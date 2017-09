Le Monument des Premières Nations pour la paix dessiné par Douglas Cardinal sera dévoilé le 7 octobre

NIAGARA-ON-THE-LAKE, Ontario, 27 sept. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Monument des Premières Nations pour la paix, dessiné par Douglas Cardinal, architecte de renom international et défenseur des droits de la personne, sera dévoilé au DeCew House Heritage Park à Thorold, le 7 octobre à 13 h. Le public est cordialement convié à assister à cette importante cérémonie.

Le Monument des Premières Nations pour la paix vise à engendrer une compréhension approfondie de la richesse des traditions et de l’histoire, passée et contemporaine, des Premières Nations, et à mettre en évidence leur rôle fondateur dans l’évolution du Canada. Il est à la fois un encouragement à reconnaître les abus passés et présents et à rebâtir les ponts et liens entravés tout au long de notre histoire dans l’esprit du respect mutuel et de la réconciliation.

Le DeCew House Heritage Park est l’endroit où l’héroïne Laura Secord se rendait pour avertir les Britanniques et leurs alliés d’une attaque imminente des Américains pendant la guerre de 1812. Elle rencontra des hommes autochtones non loin de là, à DeCew’s Field, et ces derniers l’aidèrent à transmettre son message au commandant britannique.

Le 7 octobre n’est pas une date anodine dans notre histoire commune. C’est à la fois une célébration des récoltes et de l’Action de grâce, et le 245e anniversaire de la proclamation royale de George III en 1763 qui définissait les principes de la relation entre les Premières Nations et la Couronne, une étape fondamentale de la reconnaissance des droits autochtones en matière de territoire et d’auto-détermination au Canada.

À propos du Monument des Premières Nations pour la paix

La composition unique et la qualité architecturale de cette sculpture sont fidèles au style des bâtiments et monuments que Douglas Cardinal a conçus partout en Amérique-du-Nord, y compris le Musée canadien de l’histoire à Gatineau et l’Université des Premières Nations à Regina. Sa forme circulaire fluide et naturelle est sculptée dans des blocs de calcaire, solidement ancrés dans le paysage environnant. Le cercle est un puissant symbole d’accueil, d’inclusion et de protection pour les peuples autochtones, et les parois courbées du monument évoquent les longues maisons des Haudenosaunis, avec leurs ouvertures à l’est et à l’ouest. L’âtre central, formé d’une sphère illuminée en verre et entouré de sièges, représente le soleil. La sphère a été soufflée par Angelo Rossi, souffleur de verre de renommée internationale basé à Niagara Falls, en Ontario.

Les symboles de deux ceintures wampum sont incrustés dans les parois : la ceinture wampum Hiawatha, qui représente la Grande loi de la paix des Haudenosaunis, et la ceinture wampum de William Claus, qui représente les engagements de la Couronne envers le rétablissement de relations paisibles entre les Britanniques et leurs alliés autochtones suite à la guerre de 1812. Un sentier reliera le monument à un jardin circulaire au centre duquel un seul pin blanc, symbole de paix des Iroquois, sera planté. Trois cèdres blancs seront aussi plantés sur le site en l’honneur de la force et du rôle important des femmes de Premières Nations.

Douglas Cardinal a offert les plans et dessins du monument.

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada.

Le monument sera entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à une subvention généreuse de la Fondation Rick Hansen, dans le cadre de son initiative Signature AccèsPourTous à l’occasion du cent-cinquantenaire du Canada http://www.rickhansen.com/Acc%C3%A8spourtous. Cette initiative est financée en partie par le gouvernement du Canada.

Rankin Construction Inc., Walker Industries, Ontario Power Generation, Quartek Group, Ontario 150, et plusieurs autres organisations, groupes et particuliers ont également apporté leur appui généreux et essentiel.

Friends of Laura Secord est un groupe communautaire sans but lucratif créé en octobre 2010 pour préserver, valoriser et perpétuer le legs de Laura Secord, héroïne canadienne.

Vous trouverez d’autres informations au sujet du Monument des Premières Nations pour la paix à http://bit.ly/2npiknu.

L’invitation officielle en ligne se trouve à http://bit.ly/2wWDQTE.

Des images et logos à l’usage de la presse et des médias se trouvent à http://bit.ly/FLS-Media.

Le site web de Douglas Cardinal se trouve à http://www.djcarchitect.com/.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter Caroline McCormick

Présidente, Friends of Laura Secord

cmccormick@friendsoflaurasecord.com

289-241-8236