Le FPI PRO annonce l’approbation des porteurs de parts à l’égard d’une acquisition annoncée précédemment

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 3 août 2017) -

DIFFUSION INTERDITE AUX ÉTATS-UNIS ET PAR L’ENTREMISE DE SERVICES DE NOUVELLES AUX ÉTATS-UNIS.

Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX CROISSANCE:PRV.UN) est heureux d’annoncer que ses porteurs de parts ont approuvé l’acquisition précédemment annoncée, par le FPI, de deux immeubles destinés à l’industrie légère situés à Woodstock, en Ontario, pour un prix d’achat totalisant 30,0 millions de dollars (coûts liés à la clôture exclus). L’acquisition est décrite en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction du FPI datée du 30 juin 2017 (la « circulaire ») relative à l’assemblée extraordinaire des porteurs de parts du FPI tenue aujourd’hui; la clôture de l’acquisition devrait avoir lieu vers le 9 août 2017, sous réserve des conditions de clôture usuelles. L’acquisition a obtenu l’approbation d’environ 98,8 % des voix exprimées à l’assemblée par les porteurs de parts non intéressés. On peut se procurer une copie de la circulaire sur SEDAR, sous le profil du FPI PRO, au www.sedar.com.

À propos du FPI PRO



Le FPI PRO est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d’une déclaration de fiducie en vertu des lois de l’Ontario. Le FPI PRO a été créé en mars 2013 afin de détenir en propriété un portefeuille d’immeubles commerciaux diversifié au Canada, principalement axé sur les marchés principaux et secondaires au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario, et sur une expansion sélective dans l’Ouest canadien.

Énoncés prospectifs



Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués dans les énoncés prospectifs ou qui sont implicites dans ceux-ci.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portent notamment sur des énoncés concernant le moment et la conclusion prévus de l’acquisition de Woodstock. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables, ii) le niveau futur d’endettement du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront toujours à ses attentes actuelles, iii) aucune modification apportée aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à ses activités, iv) l’incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité à obtenir du financement et la valeur de ses actifs, correspondra toujours à ses attentes actuelles, v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada donnera les résultats escomptés selon les attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou à des titres de créance.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont expressément visés par la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s’engage pas à mettre à jour l’information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l’y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle du FPI PRO et de la circulaire, qui sont toutes deux affichées sur SEDAR au www.sedar.com.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (terme défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de l’exactitude ou de l’exhaustivité du présent communiqué.