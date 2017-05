Les actionnaires de Fortis Inc. approuvent l’élection des administrateurs, la nomination de l’auditeur, la résolution sur la rémunération…

ST. JOHN’S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR–(Marketwired – 5 mai 2017) - Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS) (NYSE:FTS) a annoncé les résultats des votes tenus lors de l’assemblée annuelle et extraordinaire de ses actionnaires, qui a eu lieu aujourd’hui à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). Les actionnaires ont voté en faveur de tous les points à l’ordre du jour, soit l’élection des candidats aux postes d’administrateurs, la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeur de la Société, la résolution consultative sur l’approche de la Société à l’égard de la rémunération de la haute direction et la modification du régime d’achat d’actions à l’intention des employés de 2012 modifié et refondu (le « RAAE »).

Élection des administrateurs



Les actionnaires de Fortis ont élu les 12 candidats suivants comme administrateurs de la Société. Ils siégeront au conseil jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à l’élection ou à la nomination de leurs successeurs.

Candidats élus En faveur Abstentions Tracey C. Ball 220 056 497 99,76 % 524 238 0,24 % Pierre J. Blouin 219 869 079 99,68 % 712 656 0,32 % Lawrence T. Borgard 219 879 336 99,68 % 702 399 0,32 % Maura J. Clark 219 953 361 99,72 % 622 473 0,28 % Margarita K. Dilley 219 963 581 99,72 % 618 154 0,28 % Ida J. Goodreau 219 606 524 99,56 % 973 211 0,44 % Douglas J. Haughey 217 619 716 98,66 % 2 962 018 1,34 % R. Harry McWatters 219 874 123 99,68 % 707 611 0,32 % Ronald D. Munkley 219 915 817 99,70 % 665 918 0,30 % Barry V. Perry 220 024 595 99,75 % 556 967 0,25 % Joseph L. Welch 220 026 494 99,75 % 555 241 0,25 % Jo Mark Zurel 219 983 199 99,73 % 598 536 0,27 %

« Je suis très heureux d’accueillir deux nouveaux membres au conseil, se réjouit Doug Haughey, président du conseil d’administration de Fortis. Lawrence Borgard et Joseph Welch apportent tous deux une vaste expérience dans le secteur de l’énergie américain. Joe est président du conseil d’administration d’ITC Holdings Corp., et en était le président et directeur général avant son acquisition par Fortis. Larry occupait le poste de président et chef des opérations d’Integrys Energy Group, une société de portefeuille diversifiée du secteur de l’énergie qui a récemment été acquise par une autre société privée de services publics. Joe et Larry sauront ajouter profondeur et expertise à la table de notre conseil d’administration. »

Changement de l’auditeur



Les actionnaires de la Société ont approuvé la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeur de la Société jusqu’à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Le conseil d’administration a choisi de recommander Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. aux actionnaires à l’issue d’un processus global de soumission mené au début de 2017.

En faveur Abstentions 234 021 142 99,52 % 1 140 490 0,48 %

Vote sur la rémunération

Les actionnaires se sont prononcés en faveur de la résolution consultative non contraignante sur l’approche de la Société à l’égard de la rémunération de la haute direction lors de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires. Le conseil d’administration de Fortis tiendra compte des résultats du vote lorsqu’il se penchera sur les politiques, les pratiques et les décisions futures concernant la rémunération et évaluera s’il y a lieu d’augmenter la participation des actionnaires aux décisions concernant la rémunération et les questions connexes.

En faveur Opposition 215 099 286 97,51 % 5 482 448 2,49 %

Régime d’achat d’actions à l’intention des employés

Les actionnaires de Fortis ont aussi voté en faveur de la modification proposée au RAAE. Ils ont approuvé une modification visant à ajouter 2 000 000 d’actions ordinaires au bassin d’actions réservées aux termes du RAAE. Le RAAE donne aux employés à temps plein et à temps partiel, y compris les membres de la haute direction, une façon pratique de devenir des actionnaires de Fortis et d’accumuler leur propriété de titres de participation. Il s’agit également d’un moyen efficace d’attirer, de fidéliser et de motiver les employés.

En faveur Opposition 218 886 748 99,23 % 1 694 986 0,77 %

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un actif d’environ 48 milliards de dollars canadiens. Ses 8 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.