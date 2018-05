Le CN à jour sur les commandes de wagons céréaliers dans l’Ouest canadien

Relancer les clients pour recevoir plus de commandes

MONTRÉAL, 02 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Le CN (TSX:CNR) (NYSE:CNI) a déclaré aujourd’hui qu’il avait répondu à toutes les commandes de wagons céréaliers dans l’Ouest canadien pour la troisième semaine consécutive, qu’il est à jour vis-à-vis des demandes et qu’il relance des entreprises céréalières pour recevoir plus de commandes d’exportation.

« Les mesures décisives que nous avons prises en mars pour déployer davantage d’équipes et de locomotives ont permis d’améliorer considérablement la situation pour le transport des céréales de l’ouest du Canada, a affirmé Doug MacDonald, vice-président Vrac du CN. Nous avons répondu à toutes les commandes de wagons au cours des trois dernières semaines et nous avons mis en place plus de 5 500 wagons par semaine depuis le début de mars. L’amélioration séquentielle soutenue que nous avons constatée dans tout notre réseau ces deux derniers mois nous permet de solliciter plus de commandes auprès des entreprises céréalières. »

Progrès dans la mise en place des wagons : forte hausse des moyennes mensuelles

En février, le CN a mis en place 4 129 wagons par semaine en moyenne. Depuis, le nombre de wagons mis en place du CN a augmenté séquentiellement pour dépasser en moyenne 6 100 wagons par semaine en avril :

Du 4 au 10 mars : 5 953 wagons mis en place

Du 11 au 17 mars : 5 742 wagons mis en place

Du 18 au 24 mars : 5 586 wagons mis en place

Du 25 au 31 mars : 5 744 wagons mis en place

Moyenne hebdomadaire en mars : 5 756 wagons mis en place

Du 1 er au 7 avril : 5 786 wagons mis en place

au 7 avril : 5 786 wagons mis en place Du 8 au 14 avril : 6 038 wagons mis en place

Du 15 au 21 avril : 6 383 wagons mis en place

Du 22 au 28 avril : 6 424 wagons mis en place

Moyenne hebdomadaire en avril : 6 158 wagons mis en place

Cette semaine (du 29 avril au 5 mai), la demande hebdomadaire est inférieure à 5 000 wagons et le CN stationne temporairement environ 1 200 wagons-trémies. Ces wagons seront disponibles pour toutes commandes supplémentaires à venir. Le retrait des wagons excédentaires du réseau améliorera la fluidité pour tous les marchés.

Investir pour aller plus loin : le personnel, le matériel et l’infrastructure

Dans le cadre de son programme de dépenses en immobilisations record de 3,4 G$ CA en 2018, le CN investit dans de nouvelles infrastructures et du nouveau matériel favorisant les échanges commerciaux. En plus des 350 wagons couverts et des 350 wagons pour le bois d’œuvre neufs commandés pour cette année, le CN prévoit prendre livraison en juin des 60 premières locomotives GE neuves qui devraient être mises en service en 2018.

Ce printemps, le CN a lancé son plus important programme d’investissements dans l’infrastructure, qui comprend un montant de 400 M$ CA visant à augmenter la capacité des voies et des triages afin de gérer l’accroissement du trafic entre la région de l’Ouest du CN et Chicago. Ce programme comprend des projets de construction de voies d’évitement et de tronçons à voie double, qui profiteront aux marchés des céréales, des produits forestiers, du charbon et de la potasse, ainsi qu’au transport intermodal.

Après l’ajout de centaines de chefs de train sur le terrain depuis le début de l’année, le CN continue d’embaucher en se concentrant sur les équipes dans l’Ouest canadien. Environ 1 250 chefs de train qualifiés de plus seront sur le terrain d’ici l’hiver prochain, par rapport au nombre de chefs de train disponibles avant l’hiver dernier.

