Les véhicules Bombardier INNOVIA Metro 300 entrent en service à Kuala Lumpur

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail et son partenaire Hartasuma ont annoncé aujourd’hui la mise en service des plus récentes rames INNOVIA Metro 300 dans la région Asie-Pacifique. Un nouveau train est en exploitation sur la ligne de système léger sur rail Kelana Jaya récemment prolongée et permettra aux passagers de profiter de déplacements confortables, rapides et écologiques à Kuala Lumpur, la dynamique métropole de la Malaisie.

« Ce nouveau train INNOVIA Metro 300 est le premier d’une série de 14 commandés par Prasarana en vue d’élargir le parc de véhicules sur la ligne Kelana Jaya. Une fois tous les trains livrés, le réseau ferroviaire verra sa capacité augmentée de 30 %, a dit Jayaram Naidu, chef, Ventes et marketing, Asie du Sud-Est, Bombardier Transport. L’interconnexion des réseaux de transport public dans la ville de Kuala Lumpur s’en trouvera grandement améliorée et elle s’effectue en conformité avec la vision du gouvernement qui s’emploie à créer un système de transport collectif, urbain, à haute vitesse et bien intégré. La plateforme Bombardier INNOVIA Metro 300 s’appuie sur une impeccable feuille de route au chapitre de la sécurité, de la fiabilité du service et des faibles coûts d’exploitation. C’est une solution moderne qui convient parfaitement aux réseaux de transport urbains en Asie. »

Ces véhicules sans conducteur sont dotés de la plus récente technologie de propulsion à induction linéaire qui permet de négocier des courbes au rayon plus faible, émet un niveau de bruit réduit, et qui diminue grandement l’usure des roues et des rails. Ils consomment peu de carburant grâce à des caisses d’aluminium léger associées à un système de propulsion à induction linéaire et à un dispositif de freinage régénératif extrêmement efficace qui permet de réutiliser l’énergie libérée lors du freinage.

Tous les véhicules INNOVIA Metro 300 sont pourvus de systèmes de caméras embarqués, d’écrans d’infodivertissement ACL et de cartes des trajets dynamiques fournissant des renseignements actualisés aux passagers. Les rames de quatre voitures ont des passerelles d’intercirculation et de larges couloirs qui facilitent le déplacement des voyageurs dans le train.

Bombardier conserve son approche innovante des systèmes de transport de moyenne capacité, qui sont utilisés par 150 millions de passagers par an dans des villes dynamiques et tournées vers l’avenir. Très présente en Asie, Bombardier a aussi des contrats pour la fourniture de véhicules INNOVIA Metro 300 destinés au système SkyTrain de Vancouver, au Canada, et à la ligne Orange du métro de Riyad au Royaume d’Arabie saoudite.

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l’industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu’entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l’environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 39 400 personnes.

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d’avions et de trains. Regardant vers l’avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d’un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l’une des entreprises composant l’indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, nos revenus ont été de 18,2 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

