Les Services Financiers Volkswagen AG annoncé l’acquisition de PayByPhone

VANCOUVER, BC and BRAUNSCHWEIG, GERMANY–(Marketwired – 28 décembre 2016) – Les Services financiers Volkswagen AG et PayByPhone ont annoncé aujourd’hui l’acquisition de PayByPhone, leader mondial de payement mobile de place de stationnement, par la division des services financiers du Groupe Volkswagen. Cette transaction positionne les Services financiers de Volkswagen AG comme leader incontestable des solutions mobiles de paiement dans le secteur du stationnement, tout en fournissant à PayByPhone une base solide pour la poursuite de son développement global et de l’innovation continue.

Au moment où les consommateurs recherchent de plus en plus des solutions mobiles conviviales dans leur vie quotidienne, l’acquisition de PayByPhone envoie un signal fort de la croissance du marché des solutions mobiles de paiement. La technologie de PayByPhone, qui représente la façon la plus rapide de payer une place de stationnement, sera bientôt disponible pour des millions de conducteurs supplémentaires à travers le monde. En 2016, PayByPhone a déjà traité des transactions pour une valeur de 250$ millions et gagne environ 7 000 utilisateurs supplémentaires par jour, qui s’ajoutent à la clientèle de plus de 12,5 millions d’utilisateurs déjà enregistrés.

“Cette transaction constitue une occasion inestimable pour PayByPhone de propulser notre technologie mobile de paiement sur de nouveaux marchés et d’en explorer de nouveaux usages. L’utilisation du paiement mobile a explosé récemment, et nous anticipons une croissance de nos activités grâce à cette transaction”, soutient Kush Parikh, chef de la direction de PayByPhone. “Les Services financiers de Volkswagen AG démontrent une vision novatrice en s’ajustant au mode de vie de ses clients, et c’est un honneur pour nous de participer à cette vision “.

L’acquisition de PayByPhone permet aux Services financiers de Volkswagen AG faire sa marque sur le marché des solutions de paiement mobile, et positionne l’organisation auprès du Groupe Volkswagen comme fournisseur central de service de stationnement. Les Services financiers Volkswagen AG avait déjà acquis 92% des parts de Sunhill Technologies GmbH, le leader allemand des solutions mobiles de stationnement à travers 90 villes allemandes.

“Avec l’acquisition de PayByPhone, nous sommes dorénavant le premier fournisseur de traitement et de paiement mobile de stationnement. Prochainement, nous regrouperons ce savoir-faire relatif au stationnement dans une sphère d’activité distincte”, soutient Dr. Christian Dalheim, membre du conseil de direction et responsable des ventes et du marketing chez les Services financiers de Volkswagen AG.

Les opérations courantes de PayByPhone ne seront pas touchées par cette transaction. Dans un avenir rapproché, à mesure que progressera l’intégration de PayByPhone aux Services financiers Volkswagen AG, les clients actuels peuvent s’attendre à un meilleur service, des produits diversifiés et à une application comportant des fonctionnalités améliorées. L’application PayByPhone est disponible en version iOS, Androïde, et sur toutes les autres plateformes mobiles via Internet. Les conducteurs provenant des quatre coins du monde peuvent télécharger l’application iOS ou Androïde ici.

Les termes de l’accord n’ont pas été rendus publics.

A propos de PAYBYPHONE

PayByPhone est l’une des compagnies de paiement mobile dans le monde qui connaît la plus forte croissance, traitant des transactions d’une valeur de plus de 250$ millions. Grâce aux applications de son site mobile, des smartphones et des smartwatch, PayByPhone aide des millions de consommateurs à payer une place de stationnement de façon conviviale et sécuritaire sans devoir s’astreindre à attendre, à conserver de la monnaie sur soi ou à risquer des contraventions coûteuses. L’enregistrement rapide permet d’ajouter du temps de stationnement n’importe quand, de n’importe où.

Parmi les systèmes les plus vastes et des plus complexes de stationnement qui utilisent la technologie PayByPhone, nous comptons San Francisco (30 000 espaces), Massachusetts Bay Transportation Autorité à Boston (25 000 espaces), Seattle (12 000 espaces), Londres (40 000 espaces) et Paris (155 000 espaces).

A propos de VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Les Services financiers Volkswagen sont une division d’affaires du groupe d’entreprises Volkswagen AG, qui comprend les Services financiers Volkswagen AG avec ses entreprises associées et les compagnies de financement aux États-Unis, au Canada, en Argentine et en Espagne qui appartiennent directement ou indirectement à Volkswagen AG, à l’exception des services financiers des marques Scania et Porsche et le holding Porsche Salzburg. Le domaine d’affaires principal comprend le financement des détaillants et de la clientèle, les locations, les transactions bancaires et d’assurance, la gestion de flotte de véhicules et l’offre de mobilité. Les Services financiers Volkswagen emploient 15 182 personnes à travers le monde, dont 6 513 en Allemagne seulement. Les Services financiers Volkswagen détiennent des avoirs d’une valeur de 157,9 milliards, un chiffre d’affaires de 1,9 milliard ainsi qu’un portfolio de contrats d’une valeur d’environ 16,6 millions (au 31 décembre 2015).