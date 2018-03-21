McDonald’s成為首間制訂認可科學基礎目標的餐飲公司，以減少溫室氣體排放

伊利諾伊州奧克布魯克, March 21, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — 今天，McDonald’s宣布將與特許經營商和供應商合作，在2030年前將McDonald’s餐廳和辦事處的溫室氣體排放量從2015年的基準年度降低36%，作為應對全球氣候變化的新策略。此外，到2030年，McDonald’s承諾整個供應鏈的排放密度（每噸食品和包裝）將較2015年的水平降低31%。這個綜合目標已獲科學目標計劃（SBTi）認可。

透過這些行動，McDonald’s預計到2030年排放到大氣的溫室氣體將減少1.5億公噸，相當於全年在公路上停駛3,200萬輛載客汽車或種植38億棵樹達10年。有關目標能讓McDonald’s能夠在不增加排放量的情況下發展業務。

McDonald’s總裁兼CEO Steve Easterbrook在公司發布的影片中宣布了該計劃，並表示﹕「為了讓地球創造更美好的未來，我們必須攜手參與。McDonald’s正在透過制訂這個進取的目標來減少溫室氣體排放，以應對全球氣候變化的挑戰。為實現這個目標，我們將負責任地採購食品，促進可再生能源並有效率地使用，減少浪費並增加回收利用。」

為了實現目標，McDonald’s將在其供應鏈、辦事處和餐廳開展更多創新和提升效率，實施LED照明、節能廚房設備、可持續包裝、餐廳回收以及提升和支持可持續農業實踐方式等改善措施。透過與成千上萬的加盟商、供應商和生產商合作，McDonald’s將優先考慮碳足跡的最大分部業務：牛肉生產、餐廳能源使用和採購、包裝和廢物。這些分部業務總計約佔McDonald’s全球排放量的64%。

基於現有森林、農業和能源效益計劃的發展，McDonald’s及其合作夥伴將繼續物色務實的解決方案，以減少溫室氣體排放並大規模實施。憑藉對透明度的承諾，McDonald’s將擴大其評估系統，並於每年就進度、挑戰和里程碑進行溝通。

環境保護基金會（EDF）主席Fred Krupp表示：「環境進展不會憑空出現，而是需要我們大家果敢帶領。作為全球最知名的品牌之一，McDonald’s處於領先地位，其進取的新氣候目標將啟發公司在全球經營和供應鏈的創新和合作，最重要是溫室氣體大幅減排。」

McDonald’s致力關心地球和社會各界近三十年，其中包括與環境保護基金會在包裝和減少廢物方面建立開創先河的合作夥伴關係。最近，McDonald’s在2014年發布了「能源與氣候立場聲明」，確立公司就採取有效合作行動來應對氣候變化的觀點。此外，McDonald’s在2015年制訂了「森林承諾」，解決供應鏈對砍伐森林的影響。此舉鞏固了公司氣候策略的基礎，因為砍伐森林佔全球溫室氣體排放量約15%。

美國世界自然基金會（WWF）總裁兼CEO Carter Roberts表示﹕「McDonald’s的足跡遍佈全球，其公告十分重要，因為象徵了全球最大的公司之一承諾以科學為基礎，在整個食物鏈系統實現大幅減排。這亦與他們決定加入美國數以千計其他公司的「We Are Still In」活動相符。儘管私人行業的行動並不能完全解決地球面臨的氣候危機，但類似的重要公告和諸如此類共同致力應對氣候變化的聯盟，為我們最終需要的解決方案規模創造了動能和行動。」

推出這項以科學為基礎的目標是McDonald’s推動重要變革並運用其Scale for Good的最新措拖。

科學目標計劃的合作夥伴之一、世界資源研究所（WRI）總裁兼CEO Andrew Steer表示﹕「透過成為首間制訂科學溫室氣體排放目標的餐飲公司，McDonald’s強而有力地表達立場。McDonald’s的領導層明白到，大家在發展業務的同時無須增加排放量。透過與供應商合作設計和擴大可持續農業實踐方式並減少廢物，McDonald’s將為其特許經營、客戶和環境開拓更佳的前路。WRI敦促McDonald’s尋求更多機會，使他們的商業模式和價值鏈配合資源受限世界的現實。我們隨時準備支援該公司實施策略，以帶來更健康的消費者和更可持續的地球環境。」

科學目標計劃（SBTi）是WRI、WWF、CDP（前稱碳信息披露項目）和聯合國全球契約之間的合作，協助企業確定必須減少的排放量以應對氣候變化。

基於多年來與牛肉行業的接觸，McDonald’s於2017年發布了2020年牛肉可持續發展的目標。這些目標為與牛肉生產商和行業合作夥伴訂立下一步的合作，以積極物色、共享和擴大牛肉生產最可持續的做法。在2018年，McDonald’s已推出新的包裝和回收目標，並加強支援家庭的承諾。

關於McDonald’s

McDonald’s是全球首屈一指的全球食品服務零售商，在全球120個市場擁有37,000多間餐廳。全球超過90%的McDonald’s餐廳由獨立的本地商人擁有和經營。

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