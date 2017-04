Les gouvernements fédéral et provincial s’associent à Habitat pour l’humanité à Duck Lake

DUCK LAKE, SASKATCHEWAN–(Marketwired – 21 avril 2017) - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan demeurent déterminés à investir considérablement pour améliorer le logement dans l’ensemble de la province et pour renforcer les collectivités canadiennes.

L’honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, ainsi que Delbert Kirsch, député provincial de Batoche, au nom de l’honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, ont souligné aujourd’hui l’ouverture de deux maisons d’Habitat pour l’humanité dans la collectivité de Duck Lake.

Cet investissement aidera Habitat pour l’humanité à rendre les logements plus abordables et contribuera à améliorer la qualité de la vie des familles de la Saskatchewan.

Faits en bref :

Rue, est un bungalow surélevé de quatre chambres, d’une superficie d’environ 1 000 pieds carrés (93 mètres carrés), avec un sous-sol aménagé. Le gouvernement du Canada, par l’entremise de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que le gouvernement de la Saskatchewan, par l’intermédiaire de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), ont versé conjointement près de 56 000 $ pour la construction de la maison aux termes de l’Entente concernant l’Investissement dans le logement abordable (IDLA) 2014-2019 et de la Majoration de l’affectation du Fonds consacré à l’infrastructure sociale (FIS) 2016-2018 subséquente. CORCAN, un organisme de service spécial du Service correctionnel Canada (SCC), a participé à la construction. Le SCC aide les détenus du Pavillon de ressourcement Willow Cree à acquérir les compétences nécessaires pour construire des maisons. Habitat pour l’humanité fournit les matériaux de construction.

Rue Ouest, a obtenu un financement provincial de 65 000 $ par l’entremise de la SHC. Il s’agit d’une maison de plain-pied de trois chambres d’une superficie d’environ 1 200 pieds carrés (111 mètres carrés), sans sous-sol. CORCAN, Habitat pour l’humanité et la Prairie Spirit School Division se sont associés pour recruter et former des étudiants dans différents corps de métiers de la construction lors de la rénovation de cette maison. Depuis 2009, la Province a versé 7,85 millions de dollars aux sections d’Habitat pour l’humanité dans la province à l’intention de familles à revenu faible ou modeste dans les 13 collectivités de Duck Lake, Fort Qu’Appelle, Humboldt, Lloydminster, Melfort, Moose Jaw, Nipawin, Battleford (région), Prince Albert, Regina, Saskatoon, Weyburn et Yorkton. L’ajout d’un investissement de 1 million de dollars au titre du FIS porte le financement total accordé aux sections d’Habitat pour l’humanité de la province à 8,85 millions de dollars.

Le modèle novateur d’intervention d’Habitat pour l’humanité offre aux familles la chance de stabiliser leurs conditions de logement et d’atteindre leur objectif d’accession à la propriété. Chaque famille partenaire sélectionnée par Habitat pour l’humanité consacre 500 heures à la construction de sa maison ou d’autres logements d’Habitat. Pour en savoir plus sur Habitat pour l’humanité et ses réalisations en Saskatchewan, consultez le site www.habitat.ca.

Citations :

« Notre gouvernement s’engage à travailler en partenariat avec des organismes tels qu’Habitat pour l’humanité afin de construire les logements sûrs, convenables et abordables qui sont nécessaires à la création de collectivités saines et durables. Les sommes investies dans ces nouvelles maisons feront toute la différence dans la vie des familles concernées, un endroit qu’elles pourront fièrement appeler leur chez-soi. »

- L’honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Nous sommes heureux de collaborer avec deux partenaires précieux, le gouvernement du Canada et Habitat pour l’humanité, dans le but d’appuyer les familles de la Saskatchewan qui éprouvent les besoins les plus pressants en matière de logement. En travaillant ensemble, nous pouvons aider un plus grand nombre de familles à devenir plus solides, stables et autonomes en commençant par leur offrir un logement sûr, stable et abordable. Notre objectif est de maintenir la vigueur de la Saskatchewan, et un logement de qualité constitue l’un des principaux piliers de cette vision. »

- Delbert Kirsch, député provincial de Batoche, au nom de l’honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Il est inspirant de voir autant d’organisations et de personnes collaborer afin de rendre l’accession à la propriété possible pour les deux familles qui obtiennent une maison aujourd’hui. En leur offrant ces maisons, nous les aidons à briser le cycle de la pauvreté. Grâce au soutien que nous avons reçu de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, de la Saskatchewan Housing Corporation, de la Ville de Duck Lake, du Service correctionnel Canada, de la Stobart Community School et de tous les donateurs et entrepreneurs privés qui ont apporté leur contribution, nous avons été en mesure de construire deux maisons de qualité dont les familles pourront jouir pendant des années à venir. »

– John van Leeuwen, directeur général d’Habitat pour l’humanité – Prince Albert

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth: Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d’habitants d’ici 2020. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d’une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 727 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 15 300 logements dans l’ensemble de la province.

