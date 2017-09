Marquest Gestion d’Actifs Inc. annonce l’opération de liquidité du Marquest 2016-II Mining Super Flow-Through Limited Partnership

TORONTO, Sept. 12, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Marquest Gestion d’Actifs Inc. (Marquest), le gestionnaire du Marquest 2016-II Mining Super Flow-Through Limited Partnership (la société en commandite) annonce qu’il procédera à une opération (l’opération de liquidité) en vertu de laquelle les actifs de la société en commandite seront transférés sur une base d’impôts différés à Marquest Mutual Funds Inc. (SPCV), une société de fonds communs de placement à capital variable, en échange de parts du fonds Explorer Series (séries A / Roulement), une catégorie d’actions de la SPCV. Explorer Series est un fonds commun de placement offert publiquement, de même que les autres catégories de parts de la SPCV. La SPCV est gérée par Marquest Gestion d’Actifs Inc., qui est également le conseiller en valeurs de la société en commandite. L’information sur Explorer Series et la SPCV, tel que le prospectus simplifié, l’aperçu du fonds, la fiche d’information annuelle et les états financiers, sont disponibles sur le site web de Marquest (www.marquest.ca) et également sur www.sedar.com.

La date d’entrée en vigueur de l’opération de liquidité (la date d’entrée en vigueur) devrait être vers le 10 novembre 2017. Dès que possible, après la date d’entrée en vigueur, les parts du Explorer Series reçues par la société en commandite en contrepartie du transfert de ses actifs seront distribuées aux commanditaires de la société au prorata et, par la suite, la société sera dissoute. Il n’y aura pas de frais ou de coûts imputés aux commanditaires en raison de l’opération de liquidité. Aucun frais associé à l’opération de liquidité ne sera facturé à la SPCV. L’opération de liquidité est effectuée conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières qui régit ces opérations et conformément à la convention de société en commandite régissant la société en commandite, telle que décrite dans le prospectus de la société en commandite daté du 20 septembre 2016.

La clôture de l’opération de liquidité sera conditionnelle à l’approbation par le commandité de la société en commandite et par le conseil d’administration de la SPCV. La clôture de l’opération de liquidité sera également conditionnelle à l’approbation par le comité d’examen indépendant de la société en commandite et de la SPCV en tant que transaction qui procure un résultat juste et raisonnable pour la société et pour Explorer Series. On s’attend à ce que ces approbations soient obtenues.

À la suite de l’opération de liquidité, les commanditaires deviendront actionnaires d’Explorer Series et la société sera dissoute. Un avis décrivant l’opération de liquidité est envoyé par la poste aux commanditaires aujourd’hui.

Comment fonctionnera le roulement

Les commanditaires recevront, sur une base de pro rata, les parts de série A / Roulement du Explorer Series à une valeur égale à la valeur des unités de société en commandite de la société (les unités) détenues à la date d’entrée en vigueur. Le nombre de parts de série A / Roulement du Explorer Series que les commanditaires recevront sera égal au nombre d’unités qu’ils détiennent multiplié par le taux de conversion. Le taux de conversion sera équivalent à la valeur liquidative des unités de la société en commandite (moins toute prime de performance payée ou payable à Marquest) divisée par la valeur liquidative des parts de série A / Roulement du Explorer Series déterminée à la fermeture des marchés à la date d’entrée en vigueur. Le PBR (prix de base rajusté) pour chaque unité de la société en commandite et chaque part de série A / Roulement du Explorer Series sera déterminé par le commandité lors de la dissolution de la société. Une fois que la transaction de liquidité est terminée, les commanditaires peuvent différer indéfiniment l’impôt sur les gains en capital qui se produit à la disposition de l’investissement en continuant de détenir les parts de série A / Roulement du Explorer Series. En raison des modifications récentes apportées aux lois fiscales canadiennes, les commanditaires ne sont plus en mesure de passer à une autre catégorie de fonds communs de placement dans la structure multi-classes de la SPCV sur une base d’impôt différé. Toutefois, les commanditaires peuvent vendre leurs parts Explorer Series et investir dans tout autre fonds de placement offert par Marquest.

À la suite de l’opération de liquidité, le site web de Marquest (www.marquest.ca) fournira des informations supplémentaires, à mesure qu’elles seront disponibles, sur la valeur liquidative au roulement, le ratio d’échange et le prix de base rajusté (PBR) des unités. La société émettra également un communiqué de presse une fois que l’opération de liquidité aura été complétée et que le taux de conversion aura été déterminé. L’achèvement de l’opération de liquidité est assujetti aux conditions habituelles de clôture. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller en placement et / ou conseiller fiscal pour toute question fiscale. Des informations sur la SPCV, y compris les informations sur Explorer Series, sont disponibles dans les documents de l’aperçu du fonds, du prospectus simplifié, de la fiche d’information annuelle, des rapports de gestion du rendement du fonds et des états financiers. Vous pouvez obtenir une copie de ces documents à votre demande et sans frais en communiquant avec le numéro sans frais de Marquest au 1-877-777-1541 en envoyant un courriel à clientservices@marquest.ca, en téléchargeant sur www.marquest.ca ou www.sedar.com ou auprès de votre conseiller financier.

Marquest Gestion d’Actifs Inc. est une société canadienne de gestion de placements basée à Toronto.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec:

Marquest Gestion d’Actifs Inc.

Services à la clientèle

Attention: Alexie Pincay

161 Bay Street, Suite 4420

Toronto, Ontario

Sans frais: 1-877-777-1541 Courriel: clientservices@marquest.ca

Certaines informations présentées dans ce communiqué de presse, y compris une discussion sur le calendrier et l’achèvement de l’opération de liquidité, sont considérées comme des informations prospectives qui comportent des risques importants connus et inconnus. Les résultats réels pourraient différer de ceux exprimés ou impliqués par cette information prospective et rien ne garantit que l’opération de liquidité sera complétée. Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à des placements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas être répétées.