Le FPI PRO annonce la distribution d’août 2017 et renouvelle son offre publique de rachat dans le cours normal des activités

DIFFUSION INTERDITE AUX ÉTATS‑UNIS OU PAR L’ENTREMISE DE SERVICES DE NOUVELLES DES ÉTATS‑UNIS.

MONTRÉAL, Aug. 18, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSXV:PRV.UN) annonce aujourd’hui qu’une distribution en espèces de 0,0175 $ par part de fiducie du FPI (les « parts ») pour le mois d’août 2017 sera payable le 15 septembre 2017 aux porteurs de parts inscrits au 31 août 2017.

La plupart des porteurs de parts peuvent participer au régime de réinvestissement des distributions (le « RRD ») du FPI PRO. Le RRD permet aux porteurs de parts d’augmenter facilement et économiquement leur participation dans le FPI PRO. Aux termes du RRD, les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles sans obligation de paiement de courtages ou de frais de service. De plus, les porteurs de parts qui choisissent de participer au RRD reçoivent une autre distribution sous forme de parts d’une valeur correspondant à 3 % de chaque distribution qu’ils auront réinvestie. Des parts différées supplémentaires seront portées au crédit des porteurs de parts pour tenir compte des distributions sur les parts.

Pour pouvoir participer au RRD, les porteurs de parts véritables qui détiennent leurs parts par l’entremise d’une banque ou d’un autre intermédiaire doivent l’enjoindre à prendre les mesures nécessaires pour l’inscrire au RRD. Les porteurs de parts qui détiennent leurs parts directement sous forme nominative doivent remplir le formulaire d’inscription et l’envoyer à l’agent des transferts du FPI par courriel à TMXEInvestorServices@tmx.com ou par la poste à Services de transfert de valeurs TMX, au 200 University Avenue, Suite 300, Toronto (Ontario) M5H 4H1 (à l’attention du Dividend Reinvestment Department).

Le prix des parts émises aux termes du RRD est calculé en fonction de la moyenne pondérée du cours de clôture des parts à la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») pour la période de cinq jours de bourse qui précède la date de distribution pertinente à laquelle des opérations sur les parts ont été enregistrées.

Le FPI PRO conservera les liquidités qu’il n’aura pas distribuées à l’émission de parts additionnelles aux termes du RRD afin de les affecter à des acquisitions d’immeubles, à des améliorations apportées aux immobilisations et au fonds de roulement dans le futur. Le RRD fait l’objet de certaines limites et restrictions et les personnes intéressées sont priées de lire le texte complet du RRD.

Renouvellement de l’offre publique d’achat dans le cours normal des activités

Le FPI PRO est également heureux d’annoncer que la TSXV a accepté l’avis déposé par le FPI en vue de renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités antérieur pour une période d’un an.

Conformément à l’avis accepté par la TSXV, le FPI peut, au cours de la période qui commence le 25 août 2017 et qui se termine le 24 août 2018, racheter aux fins d’annulation, par l’entremise de la TSXV et au cours des parts du FPI au moment du rachat, jusqu’à concurrence de 2 707 803 parts, soit 5 % des parts émises et en circulation du FPI. Le membre qui dirigera l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités pour le compte du FPI est Leede Jones Gable Inc. Le nombre réel de parts qui pourront être rachetées et le moment des rachats seront établis par le FPI et les rachats seront effectués conformément aux exigences de la TSXV.

Les fiduciaires du FPI estiment que le cours des parts ne reflète pas toujours leur valeur sous‑jacente et, par conséquent, ont établi que le rachat, par le FPI, d’une tranche de ses parts en circulation pourrait être, à l’occasion, une affectation appropriée de ses ressources disponibles et dans l’intérêt du FPI.

Au cours de la période allant du 26 août 2016 au 18 août 2017, dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités antérieure qui prend fin le 25 août 2017, le FPI PRO a racheté aux fins d’annulation 34 000 parts à un prix moyen de 2,05 $ pour un coût total de 71 000 $.

À l’occasion, lorsque le FPI ne possède pas d’information non publique importante à son sujet ou au sujet de ses titres, il pourrait, conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières applicables et de la TSXV, conclure un plan préétabli avec son courtier en vue de permettre le rachat de titres à des moments où il ne serait normalement pas actif sur le marché en raison de ses propres périodes d’interdiction d’opérations.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (www.proreit.com) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d’une déclaration de fiducie en vertu des lois de l’Ontario. Le FPI PRO a été établi en mars 2013 afin de détenir en propriété un portefeuille d’immeubles commerciaux diversifié au Canada, qui est principalement axé sur les marchés principaux et secondaires au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario et sur une expansion sélective dans l’Ouest canadien.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des informations prospectives au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Dans certains cas, l’information prospective se reconnaît par l’emploi d’expressions comme « survenir », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention », « estimer », « possible », « continuer », « probablement » et « calendrier », par l’emploi de ces expressions à la forme négative ou de variantes de ces expressions ou encore par l’emploi du futur ou du conditionnel à propos de facteurs qui ne sont pas des faits historiques. Certains énoncés prospectifs précis dans le présent communiqué comprennent des énoncés ayant trait à l’acquisition proposée de parts par le FPI PRO dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités. L’information prospective est fondée sur un certain nombre d’hypothèses et est assujettie à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés dans l’information prospective ou qui sont implicites dans celle-ci. Les objectifs et l’information prospective du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables, ii) le niveau futur d’endettement du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront toujours à ses attentes actuelles, iii) aucune modification apportée aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à ses activités, iv) l’incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité à obtenir du financement et à accroître la valeur de son actif, correspondra toujours à ses attentes actuelles, v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada donnera les résultats escomptés selon les attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou à des titres de créance. Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle du FPI PRO, qui est affichée sur SEDAR au www.sedar.com, ainsi que dans d’autres documents que le FPI PRO a déposés ou pourrait déposer à l’avenir auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières compétents.

L’information prospective figurant dans le présent communiqué est expressément donnée sous réserve de la présente mise en garde. Les investisseurs sont avertis de ne pas se fier indûment à l’information prospective. Toute l’information prospective figurant dans le présent communiqué est présentée à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s’engage pas à mettre à jour l’information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l’y oblige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de l’exactitude ou de l’exhaustivité du présent communiqué.

CONTACT: Renseignements supplémentaires : Fonds de placement immobilier PRO James W. Beckerleg Président et chef de la direction 514 933-9552 Fonds de placement immobilier PRO Gordon G. Lawlor, CPA, CA Chef des finances 514 933-9552