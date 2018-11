L’Empire Vie lance Protection vie garantie, son assurance vie à établissement garanti

CBJ Newsmakers

KINGSTON, Ontario, 20 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) (TSX : EML.PR.A) annonce le lancement de Protection vie garantie, son nouveau produit d’assurance vie à établissement garanti. Protection vie garantie offre une protection viagère garantie et ne comporte aucune question sur l’état de santé ou le mode de vie.

« L’assurance vie à établissement garanti est une option attrayante pour un certain nombre de segments clés de consommateurs du marché canadien, explique Mike Stocks, vice-président et chef du marketing, Marchés individuels. Nous savons que Protection vie garantie présentera un attrait pour les consommateurs cherchant à couvrir leurs derniers frais, mais qui se sont vu refuser une protection par le passé. Nous croyons qu’elle intéressera également les clients qui privilégient la commodité et la rapidité. »

Contrairement à de nombreux produits d’assurance vie garantie offerts au Canada, Protection vie garantie de l’Empire Vie fournit une protection allant jusqu’à 50 000 $ (selon l’âge). Elle offre également des caractéristiques habituellement associées aux produits nécessitant un processus complet d’appréciation des risques, comme les valeurs de rachat, les valeurs libérées réduites et les primes nivelées garanties.

« Nos clients et nos conseillers s’attendent à ce que nous offrions des services simples, rapides et faciles, affirme M. Stocks. Protection vie garantie sera un atout majeur qui nous aidera à répondre à ces attentes. Que ce soit en ligne ou au moyen d’une proposition simple, obtenir une protection importante est plus simple, rapide et facile que jamais. »

L’Empire Vie, une filiale d’E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Elle offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d’assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Notre mission est d’aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l’assurance individuelle et l’assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu’ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 septembre 2018, le total des actifs sous gestion de l’Empire Vie s’élevait à 17,2 milliards de dollars. Suivez l’Empire Vie sur Twitter avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

