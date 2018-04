Le Groupe Jean Coutu – Dividende quatrième trimestre de l’exercice financier 2018

VARENNES, Québec, 01 avr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (la « Société » ou le « Groupe Jean Coutu ») (TSX:PJC.A) annonce que son conseil d’administration a déclaré aujourd’hui un dividende de 0,13 $ par action. Ce dividende sera versé le 4 mai 2018 à tous les porteurs d’actions à droits de vote subalterne catégorie « A » ainsi qu’aux porteurs d’actions catégorie « B » inscrits aux registres de la Société au 20 avril 2018.

À propos du Groupe Jean Coutu

Le Groupe Jean Coutu est une entreprise renommée dans le domaine du commerce de détail en pharmacie au Canada. La Société exploite un réseau de 419 établissements franchisés, au Québec, Nouveau-Brunswick et en Ontario sous les bannières PJC Jean Coutu, PJC Santé et PJC Santé Beauté qui emploie plus de 20 000 personnes. De plus, le Groupe Jean Coutu possède Pro Doc ltée (« Pro Doc »), une filiale située au Québec, qui fabrique des médicaments génériques.

