Le Royal Flying Doctor Service (RFDS) d’Australie a recours à la solution de pronostics FAST(MC) de Pratt & Whitney Canada pour optimiser ses opérations aériennes

LAS VEGAS, NEVADA–(Marketwired – 9 oct. 2017) - Le chapitre sud-est du célèbre service australien de « docteurs volants » (Royal Flying Doctor Service South Eastern ou RFDS-SE) adopte la solution de pronostics FASTMC de Pratt & Whitney Canada (P&WC), laquelle permet l’acquisition, le stockage et la transmission des données de vol. Cette solution contribuera à l’optimisation des activités aéromédicales de l’organisation, à la réduction des coûts d’exploitation et à l’augmentation de la disponibilité technique de sa flotte d’appareils Beechcraft King Air propulsés par des moteurs PT6A. Elle générera aussi des gains d’efficacité grâce à la maintenance prédictive et préventive. P&WC est une filiale d’United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

« La solution de gestion de l’état moteur FAST est idéale pour le RFDS, client de longue date de P&WC qui continue de progresser dans l’utilisation des technologies numériques pour remplir sa mission de sauvetage de vies tout en maximisant ses opérations aériennes, indique Tim Swail, vice-président, Programmes clients, P&WC. Nous sommes déterminés à proposer des services personnalisés qui s’appuient sur les données et qui génèrent pour les clients une plus grande disponibilité de l’appareil et du moteur, des réductions de coûts et des environnements de maintenance optimisés. »

La solution FAST, qui s’inscrit dans la volonté de P&WC d’étendre la gamme de ses services numériques pour moteurs, permet d’améliorer la « connectivité » du moteur et de l’appareil grâce à sa capacité à fournir un portrait de la situation (état, utilisation et tendances du moteur). FAST permet donc de recueillir, d’analyser et de transmettre par liaison sans fil l’ensemble des données de vol après chaque mission pour plus de 2000 modèles de moteurs P&WC.

En avril 2015, trois des appareils du RFDS-SE ont été dotés de la technologie FAST pour servir d’échantillons à la certification des appareils Beechcraft King Air. Depuis l’obtention de la certification finale en mai 2017, trois appareils supplémentaires ont été équipés de ce système, et il est prévu que plusieurs autres installations soient réalisées en 2018.

« Grâce à la solution FAST, nous comprenons mieux l’utilisation de notre flotte, ce que nous devons faire pour être plus efficaces et offrir une expérience probante aux patients de l’Outback australien, soutient David Charlton, directeur général, Aviation et Développement stratégique du chapitre sud-est de RFDS. Notre collaboration avec P&WC concernant le système FAST nous permet de demeurer à l’avant-plan de la sécurité et de l’innovation dans le secteur aéromédical de la région Asie-Pacifique. »

La solution FAST de P&WC est offerte sur de nombreuses plateformes d’appareils pour l’aviation générale et d’affaires, le transport régional et les hélicoptères. En plus du relevé des tendances vibratoires de l’hélice pour les clients de l’aviation régionale, d’autres améliorations technologiques ont récemment été intégrées au système FAST, notamment la détection à bord des événements et la notification de l’équipage, la comptabilisation des cycles de fatigue thermique des aubes de turbine, ainsi que les vérifications automatiques de la puissance du moteur pour les exploitants d’hélicoptères.

100 000 raisons de se dépasser

P&WC a franchi un jalon important en 2017 avec la production de son 100 000e moteur en avril, ce qui illustre sa longévité et son leadership dans l’industrie aéronautique mondiale. P&WC soulignera ce haut fait tout au long de l’année en mettant en valeur sa gamme de produits, ses employés dédiés et tous ses clients fidèles qui, ensemble, ont participé aux nombreuses réalisations de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd’hui un leader mondial de l’aérospatiale, qui façonne l’avenir de l’aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société d’United Technologies Corporation.

United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l’aérospatiale.

