Le directeur de la mine de graphite naturel opérée par Imerys à Lac-des-Iles rejoint l’équipe de Nouveau Monde Graphite

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, QUÉBEC–(Marketwired – 11 juillet 2017) - Nouveau Monde Graphite Inc. (TSX CROISSANCE:NOU)(OTCQB:NMGRF)(FRANCFORT:NM9) (“Nouveau Monde“) est fière d’annoncer l’arrivée dans son équipe de Karl Trudeau, anciennement directeur de la plus grande mine nord-américaine de graphite naturel en opération. À titre de Chef des opérations chez Nouveau Monde Graphite, Monsieur Trudeau sera responsable de l’ensemble des processus opérationnels, incluant la supervision des différentes études et permis nécessaires. C’est également sous son leadership que se réaliseront la planification et le démarrage de l’usine de démonstration, dont les activités débuteront dès 2018.

M. Trudeau est un professionnel expérimenté et spécialisé dans le domaine minier. Au sein de sa nouvelle équipe, il mettra à profit ses 17 années d’expérience en gestion de procédés industriels, dont 6 années à titre de leader des opérations de graphite naturel chez Imerys Graphite et Carbone Canada Inc. Pour ce projet, situé à Lac-des-Iles au Québec, il était responsable autant des opérations minières que de celles concernant les activités industrielles de purification du graphite. Avant de rejoindre Imerys, Karl Trudeau était vice-président des opérations et de l’exploration chez Mineral Planet Exploration, un producteur d’argent mexicain. Cette compagnie est reconnue pour avoir été la start-up ayant passé le plus rapidement de l’exploration à la production.

“Karl est un ajout exceptionnel à l’équipe de Nouveau Monde et ses compétences éprouvées sont une valeur ajoutée essentielle au développement de notre projet de graphite Matawinie. Le choix de Karl de rejoindre notre équipe démontre que Nouveau Monde a développé, au fil des années, une position stratégique exceptionnelle. Cet avantage nous a permis de rallier plusieurs des rares spécialistes du graphite naturel, cumulant ensemble plus de 40 années d’expérience récente, autant au niveau des opérations, des marchés que du développement de produits transformés et des finances.” explique Eric Desaulniers, Président et chef de la direction de Nouveau Monde. Il ajoute : “Karl Trudeau a une compréhension intrinsèque de l’importance de bâtir des relations durables avec la communauté. Il est natif de Saint-Michel-des-Saints et c’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’il entend s’installer au siège social local de Nouveau Monde afin de multiplier les collaborations et de maximiser les retombées positives du projet sur l’ensemble de la région de la Haute-Matawinie. “

Nouveau Monde a octroyé 500 000 options d’achat à Karl Trudeau et 100 000 a des employés de la société acquises immédiatement dans le cadre de leur contrat d’emploi. Chaque option leur donnera droit de souscrire à une action ordinaire de la société au prix de 0,30 $ par action ordinaire pour une période de cinq ans à compter de la date d’attribution. Ces options d’achat sont octroyées conformément aux termes de l’actuel régime d’options d’achat d’actions de la Société.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde a découvert en 2015 un dépôt de graphite, situé sur son bloc de claims Tony de sa propriété de graphite Matawinie. Cette découverte a mené à la publication en juin 2016 d’une évaluation économique préliminaire, répondant aux dispositions du règlement 43-101. L’étude a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 50 000 tonnes par année de concentré de graphite en flocon de haute pureté s’étendant sur une période de 25,7 ans (voir le communiqué de presse daté du 22 juin 2016). L’estimation des ressources minérales de la zone Ouest fut récemment mise à jour et consiste en 32,9 Mt à une teneur de 4,50 % carbone graphitique (« Cg ») dans la catégorie indiquée et 0,2 Mt titrant 4,84 % Cg dans la catégorie présumée (voir le communiqué en date du 2 mars 2017). Le projet est situé dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, environ 120 km au nord de Montréal et bénéficie d’un accès direct à toute la main-d’œuvre et aux infrastructures nécessaires à l’opération. Nouveau Monde développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes tout en favorisant une faible empreinte environnementale (vise un projet à émission zéro).

