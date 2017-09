Lifesize double sa base de clients grâce à sa démarche d’innovation continue

PARIS, FRANCE et AUSTIN, TX–(Marketwired – 14 septembre 2017) – Lifesize®, innovateur mondial en matière de technologie de visioconférence, enregistre une croissance spectaculaire depuis l’an dernier, notamment un accroissement de 110% de sa base de clients à ce jour grâce à ses innovations constantes. L’engagement de la société à innover sans relâche et à être toujours à l’écoute des clients se concrétise parfaitement dans la nouvelle application Lifesize. Cette nouvelle version de la plateforme de collaboration basée dans le cloud – lancée aujourd’hui à l’issue des résultats concluants et complets du programme bêta – offre une solution exceptionnelle d’audioconférence, de visioconférence et de conférence web haute définition.

Outre la croissance nette de clients, Lifesize a bénéficié d’une augmentation du nombre d’utilisateurs et de systèmes pour salles de réunions connectés chez les clients déjà fidèles. Plus précisément, le nombre d’utilisateurs actifs des comptes entreprises de Lifesize, qui souscrivent aux abonnements les plus complets, a augmenté de près de 50% l’an dernier. Dans ce même temps, les clients ont ajouté en moyenne 76% de systèmes connectés supplémentaires à leurs comptes, démontrant ainsi l’importance d’une salle de collaboration et de réunion pour une culture d’entreprise axée sur la collaboration et la productivité.

” La croissance considérable et les innovations exceptionnelles de Lifesize nous permettent de mieux répondre aux besoins de nos clients afin qu’ils puissent collaborer et échanger chaque jour, au sein de l’entreprise et avec l’extérieur, de manière sécurisée, fiable et simple ” affirme Craig Malloy, PDG de Lifesize. ” Notre réussite remarquable, dont atteste le doublement de notre base de clients et la croissance exceptionnelle de chaque compte client depuis l’an dernier, confirme notre approche selon laquelle les clients ont besoin d’une plateforme collaborative basée sur le cloud et de systèmes de salles de réunion connectées à l’intégration homogène. Dans notre quête de l’innovation, la nouvelle version de l’application Lifesize marque une étape importante dans la croissance de notre entreprise, de nos clients et de partenaires, offrant une expérience de la collaboration réellement simple, que les collaborateurs soient au bureau, à la maison ou en salle de réunion “.

Collaborer en toute simplicité

La nouvelle application privilégie une approche intuitive et simple et comprend désormais une nouvelle interface utilisateur (IU), des fonctions comme la recherche intelligente de correspondances et l’appel d’un simple clic afin de rendre la communication et la collaboration plus faciles, plus intelligentes et plus flexibles.

” Avec 10 bureaux à travers les Etats-Unis et un en Inde, la collaboration vidéo est indispensable à la communication de nos équipes internes afin que nous soyons en mesure de concevoir et de fournir une technologie innovante à nos clients “, affirme Michael Rinken, Directeur technologique de Mazzetti, leader du marché dans le domaine de l’ingénierie et de la technologie. ” L’offre Lifesize est une nécessité pour nous et la nouvelle application nous permet de collaborer encore plus efficacement. Nous avons testé l’application pendant le programme bêta et avons constaté, à notre grande satisfaction, que le produit final tenait compte de nos commentaires. Grâce à une interface utilisateur uniforme sur le poste de travail et le web et aux nouvelles fonctions comme les contrôles du modérateur qui permettent de mettre en sourdine certains participants, l’utilisateur bénéficie d’une expérience de l’application ne nécessitant aucun effort. L’objectif est vraiment atteint pour nos utilisateurs finaux ainsi que pour le personnel informatique “.

Innovation constante, croissance régulière

Parallèlement à cette nouvelle application, Lifesize a mis au point des produits innovants et a fourni à ses clients des services d’assistance ambitieux, qui ont stimulé la croissance de 50% du nombre d’utilisateurs actifs parmi les comptes entreprises de Lifesize et l’augmentation de 76% du nombre de systèmes connectés par client. Produits innovants lancés par Lifesize depuis l’an dernier :

Lifesize Icon 450 – Le système de caméra HD comprend une fonction de cadrage intelligent, qui a recours à l’intelligence artificielle pour faire en sorte que la caméra filme automatiquement chaque participant présent dans la salle de réunion. Il s’agit d’une solution compacte, facile à installer, qui permet des mises à jour automatiques en toute simplicité et peut être couplée au service Lifesize dans le cloud. Le système Icon 450 remporte un tel succès que ses ventes ont plus que doublé au cours des six derniers mois.

Lifesize Live Stream – Cette solution simple et sécurisée permet aux administrateurs informatiques d’exploiter un nombre illimité de salles de réunion virtuelles Lifesize afin de diffuser des événements en direct à 10 000 spectateurs et à 50 sites en visioconférence par événement.

Interopérabilité avec Skype® for Business* – Cette interopérabilité renforcée simplifie les audioconférences, visioconférences et conférences web, en faisant de Lifesize le seul fournisseur actuel de visioconférences en mode SaaS, qui permet aux utilisateurs de passer directement des appels entrants et sortants avec Skype for Business, qu’il s’agisse d’appels individuels et groupés.

Accord de niveau de service garanti financièrement – Lifesize garantit une disponibilité de 99,9% de son application Lifesize aux clients qui s’abonnent au service Extreme Support. Si Lifesize ne respecte pas cet engagement de disponibilité extrêmement élevée, les clients éligibles se voient attribuer un crédit de service.

Une solution connectée complète

” Lifesize a une proposition de valeur pour “mieux collaborer ensemble” que seul un petit nombre de fournisseurs de services de visioconférence dans le cloud peuvent proposer “, affirme Robert Arnold, analyste principal rattaché au cabinet de conseil Frost & Sullivan, dans un récent article consacré à l’évaluation du produit. ” En produisant et en prenant en charge ses propres terminaux logiciels et matériels, ses applications et son réseau de fournisseurs de service, Lifesize maîtrise mieux le contrôle de la qualité. La solution dispose de fonctions différenciées comme la numérotation directe à partir de l’annuaire, les réunions spéciales et planifiées, la remontée des appels pendant une session et un écosystème unique afin de standardiser les solutions de collaboration de bout en bout. Il lui permet également de prendre en charge les différents espaces et les différents types de réunions de l’environnement d’entreprise “.

A propos de la nouvelle application Lifesize

Les nouvelles fonctions principales de l’application Lifesize comprennent :

Une navigation intuitive :

Recherche globale avec correspondance intelligente : Recherche des contacts, des réunions et des systèmes de salles par la recherche globale, qui évite de devoir mémoriser le nom exact.

Recherche des contacts, des réunions et des systèmes de salles par la recherche globale, qui évite de devoir mémoriser le nom exact. Contacts récents et favoris : Une liste d’appels manqués récents ou des réunions suivies avec la possibilité de cliquer pour relancer instantanément et directement à partir de l’écran d’accueil. Les utilisateurs peuvent placer un contact, une réunion ou un système de salle dans les favoris afin d’y accéder rapidement à partir de l’écran d’accueil.

Une liste d’appels manqués récents ou des réunions suivies avec la possibilité de cliquer pour relancer instantanément et directement à partir de l’écran d’accueil. Les utilisateurs peuvent placer un contact, une réunion ou un système de salle dans les favoris afin d’y accéder rapidement à partir de l’écran d’accueil. Un répertoire amélioré : Une liste des contacts filtrable, par ordre alphabétique indiquant les personnes présentes et les favoris. Passer un appel audio ou vidéo ; converser ; planifier une réunion et cliquer sur un nom pour visualiser une carte de visite.

Flexibilité des réunions :

Planification aisée des réunions : Planification d’une réunion à partir de l’écran d’accueil, du chat, d’une réunion ou d’un système de réunion dans le répertoire. Envoi des invitations par e-mail, agenda, lien ou modèle.

Planification d’une réunion à partir de l’écran d’accueil, du chat, d’une réunion ou d’un système de réunion dans le répertoire. Envoi des invitations par e-mail, agenda, lien ou modèle. Lancement rapide d’un appel : Lancement d’un appel pour un contact, un système de salle ou une salle de réunion directement à partir du répertoire ou possibilité de composer tout simplement un numéro pour passer un appel.

Lancement d’un appel pour un contact, un système de salle ou une salle de réunion directement à partir du répertoire ou possibilité de composer tout simplement un numéro pour passer un appel. Contrôles du modérateur pendant la présentation : Le modérateur peut facilement mettre en sourdine un ou plusieurs participants et mettre fin à la conférence pour tous les participants ou ajouter des personnes en cours de réunion.

Initiation et mises à jour aisées :

Tutoriels intégrés à l’application : Une expérience d’initiation facilitée grâce à la démonstration de la version d’essai gratuite et tout au long de la nouvelle version utilisateur.

Une expérience d’initiation facilitée grâce à la démonstration de la version d’essai gratuite et tout au long de la nouvelle version utilisateur. Tutoriels intégrés à l’application : Les utilisateurs sont informés, dans l’application, des nouvelles versions et des guides de démarrage, et reçoivent des bannières sur les alertes du système et les nouvelles fonctions annoncées dans plusieurs langues.

Les utilisateurs sont informés, dans l’application, des nouvelles versions et des guides de démarrage, et reçoivent des bannières sur les alertes du système et les nouvelles fonctions annoncées dans plusieurs langues. Mises à jour automatiques : Les mises à jour de l’application sont automatiques et ne nécessitent pas l’assistance du service informatique pour intégrer les dernières fonctionnalités.

Informations supplémentaires

À propos de Lifesize

Chez Lifesize, nous comprenons l’avantage qu’il y a à relier les personnes pour créer un lieu de travail exceptionnel. Depuis plus de dix ans, Lifesize est au premier plan de la collaboration vidéo en réalisant des solutions de qualité conçues pour rapprocher les gens. Nous associons une expérience de visioconférence en mode cloud de qualité inégalée à des appareils primés, faciles à utiliser, conçus pour tout type de salle de conférence, afin que chacun puisse se connecter avec quiconque, en tout lieu. Ce mode de réunion est imbattable. Nos solutions de visioconférence sont conçues pour répondre aux besoins des grandes entreprises actuelles, mais restent parfaitement accessibles aux sociétés de toutes tailles. Pour de plus amples informations, consultez www.lifesize.com/fr ou suivez le compte Twitter de la société @LifesizeHD.

Lifesize et le logo Lifesize sont des marques, éventuellement déposées, de Lifesize, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

* L’interoperabilité a été développée à partir de standards ouverts.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/9/14/11G145484/Images/8-Home_Full_Screen_FR-5f17eafb5faa873b8c5155927be3c2e9.jpg

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/9/14/11G145484/Images/4_Lifesize-App_0917-779eddad6ed2a1cc9fc144010e3c6eec.jpg

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/9/14/11G145484/Images/5_Lifesize-Web-App-Mac_2-Contacts_Browser-faf076f026608782bc49f000c1320fb0.jpg

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/9/14/11G145484/Images/6_Lifesize-App-Mac_4-Screen_Share_13_Way_Full_Scre-999374f3500994039212c97246d8704d.jpg

Vidéo intégrée disponible: https://www.youtube.com/watch?v=s8pK24zh8VQ