Le CN et la CFTC concluent un accord de principe concernant la nouvelle convention collective des mécaniciens de locomotive au Canada

MONTRÉAL, 22 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Le CN (TSX:CNR) (NYSE:CNI) et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) ont annoncé aujourd’hui qu’ils étaient parvenus à un accord de principe en vue du renouvellement de la convention collective représentant environ 1 700 mécaniciens de locomotive du CN au Canada.

Les modalités de l’entente ne seront connues qu’après sa ratification par les membres de la CFTC, un processus qui devrait prendre environ 60 jours.

Mike Cory, vice-président exécutif et chef de l’exploitation du CN, a déclaré : « La nouvelle convention renforce l’engagement du CN à travailler avec les membres de son personnel et leurs représentants pour régler les questions liées au travail d’une manière mutuellement avantageuse. Le CN est très content d’être parvenu à cet accord de principe avec la CFTC sans qu’il n’y ait eu d’interruptions de service et de pouvoir continuer à travailler avec la CFTC pour servir ses clients et l’économie canadienne. »

Roland Hackl, président de la CFTC, a pour sa part déclaré : « Cet accord est le fruit des efforts collectifs que les présidents généraux et l’ensemble de notre comité ont déployés au nom de nos membres. Nos membres qui travaillent au CN sont bien conscients de l’importance de la contribution du CN à l’économie canadienne et auprès des clients que nous servons. Nous sommes confiants que l’accord sera avantageux tant pour nos membres que pour le CN, ainsi que pour les gens qui comptent sur le chemin de fer. »

Véritable pilier de l’économie, le CN compte sur une équipe d’environ 24 000 cheminots qui transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca.