffusion d’idées et de technologies nouvelles qui répondent aux besoins non satisfaits en matière de santé cérébrale et de soins aux personnes âgées. Fondé en 2015, il est le résultat du plus important investissement en santé cérébrale et en vieillissement de toute l’histoire canadienne. Le CABHI est une collaboration unique entre des partenaires des domaines des soins de santé, de la science, de l’industrie, du secteur sans but lucratif et du gouvernement, qui a pour but de contribuer à améliorer la qualité de vie de la population vieillissante de la planète, permettant aux personnes âgées de vieillir en toute sécurité à l’endroit de leur choix tout en maintenant leur bien-être cognitif, psychologique et physique. Pour de plus amples renseignements sur le CABHI, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : www.cabhi.com.

Baycrest Health Sciences est un chef de file mondial de la vie résidentielle, des soins de santé, de la recherche, de l’innovation et de l’éducation en gériatrie, avec un accent particulier sur la santé cérébrale et le vieillissement. Entièrement affilié à l’Université de Toronto, Baycrest fournit d’excellents soins pour les personnes âgées combinés à un vaste programme de formation clinique pour la prochaine génération de professionnels de la santé et l’un des meilleurs instituts de recherche au monde en neurosciences cognitives, le Rotman Research Institute. Baycrest abrite le Centre for Aging and Brain Health Innovation, financé par les gouvernements fédéral et provincial, un accélérateur de solutions axées sur la promotion de l’innovation dans le secteur du vieillissement et de la santé cérébrale, et est le développeur de Cogniciti — une évaluation de la mémoire gratuite en ligne pour les Canadiens âgés de 40 ans et plus qui s’inquiètent de leur mémoire. Grâce à ses centres dédiés, l’organisation offre l’échange de connaissances mondial inégalé et la capacité de commercialisation. Fondé en 1918 sous le nom de Jewish Home for Aged, Baycrest continue d’adopter la tradition de longue date de tous les excellents établissements juifs de soins de santé, visant à améliorer le bien-être des personnes dans leurs communautés locales et dans le monde entier. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à l’adresse suivante : www.baycrest.org.

