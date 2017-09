Le Musée canadien de la nature dévoile les finalistes des prix Inspiration Nature 2017 – La cérémonie aura lieu le 8 novembre 2017

OTTAWA, Sept. 18, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Musée canadien de la nature, qui est le musée national de sciences naturelles et d’histoire naturelle du Canada, est heureux de dévoiler les 26 finalistes des prix Inspiration Nature 2017. Ces prix récompensent des personnes, des groupes et des organisations dont les actions et les innovations ont contribué à créer des liens entre les Canadiens et le monde naturel.

Certains finalistes sont des naturalistes ou des scientifiques, qui ont fait des découvertes et les ont fait connaître au grand public. D’autres sont des groupes qui ont inspiré les enfants et les adultes grâce à des expériences pratiques sur la biodiversité. Plusieurs se sont distingués par leurs pratiques entrepreneuriales écologiques ou leur action communautaire, d’autres par leurs entreprises créatives et leurs programmes novateurs sur la nature.

La liste de présélection 2017 comprend les finalistes des six catégories : Jeunes (17 ans et moins), Adultes (18 ans et plus), Organisations sans but lucratif (petites et moyennes), Organisations sans but lucratif (grandes), Entreprises (petites et moyennes), Entreprises (grandes). Parmi les finalistes figurent des jeunes engagés dans la sensibilisation à l’environnement et l’activisme communautaire tout comme des retraités qui se sont consacrés à la conservation. Un prix hommage spécial pour l’ensemble de ses réalisations est décerné cette année à l’océanographe-biologiste et chercheur spécialiste de l’Arctique Louis Fortier, Ph. D., qui occupe la fonction de directeur scientifique d’ArcticNet.

« Ces prix, qui en sont à leur 4e édition, font honneur aux personnes et aux organisations qui sont mus par une diversité de motifs et qui ont recours à une multitude de moyens pour atteindre leur objectif de saine relation avec la nature. Chacun d’entre les finalistes nous a incités à créer des liens avec la nature en prônant ces valeurs et en trouvant des solutions pour vivre en harmonie avec la nature, déclare Meg Beckel, présidente et directrice-générale du Musée canadien de la nature ainsi que présidente et membre d’office du jury. Ils doivent tous être fiers de leurs accomplissements et nous les remercions de l’occasion qu’ils nous offrent de récompenser leurs efforts grâce aux prix Inspiration Nature. »

Le Musée organise un gala le 8 novembre pour rendre hommage aux finalistes et dévoiler les lauréats dans chacune des catégories. Le principal commanditaire des prix 2017 est Enbridge Inc. Bruce Power parraine la catégorie Organisations à but non lucratif (grandes). Les partenaires médiatiques sont The Walrus et The Globe and Mail.

« Nous sommes heureux de soutenir les prix Inspiration Nature 2017 et nous félicitons tous les finalistes pour les divers projets et activités qu’ils ont entrepris en faveur de la durabilité et de l’innovation en matière d’environnement dans tout le Canada, a dit Linda Coady, dirigeante principale de la durabilité à Enbridge Inc. Les finalistes 2016 forment un groupe extraordinaire de particuliers et d’organisations provenant de tous les horizons. À Enbridge, nous nous soucions de l’intendance de l’environnement et c’est pour nous un privilège de commanditer les prix Inspiration Nature. »

Outre Meg Beckel, le jury qui a sélectionné les finalistes se compose des membres suivants : Shelley Ambrose, directrice exécutive et coéditrice, The Walrus; Carolynn Beaty, The Sitka Foundation; Linda Coady, dirigeante principale de la durabilité, Enbridge; Jack Cockwell, président et PDG, Partners Limited; Philip Crawley, éditeur, The Globe and Mail; John Geiger, PDG, Société géographique royale du Canada; Geoff Green, fondateur et directeur exécutif, Students on Ice; Arnold Witzig, cofondateur, Prix Inspiration Arctique. Les lauréats de chaque catégorie recevront une somme de 5000 $ qu’ils pourront attribuer au programme de leur choix. Les prix Inspiration Nature sont une production du Musée canadien de la nature. Pour de plus amples renseignements, consultez nature.ca/prix.



Voici la liste complète des finalistes pour chacune des catégories :

Jeunes (17 ans et moins)

Savannah Myers, Morrisburg, Ontario

Stella Bowles, LaHave, Nouvelle-Écosse

Adultes (18 ans et plus)

Adam Oliver Brown, biologiste et vulgarisateur scientifique, Gatineau, Québec

Howard Clifford, défenseur de la nature, Lanark, Ontario

Maxwell Finkelstein, promoteur de la conservation, auteur, aventurier, Ottawa, Ontario

Sandra Lawn, administratrice, Prescott, Ontario

Shannon Dyck, promotrice des maisons durables, Saskatoon, Saskatchewan

Organisations sans but lucratif (petites et moyennes)

ALUS Canada, conservation de l’utilisation des terres, Toronto, Ontario

Arctic Eider Society, intendance de l’environnement, Saint-Jean, Terre-Neuve

Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins, Tadoussac, Québec

Nature Canada, programme « Prenons soin de nos chats et de nos oiseaux », Ottawa, Ontario

Power To Be, accessibilité de l’éducation en plein air, Victoria, Colombie-Britannique

Organisations sans but lucratif (grandes)

ArcticNet, Inc., réseau de recherche, Québec, Québec

Rideau Valley Conservation Authority, observation des cours d’eau urbains, Manotick, Ontario

Musée royal de l’Ontario, « Du fond des mers : La baleine bleue », Toronto, Ontario

Scouts Canada, programmes sur l’environnement et les parcs, Ottawa, Ontario

Parcs Wesley Clover, zone récréative de plein air, Ottawa, Ontario

Entreprises (petites et moyennes)

Baka Communications Inc., solutions d’affaires sans fil et durables, Etobicoke, Ontario

Fresh City, agriculture urbaine et durable, Toronto, Ontario

Greenbug Energy Inc., conception et fabrication de systèmes hydrauliques, Delhi, Ontario

Helping Nature Heal, Inc., aménagement paysager écologique, Bridgewater, Nouvelle-Écosse

Ungalli Clothing Co., mode écologique, Thunder Bay, Ontario

Entreprises (grandes)

Coca-Cola Canada, réhabilitation d’habitats aquatiques, Toronto, Ontario

Samsung Electronics Canada Inc., défi « Solve for Tomorrow », Toronto, Ontario

Scotts Canada Ltd., projets de jardins communautaires, Mississauga, Ontario

Sherritt International, gestion durable des ressources, Toronto, Ontario

Un mot sur le Musée canadien de la nature

Le Musée canadien de la nature est le musée national de sciences et d’histoire naturelles du Canada. Il a vocation à transmettre des idées fondées sur des faits, à procurer des expériences instructives et à favoriser une relation enrichissante avec la nature d’aujourd’hui, d’hier et de demain. Le Musée accomplit sa mission grâce à ses recherches scientifiques, ses collections de plus de 10,5 millions de spécimens, ses programmes éducatifs, ses expositions permanentes et itinérantes et son dynamique site Web nature.ca.

Renseignements pour les médias

Dan Smythe

Agent principal des relations avec les médias

Musée canadien de la nature

613.566.4781; 1.800.263.4433

dsmythe@mus-nature.ca

John Swettenham

Directeur, Marketing et Relations avec les médias

Musée canadien de la nature

613.566.4249; 1.800.263.4433

jswettenham@mus-nature.ca