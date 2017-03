Lifesize remporte le prestigieux trophée 2016 de la stratégie et de l’innovation décerné par Frost & Sullivan

AUSTIN, TX and LONDON, UNITED KINGDOM–(Marketwired – 15 mars 2017) – Lifesize®, acteur d’envergure mondiale spécialiste des technologies de visioconférence innovantes, annonce avoir remporté l’édition 2016 du prix Frost & Sullivan Competitive Strategy Innovation and Leadership Award décerné pour le marché de la visioconférence en Europe. Lifesize s’est distingué à l’issue d’une évaluation détaillée de fournisseurs, classés selon 10 critères axés sur la stratégie d’innovation et son impact sur la clientèle.

” Novateur de premier plan, Lifesize offre une expérience de visioconférence supérieure, tout utilisateur et site confondu, en faisant appel à différents terminaux et à un large éventail de plates-formes “, fait observer Vaishno Devi, analyste sectoriel chez Frost & Sullivan. ” Ces atouts, tant en termes de produits que de services, ont assis la réputation de Lifesize comme celle d’un prestataire fiable sur un marché des services de visioconférence ultra-concurrentiel. “

Lifesize a obtenu la note de 9,3 sur 10, la meilleure du marché. Les analystes de Frost & Sullivan ont loué l’initiative audacieuse dont cet acteur fait preuve en s’orientant vers une offre en mode cloud, ainsi que l’excellence de son exécution. Ils n’ont pas manqué de souligner que les développements technologiques et fonctionnalités produits hors pair de Lifesize, au même titre que ses stratégies d’hébergement et de déploiement, sont indissociables de son engagement de qualité, de fiabilité et de sécurisation de services.

Autre facteur de différenciation clé relevé par ces analystes : la passion que voue l’entreprise au service clients.

D’après le rapport, ” L’analyse indépendante du marché de la visioconférence menée par Frost & Sullivan établit clairement que Lifesize, en se cristallisant sur une offre de bout en bout englobant le développement de produits, l’allocation de services cloud et un solide réseau de partenariats, se retrouve en position de force par rapport à la concurrence. “

” Nous sommes fiers d’être reconnus par un acteur à la crédibilité et à l’influence aussi notoires. Ces résultats renforcent notre détermination à proposer des solutions matérielles et logicielles de visioconférence en mode cloud d’une qualité, d’une simplicité d’emploi et d’une valeur ajoutée inégalées. Le succès remporté en Europe à ce jour atteste de l’efficacité de notre stratégie, et nous comptons bien continuer à dominer le marché en généralisant l’adoption de la visioconférence dans le cloud “, précise Craig Malloy, CEO et fondateur de Lifesize.

Frost & Sullivan fait observer que la performance de Lifesize, qui montre la voie à suivre depuis 2014, est particulièrement remarquable au moment où le marché de la visioconférence se tourne vers un modèle en mode cloud. Le cabinet-conseil, qui prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,2 % pour ce marché entre 2014 et 2019, met en avant des capacités technologiques conjuguant ” une montée en capacité élastique et une souplesse d’intégration permettant d’associer à moindre coût une multitude de clients logiciels aux composants d’infrastructure et terminaux vidéo en place. “

” En reconnaissant les services cloud comme un modèle essentiel de diffusion et de consommation de services de visioconférence et en prenant des initiatives stratégiques visant à étoffer leurs fonctionnalités et scénarios d’utilisation, Lifesize excelle sur ce marché “, conclut le rapport.

Informations complémentaires

À propos de Lifesize

Chez Lifesize, nous comprenons l’avantage qu’il y a à relier les personnes pour créer un lieu de travail exceptionnel. Depuis plus de dix ans, Lifesize est au premier plan de la collaboration vidéo en réalisant des solutions de qualité conçues pour rapprocher les gens. Nous associons une expérience de visioconférence en mode cloud de qualité inégalée à des appareils primés, faciles à utiliser, conçus pour tout type de salle de conférence, afin que chacun puisse se connecter avec quiconque, en tout lieu. Ce mode de réunion est imbattable. Nos solutions de visioconférence sont conçues pour répondre aux besoins des grandes entreprises actuelles, mais restent parfaitement accessibles aux sociétés de toutes tailles. Pour de plus amples informations, consultez www.lifesize.com/fr ou suivez le compte Twitter de la société @LifesizeHD.

Lifesize et le logo Lifesize sont des marques, éventuellement déposées, de Lifesize, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/3/15/11G133125/Images/Lifesize-Award-Logo-940871173be5b47487708f1276c07a6b.jpg

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/3/15/11G133125/Images/Lifesize_All_Devices-74bfcf89a5cc96d7acedd3149df7f25c.jpg