Les Prix distinction du RQRA récompensent trois résidences pour aînés ainsi qu’un entrepreneur visionnaire

MONTRÉAL, 16 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Trois résidences pour aînés et un entrepreneur visionnaire ont reçu hier soir, 15 novembre, la reconnaissance de leurs pairs au cours d’une soirée de gala tenue dans le cadre du congrès annuel du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA). Les noms des lauréats ont été dévoilés devant plus de 400 convives au Fairmont Le Manoir Richelieu.

Il s’agissait de la 6e présentation des Prix distinction du RQRA, récompenses qui soulignent la contribution exceptionnelle de résidences pour aînés à l’amélioration de la qualité de vie de leurs résidents.

Des initiatives intergénérationnelles primées

Lauréate de la catégorie des 100 unités locatives et plus, La Roseraie, une résidence de Québec intégrée à Sélection Retraite, s’est distinguée pour son projet de partage intergénérationnel organisé en partenariat avec le Collège Mérici de Québec. Cette initiative a permis à deux étudiants en éducation spécialisée d’élire domicile à la résidence pendant l’année scolaire en échange d’heures de bénévolat et de temps passé auprès des résidents. Ces occasions d’échange et de partage ont permis d’ensoleiller la vie des aînés de cette résidence et de contribuer à leur bien-être.

Lauréat dans la catégorie des 99 unités locatives et moins, le Pavillon Leduc, rattaché aux Résidences Distinction de Granby, s’est pour sa part illustré grâce à son initiative « Ensemble vers la bientraitance ». Ce projet a permis à des résidents et à des élèves de 5e année de tisser des liens en échangeant sur des thèmes liés à la bientraitance et aux moyens d’éliminer les préjugés et l’âgisme. Ces activités ont apporté beaucoup de bonheur et de fierté aux aînés participants, créant chez eux un sentiment de valorisation leur permettant de briser leur solitude.

Coup de cœur et mention spéciale

Récipiendaire du prix Coup de cœur 2018, la résidence Chartwell Seigneuries du Carrefour de Sherbrooke a conquis le cœur du jury grâce à son projet « Mission contagion! ». Ce dernier visait à favoriser l’intégration toute en douceur d’un nouveau résident sourd. Pour ce faire, des employés et des résidents ont suivi des cours de langue des signes. Ce projet rassembleur a ainsi permis aux participants de créer à la fois de nouveaux liens d’amitié, d’être sensibilisés à une autre réalité et de faire des apprentissages.

Entrepreneur visionnaire, Luc Maurice est l’heureux récipiendaire du Prix Mention spéciale du CA. Le lauréat a fondé Le Groupe Maurice, une entreprise qui a révolutionné l’industrie des résidences pour retraités de la province et qui a permis d’offrir une perspective d’avenir inspirante aux aînés. Plaçant l’humain au cœur de ses actions, Luc Maurice a en effet mis son énergie et son dévouement à la création de milieux de vie avant-gardistes qui sont à la hauteur des aspirations des aînés d’aujourd’hui et de demain.

« Les Prix distinction rendent hommage à ce qui se fait de plus beau dans les résidences privées pour aînés, a expliqué Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA. Ils soulignent la contribution remarquable de gens de cœur qui chaque jour s’affairent à offrir la meilleure qualité de vie qui soit à leurs résidents », a-t-il ajouté.

>> Détails sur ces récompenses

À propos du RQRA

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences pour aînés. Il rassemble 750 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences qui possèdent plus de 88 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d’assistance et des soins à ceux qui sont en perte d’autonomie.

Source : RQRA Information : Marie-Claude Dion, responsable de communications 514 526-3777, poste 240 Cell. : 514 402-2877 mcdion@rqra.qc.ca Twitter : @RQRAqc

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98604f66-9722-4c16-b73e-c7e69c9b1514