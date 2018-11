Le Tout-Mtl propulse l’entrepreneuriat lors de la soirée-bénéfice du Montréal inc.

CBJ Newsmakers

Le Prix Montréal inc. décerné à Intelligence Industrielle et le Prix de la mairesse remis à Samer Saab d’Explorance

MONTRÉAL, 19 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Placée sous la présidence d’honneur de Peter Simons, la Soirée mtl inc., événement-bénéfice de Montréal inc., présentée par Desjardins Entreprises a réuni la communauté d’affaires montréalaise pour célébrer l’entrepreneuriat jeudi dernier au Marché Bonsecours. Le Prix Montréal inc. a été décerné à Martin Landry, Intelligence Industrielle et le Prix de la mairesse a été remis à Samer Saab d’Explorance.

Peter Simons a présenté La Fabrique 1840 lancée cet automne par la Maison Simons pour soutenir les designers et les artisans canadiens. Pour reconnaître ce grand entrepreneur, les invités ont permis à plus de 70 jeunes entrepreneurs lauréats Montréal inc. du secteur du commerce de détail et en ligne de participer à la Soirée et de créer de nouvelles connexions avec la communauté d’affaires.

« Montréal inc., c’est une communauté d’affaires engagée, une centaine de donateurs fidèles, plus de 450 coachs bénévoles impliqués, une permanence et un conseil d’administration actifs, qui contribuent de manière concrète à l’essor des jeunes entrepreneurs » a déclaré Lucien Bouchard, président du conseil d’administration de la Fondation Montréal inc.

Prix Montréal inc. 2018

Le Prix Montréal inc. a été remis à Martin Landry, Intelligence Industrielle, par madame Marie-Claude Boisvert, première vice-présidente Services aux entreprises, Mouvement Desjardins, notre partenaire principal de la soirée, qui a déclaré : « Desjardins est heureux de s’associer à la Fondation Montréal inc., un modèle unique et reconnue pour stimuler les occasions d’affaires au bénéfices de nos jeunes qui choisissent l’entrepreneuriat. Les accompagner dans la réalisation de leurs rêves, voilà ce qui nous motive au quotidien ».

Ce sont plus de 400 invités de la communauté d’affaires montréalaise qui ont voté sur place pour le gagnant du Prix Montréal inc., présenté par Desjardins Entreprises. Le Prix met en lumière les jeunes entrepreneurs s’étant le plus illustrés parmi les nouveaux lauréats de la Fondation Montréal inc. au cours des 12 derniers mois. Les 3 finalistes se partagent de nombreuses récompenses dont des banques d’heures ou des services offerts par : BCF, Cabinet de relations publiques NATIONAL, École d’Entrepreneurship de Beauce, KPMG et La Factry.

Les deux autres entreprises en lice étaient Stay 22 et Eugeria.

Prix de la mairesse 2018

Monsieur Lucien Bouchard, accompagné de madame Valérie Plante – par voie de vidéo car à l’extérieur du pays – ont remis le Prix de la mairesse à Samer Saab, fondateur d’Explorance. Le Prix de la mairesse vise à souligner l’apport exceptionnel d’un bénévole de Montréal inc. et à reconnaître son implication soutenue depuis plusieurs années.

Merci aux entreprises qui ont contribué à la Soirée Montréal inc. :

Les fonds récoltés lors de la Soirée Montréal inc. seront investis sous forme de bourses et d’accompagnement auprès de jeunes entrepreneurs montréalais.

Table Premium: Québecor Média

Les tables Montréal inc. : Banque de développement du Canada | Banque Nationale | BCF Avocats d’affaires | Bell Média | BMO Groupe financier | Caisse de dépôt et de placement du Québec | Davies Ward Phillips & Vineberg | Deloitte | Desjardins | Financière Banque Nationale | Fonds de solidarité FTQ | Gestion immobilière Luc Maurice | Groupe Park Avenue | HEC Montréal | La Maison Simons | Lemay Michaud | Manuvie | McCarthy Tétrault | Pomerleau | Walter Capital

À propos de la Fondation Montréal inc.

La Fondation Montréal inc. propulse vers le succès les jeunes entrepreneurs montréalais les plus prometteurs, par des bourses, l’accès à un réseau d’affaires de haut niveau et l’expertise de gens d’affaires bénévoles chevronnés. La Fondation Montréal inc. remet annuellement plus de 700 000$ en bourses, sans prise de participation, offre aux jeunes entrepreneurs des services à la carte flexibles et personnalisés et leur ouvre les portes du Montréal inc. grâce à son vaste réseau de 450 bénévoles d’affaires. Organisme de bienfaisance elle est financée à 80% par le secteur privé et a contribué depuis 1996 à la création de plus de 1 000 entreprises.

Source : Fondation Montréal inc.

Valérie Danger – Directrice des communications – Tél. 514 872-5768 – vdanger@montrealinc.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/73da4e4b-af92-4ad2-9edb-856073a4c612